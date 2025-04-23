В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля
18:00 23.04.2025 (обновлено: 18:48 23.04.2025)
Встреча в Великобритании не состоялась по причине неявки участников. ЕС против 9 мая. Эстония и Польша сделали военные заявления. Президент РФ Владимир Путин прошел заседание Военно-промышленной комиссии. ВС РФ зачищают остатки ВСУ в Курской области.
Лондон
Главная тема среды, без сомнения, отмена украинской встречи на территории туманного Альбиона, которую еще накануне на Западе и в Киеве активно пиарили как судьбоносную. Сначала стало известно, что в Лондон не летит госсекретарь США Марко Рубио. Американская газета The New York Times связала его нежелание посетить это мероприятие с тем, что Владимир Зеленский заявил об отказе признавать Крым российским.
Следом появились сообщения, что в Лондон не прибудут также главы МИД Британии, Франции, Германии, Украины, а еще спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если не получат положительного ответа".
Интересно, что накануне представитель российской переговорной делегации, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США.
Итог: встреча в Лондоне состоялась "на уровне экспертов", по слухам, вообще без участия представителей Вашингтона. По ее итогам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своих соцсетях: "Мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа".
В чем именно заключается этот самый мирный план американского президента, нигде официально не оглашалось, но британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что в мирный "пакет" Трампа входят прекращение огня, прямые переговоры между Москвой и Киевом, отказ украинской стороны от членства в НАТО, признание Украиной суверенитета России над Крымом, передача Запорожской АЭС под контроль США, подписание Киевом соглашения о добыче полезных ископаемых, которое предоставит американским компаниям доступ к природным ресурсам страны.
Отдельным пунктом этого списка, утверждают журналисты The Telegraph, значится возможность формирования новых отношений между США и Россией с полным снятием санкций и сотрудничеством Москвы и Вашингтона в сфере энергетики.
Однако отмена встречи, уверен политолог Спиридон Килинкаров, связана не только и не столько с этим перечнем, включая Крым, сколько с изменением повестки этого мероприятия.
"Это полное изменение повестки дня. Зачем американцам лететь в Лондон? Украине и европейцам прямо показали, что если они не хотят обсуждать с американцами мирный план, то пусть обсуждают между собой свою войну", - отметил Килинкаров, добавив, что переговорный процесс между США и Россией будет продолжен независимо от позиции Украины и ЕС переговорный процесс между США и Россией будет продолжен.
Согласен с этим мнением и автор издания Украина.ру Василий Стоякин. Он уверен, что срыв лондонской встречи был предсказуем еще накануне, когда Зеленский "буквально камня на камне не оставил от предполагаемого плана Трампа": отмел вопросы территориальных уступок, (не)вступления Украины в НАТО и контроля над Запорожской АЭС, а также заявил, что его делегация имеет мандат только на обсуждение прекращения огня.
"После этого, понятно, смысл переговоров был утрачен, поскольку Трамп-то собирался обсуждать именно план мирного урегулирования, а Зеленский мало того, что с порога отбросил ряд предложений, который тот считал естественными и очевидными, так ещё и заявил, что не намерен обсуждать ничего из того, что предлагают американцы. У Украины свой план, а американский ей не надобен", - написал Стоякин.
И такое развитие событий, считает он, было не только предсказуемым, но и единственно возможным. По каким именно причинам, автор издания Украина.ру изложил в своем материале Зачем Зеленский сорвал переговоры в Лондоне?
Российский посол в Британии Андрей Келин подытожил, что США убедились в недоговороспособности Украины, министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал, что скоро состоится очередной раунд российско-американских переговоров, а Рубио отметил, что Вашингтон стал лучше понимать позицию Москвы по украинскому кризису благодаря контактам, восстановленным после трехлетнего перерыва.
ЕС против 9 мая
"Был озвучен сюрприз от властей... 9 мая на главной площади страны будет отмечаться только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может", - заявил Петрович.
Он также обнародовал информацию о том, что власти страны не выделяют почетный караул, военный оркестр и салютную команду для церемонии захоронения останков погибших военнослужащих Красной Армии уже пять лет.
В комитете "Победа" отметили, что президент Молдавии Майя Санду следует указаниям своих западных хозяев, которые уже три десятилетия прилагают максимум усилий, чтобы народы бывшего СССР забыли о своем вкладе в Великую Победу.
"Для этого в Молдове ставятся памятники румынским фашистам и переписываются учебники истории. Детям на уроках рассказывают, что это Советский Союз был агрессором", - сказали в блоке.
Также стало известно, что МИД ФРГ получил распоряжение не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны. Также ведомству рекомендовали не приглашать российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия и пользоваться "правом выдворения по своему усмотрению".
"МИД ФРГ, разрабатывающий подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма", - прокомментировала эту информацию в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Также появилась информация о том, что чиновникам ЕС запретили приезжать в Россию на празднование 9 мая. Это решение Запада директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал отвратительным.
"Такие угрозы означают, что 9 мая - великая дата, историческая для всего человечества, уж тем более для Европы, что победа над фашистской Германией для этих европейских граждан, чиновников европейских - не праздник, а раздражение. Это показывает, на чьей они стороне: не на стороне победителей, а на стороне проигравших", - сказал он.
Примечательно, что именно сегодня оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" опубликовала сообщение о том, что "РФ планирует до 9 мая выйти на админграницу Днепропетровской области.
Тем временем начальник Генштаба Эстонии Вахур Карус сообщил, что в приграничном России городе Нарва на постоянной основе в городе разместят 200-250 эстонских военных и части союзников по НАТО. Цель: "послать жителям сигнал" и "укрепить присутствие эстонского государства".
Глава МИД Польши Радослав Сикорский параллельно заявил, что Варшава хоть и поддерживает страны Североатлантического альянса, желающие направить войска на Украину, но сама этого делать не будет.
"Мы войск не вышлем, но обеспечим миссию поддержки", - заявил он.
Заседание Военно-промышленной комиссии РФ
Пока в Европе думали, как напугать Россию, глава РФ Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии. Во время этого мероприятия лидер страны заострил внимание на том, что за последние месяцы выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы увеличился больше, чем вдвое. ВС РФ получили свыше четырех тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов, более полутора миллионов беспилотников разных типов.
"Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции — как в части тактики, так и технического развития оружия — изучают, без всякого преувеличения, все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании. А нам нужно быть на шаг впереди, как это у нас неоднократно получалось в последнее время и, уверен, будет получаться в будущем", - подчеркнул президент РФ, призвав к наращиванию производства FPV-дронов, безэкипажных катеров, лазерных комплексов и использования ИИ в военной сфере.
Фронтовая сводка
В среду Минобороны РФ подтвердило, что в результате активных действий подразделений российской группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики (ДНР).
Также российские СМИ со ссылкой на командира батальона морской пехоты ВМФ России с позывным "Космос" написали о том, что Горналь остался единственным населенным пунктом в Курской области, где пока находятся военные ВСУ, но украинские военные уже пустились в бегство.
Уточняется, что группировка ВСУ, удерживавшая Горнальский мужской монастырь уничтожена, суточные потери противника на Курском направлении составили более 170 военных. Еще более 900 украинских военных были зачищены на других участках фронта, сообщили в Минобороны РФ.
Другие события дня - в материале "Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00.
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