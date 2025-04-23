https://ukraina.ru/20250423/rossiya-i-ssha-govoryat-o-mire-a-v-evrope-trebuyut-voyny--peskov-1062720547.html

Россия и США говорят о мире, а в Европе требуют войны – Песков

Россия и США говорят о мире, а в Европе требуют войны – Песков - 23.04.2025 Украина.ру

Россия и США говорят о мире, а в Европе требуют войны – Песков

Москва и Вашингтон обсуждают установление мира в то время, когда европейские лидеры требуют войны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2025-04-23T20:01

2025-04-23T20:01

2025-04-23T20:01

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В ходе интервью изданию Point зашла речь о перспективах российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Песков отметил, что Москва, в отличие от других европейских стран, настроена на мир и в этом её интересы совпадают с Вашингтоном.Фрагмент интервью пресс-секретаря президента России опубликован изданием в соцсети.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в ЛондонеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля

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