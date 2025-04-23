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Россия вводит ответные персональные санкции к членам британского парламента – МИД РФ

Россия вводит ответные персональные санкции к членам британского парламента – МИД РФ - 23.04.2025 Украина.ру

Россия вводит ответные персональные санкции к членам британского парламента – МИД РФ

Ответные персональные ограничительные меры в отношении членов британского парламента вводятся Россией с перспективой расширения таких санкций. Об этом 23 апреля сообщили в МИД РФ.

2025-04-23T17:09

2025-04-23T17:09

2025-04-23T17:09

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Официальная Москве решила применить ответные меры к британским подданным, замеченным в русофобии и поддержке неонацизма."В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда членов парламента Великобритании", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что всеобъемлющий характер вводимых Британией антироссийских санкций и истеричные заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством, свидетельствуют о том, что Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией.По мнению российских дипломатов, враждебные заявления и голословные обвинения британских парламентариев, в том числе публичные выступления в пользу изъятия "обездвиженных" в западных юрисдикциях российских активов, не только потворствуют враждебному курсу Лондона, но и используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества. Такая риторика внимательно отслеживается Москвой с необходимыми выводами.Министерство опубликовало список британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию. В нём 21 персона – члены палаты лордов и общин британского парламента, представители разных партий."Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - заверили в МИД России.Тем временем МИД Британии переживает очередное фиаско. Проблему рассмотрела автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в публикации Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в Лондоне

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