Россия и США говорят о мире, а в Европе требуют войны – Песков - 23.04.2025 Украина.ру
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Россия и США говорят о мире, а в Европе требуют войны – Песков
Россия и США говорят о мире, а в Европе требуют войны – Песков - 23.04.2025 Украина.ру
Россия и США говорят о мире, а в Европе требуют войны – Песков
Москва и Вашингтон обсуждают установление мира в то время, когда европейские лидеры требуют войны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2025-04-23T20:01
2025-04-23T20:01
новости
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дмитрий песков
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новости сво россия
переговоры
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В ходе интервью изданию Point зашла речь о перспективах российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Песков отметил, что Москва, в отличие от других европейских стран, настроена на мир и в этом её интересы совпадают с Вашингтоном.Фрагмент интервью пресс-секретаря президента России опубликован изданием в соцсети.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в ЛондонеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, сша, москва, дмитрий песков, сво, прогнозы сво, новости сво россия, переговоры, европа, украина
Новости, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, переговоры, Европа, Украина

Россия и США говорят о мире, а в Европе требуют войны – Песков

20:01 23.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Москва и Вашингтон обсуждают установление мира в то время, когда европейские лидеры требуют войны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
В ходе интервью изданию Point зашла речь о перспективах российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Песков отметил, что Москва, в отличие от других европейских стран, настроена на мир и в этом её интересы совпадают с Вашингтоном.
"Мы с американцами сейчас говорим о мире, а европейцы требуют войны. Мы хотим достичь наших целей. Будь то мирным или военным путем, мы их достигнем", - заявил Песков.
Фрагмент интервью пресс-секретаря президента России опубликован изданием в соцсети.
Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в Лондоне
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля
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