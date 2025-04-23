https://ukraina.ru/20250423/rossiya-i-ssha-govoryat-o-mire-a-v-evrope-trebuyut-voyny--peskov-1062720547.html
Россия и США говорят о мире, а в Европе требуют войны – Песков
Россия и США говорят о мире, а в Европе требуют войны – Песков - 23.04.2025 Украина.ру
Россия и США говорят о мире, а в Европе требуют войны – Песков
Москва и Вашингтон обсуждают установление мира в то время, когда европейские лидеры требуют войны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2025-04-23T20:01
2025-04-23T20:01
2025-04-23T20:01
новости
россия
сша
москва
дмитрий песков
сво
прогнозы сво
новости сво россия
переговоры
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_94becdf2a7d7e96bf953f2371124fa7e.jpg
В ходе интервью изданию Point зашла речь о перспективах российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Песков отметил, что Москва, в отличие от других европейских стран, настроена на мир и в этом её интересы совпадают с Вашингтоном.Фрагмент интервью пресс-секретаря президента России опубликован изданием в соцсети.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в ЛондонеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля
россия
сша
москва
европа
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_cf58c8d52c06101eb15e2e9ef10328b6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, москва, дмитрий песков, сво, прогнозы сво, новости сво россия, переговоры, европа, украина
Новости, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, переговоры, Европа, Украина
Россия и США говорят о мире, а в Европе требуют войны – Песков
Москва и Вашингтон обсуждают установление мира в то время, когда европейские лидеры требуют войны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков