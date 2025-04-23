Россия вводит ответные персональные санкции к членам британского парламента – МИД РФ - 23.04.2025 Украина.ру
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Россия вводит ответные персональные санкции к членам британского парламента – МИД РФ
Россия вводит ответные персональные санкции к членам британского парламента – МИД РФ - 23.04.2025 Украина.ру
Россия вводит ответные персональные санкции к членам британского парламента – МИД РФ
Ответные персональные ограничительные меры в отношении членов британского парламента вводятся Россией с перспективой расширения таких санкций. Об этом 23 апреля сообщили в МИД РФ.
2025-04-23T17:09
2025-04-23T17:09
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Официальная Москве решила применить ответные меры к британским подданным, замеченным в русофобии и поддержке неонацизма."В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда членов парламента Великобритании", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что всеобъемлющий характер вводимых Британией антироссийских санкций и истеричные заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством, свидетельствуют о том, что Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией.По мнению российских дипломатов, враждебные заявления и голословные обвинения британских парламентариев, в том числе публичные выступления в пользу изъятия "обездвиженных" в западных юрисдикциях российских активов, не только потворствуют враждебному курсу Лондона, но и используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества. Такая риторика внимательно отслеживается Москвой с необходимыми выводами.Министерство опубликовало список британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию. В нём 21 персона – члены палаты лордов и общин британского парламента, представители разных партий."Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - заверили в МИД России.Тем временем МИД Британии переживает очередное фиаско. Проблему рассмотрела автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в публикации Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в Лондоне
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новости, россия, москва, лондон, мид рф, санкции, антироссийские санкции, британия, парламент, русофобия, неонацисты, замороженные активы, украина, сво
Новости, Россия, Москва, Лондон, МИД РФ, санкции, антироссийские санкции, Британия, парламент, Русофобия, неонацисты, замороженные активы, Украина, СВО

Россия вводит ответные персональные санкции к членам британского парламента – МИД РФ

17:09 23.04.2025
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Ответные персональные ограничительные меры в отношении членов британского парламента вводятся Россией с перспективой расширения таких санкций. Об этом 23 апреля сообщили в МИД РФ.
Официальная Москве решила применить ответные меры к британским подданным, замеченным в русофобии и поддержке неонацизма.
"В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда членов парламента Великобритании", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что всеобъемлющий характер вводимых Британией антироссийских санкций и истеричные заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством, свидетельствуют о том, что Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией.
"Русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами британской внешней политики, полностью подчиненной задачам нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам", - констатировали в Москве.
По мнению российских дипломатов, враждебные заявления и голословные обвинения британских парламентариев, в том числе публичные выступления в пользу изъятия "обездвиженных" в западных юрисдикциях российских активов, не только потворствуют враждебному курсу Лондона, но и используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества. Такая риторика внимательно отслеживается Москвой с необходимыми выводами.
Министерство опубликовало список британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию. В нём 21 персона – члены палаты лордов и общин британского парламента, представители разных партий.
"Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - заверили в МИД России.
Тем временем МИД Британии переживает очередное фиаско. Проблему рассмотрела автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в публикации Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в Лондоне
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