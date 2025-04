https://ukraina.ru/20250423/v-london-bolshe-nikto-ne-letit-itogi-23-aprelya-1062707567.html

В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля

Украина.ру, 23.04.2025

2025-04-23T18:00

2025-04-23T18:00

2025-04-23T18:48

Встреча в Великобритании не состоялась по причине неявки участников. ЕС против 9 мая. Эстония и Польша сделали военные заявления. Президент РФ Владимир Путин прошел заседание Военно-промышленной комиссии. ВС РФ зачищают остатки ВСУ в Курской области.ЛондонГлавная тема среды, без сомнения, отмена украинской встречи на территории туманного Альбиона, которую еще накануне на Западе и в Киеве активно пиарили как судьбоносную. Сначала стало известно, что в Лондон не летит госсекретарь США Марко Рубио. Американская газета The New York Times связала его нежелание посетить это мероприятие с тем, что Владимир Зеленский заявил об отказе признавать Крым российским.Следом появились сообщения, что в Лондон не прибудут также главы МИД Британии, Франции, Германии, Украины, а еще спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если не получат положительного ответа".Интересно, что накануне представитель российской переговорной делегации, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США.Итог: встреча в Лондоне состоялась "на уровне экспертов", по слухам, вообще без участия представителей Вашингтона. По ее итогам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своих соцсетях: "Мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа".В чем именно заключается этот самый мирный план американского президента, нигде официально не оглашалось, но британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что в мирный "пакет" Трампа входят прекращение огня, прямые переговоры между Москвой и Киевом, отказ украинской стороны от членства в НАТО, признание Украиной суверенитета России над Крымом, передача Запорожской АЭС под контроль США, подписание Киевом соглашения о добыче полезных ископаемых, которое предоставит американским компаниям доступ к природным ресурсам страны.Отдельным пунктом этого списка, утверждают журналисты The Telegraph, значится возможность формирования новых отношений между США и Россией с полным снятием санкций и сотрудничеством Москвы и Вашингтона в сфере энергетики.Однако отмена встречи, уверен политолог Спиридон Килинкаров, связана не только и не столько с этим перечнем, включая Крым, сколько с изменением повестки этого мероприятия."Это полное изменение повестки дня. Зачем американцам лететь в Лондон? Украине и европейцам прямо показали, что если они не хотят обсуждать с американцами мирный план, то пусть обсуждают между собой свою войну", - отметил Килинкаров, добавив, что переговорный процесс между США и Россией будет продолжен независимо от позиции Украины и ЕС переговорный процесс между США и Россией будет продолжен.Согласен с этим мнением и автор издания Украина.ру Василий Стоякин. Он уверен, что срыв лондонской встречи был предсказуем еще накануне, когда Зеленский "буквально камня на камне не оставил от предполагаемого плана Трампа": отмел вопросы территориальных уступок, (не)вступления Украины в НАТО и контроля над Запорожской АЭС, а также заявил, что его делегация имеет мандат только на обсуждение прекращения огня.И такое развитие событий, считает он, было не только предсказуемым, но и единственно возможным. По каким именно причинам, автор издания Украина.ру изложил в своем материале Зачем Зеленский сорвал переговоры в Лондоне?Российский посол в Британии Андрей Келин подытожил, что США убедились в недоговороспособности Украины, министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал, что скоро состоится очередной раунд российско-американских переговоров, а Рубио отметил, что Вашингтон стал лучше понимать позицию Москвы по украинскому кризису благодаря контактам, восстановленным после трехлетнего перерыва.ЕС против 9 маяВ среду из Европы прилетело сразу несколько новостей, касающихся темы празднования Дня Победы. Так, лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил изданию "Известия", что власти Кишинева запретили праздновать 9 мая на главной площади Молдавии."Был озвучен сюрприз от властей... 9 мая на главной площади страны будет отмечаться только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может", - заявил Петрович.Он также обнародовал информацию о том, что власти страны не выделяют почетный караул, военный оркестр и салютную команду для церемонии захоронения останков погибших военнослужащих Красной Армии уже пять лет.В комитете "Победа" отметили, что президент Молдавии Майя Санду следует указаниям своих западных хозяев, которые уже три десятилетия прилагают максимум усилий, чтобы народы бывшего СССР забыли о своем вкладе в Великую Победу."Для этого в Молдове ставятся памятники румынским фашистам и переписываются учебники истории. Детям на уроках рассказывают, что это Советский Союз был агрессором", - сказали в блоке.Также стало известно, что МИД ФРГ получил распоряжение не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны. Также ведомству рекомендовали не приглашать российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия и пользоваться "правом выдворения по своему усмотрению"."МИД ФРГ, разрабатывающий подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма", - прокомментировала эту информацию в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Также появилась информация о том, что чиновникам ЕС запретили приезжать в Россию на празднование 9 мая. Это решение Запада директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал отвратительным."Такие угрозы означают, что 9 мая - великая дата, историческая для всего человечества, уж тем более для Европы, что победа над фашистской Германией для этих европейских граждан, чиновников европейских - не праздник, а раздражение. Это показывает, на чьей они стороне: не на стороне победителей, а на стороне проигравших", - сказал он.Примечательно, что именно сегодня оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" опубликовала сообщение о том, что "РФ планирует до 9 мая выйти на админграницу Днепропетровской области.Эстония и ПольшаТем временем начальник Генштаба Эстонии Вахур Карус сообщил, что в приграничном России городе Нарва на постоянной основе в городе разместят 200-250 эстонских военных и части союзников по НАТО. Цель: "послать жителям сигнал" и "укрепить присутствие эстонского государства".Глава МИД Польши Радослав Сикорский параллельно заявил, что Варшава хоть и поддерживает страны Североатлантического альянса, желающие направить войска на Украину, но сама этого делать не будет."Мы войск не вышлем, но обеспечим миссию поддержки", - заявил он.Заседание Военно-промышленной комиссии РФПока в Европе думали, как напугать Россию, глава РФ Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии. Во время этого мероприятия лидер страны заострил внимание на том, что за последние месяцы выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы увеличился больше, чем вдвое. ВС РФ получили свыше четырех тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов, более полутора миллионов беспилотников разных типов."Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции — как в части тактики, так и технического развития оружия — изучают, без всякого преувеличения, все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании. А нам нужно быть на шаг впереди, как это у нас неоднократно получалось в последнее время и, уверен, будет получаться в будущем", - подчеркнул президент РФ, призвав к наращиванию производства FPV-дронов, безэкипажных катеров, лазерных комплексов и использования ИИ в военной сфере.Фронтовая сводкаВ среду Минобороны РФ подтвердило, что в результате активных действий подразделений российской группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики (ДНР).Также российские СМИ со ссылкой на командира батальона морской пехоты ВМФ России с позывным "Космос" написали о том, что Горналь остался единственным населенным пунктом в Курской области, где пока находятся военные ВСУ, но украинские военные уже пустились в бегство.Уточняется, что группировка ВСУ, удерживавшая Горнальский мужской монастырь уничтожена, суточные потери противника на Курском направлении составили более 170 военных. Еще более 900 украинских военных были зачищены на других участках фронта, сообщили в Минобороны РФ.Другие события дня - в материале "Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00.

