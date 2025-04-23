"Вербовала наёмников". В Киргизии задержали сотрудницу Русского дома - 23.04.2025 Украина.ру
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"Вербовала наёмников". В Киргизии задержали сотрудницу Русского дома
"Вербовала наёмников". В Киргизии задержали сотрудницу Русского дома - 23.04.2025 Украина.ру
"Вербовала наёмников". В Киргизии задержали сотрудницу Русского дома
В городе Ош в Киргизии задержали сотрудницу Русского дома Наталью Секерину, которая якобы занималась вербовкой местных жителей на СВО.
2025-04-23T17:29
2025-04-23T17:38
эксклюзив
киргизия
россия
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сво
украина
россотрудничество
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Против Секериной возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество". Как рассказала пресс-секретарь Первомайского районного суда Бишкека Нурзина Мурзаева, задержанная ранее работала журналистом. СМИ пишут, что она гражданка Киргизии. По данной статье ей грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.Вместе с ней по данному делу в качестве подозреваемых проходят сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин, а также еще несколько человек, чьи имена пока не разглашаются.Русские дома стали целью?В феврале этого года власти Молдавии объявили о закрытии Российского центра науки и культуры (в СМИ эти центры чаще называют Русскими домами). Это стало ответом на то, что российские БПЛА якобы вторгаются в молдавское воздушное пространство.Тогда же, в феврале, власти Азербайджана предписали Русскому дому в Баку прекратить свою деятельность. Формально это произошло из-за того, что этот центр не был зарегистрирован в качестве юрлица. Даже если представительство Россотрудничества уладит все юридические формальности, ему придется искать новое место: Русскому дому приказали в полтора месяца освободить здание, которое он занимал, так как его владелец намерен его продать.Телеграм-канал "Рыбарь" призвал не спешит делать выводы из ситуации с Секериной."Пока важно не спешить с выводами и дождаться прояснения ситуации. Тем более, по нашей информации, задержанная — из местных наемных рабочих, и к Россотрудничеству отношения не имеет. Важно то, что Русский дом атакуют все и вся на фоне обновления руководства и прихода Игоря Чайки на должность замруководителя. Учитывая опыт и возможности Чайки, и то, что Русский дом вдруг начал мелькать в центре различных скандалов, допускаем, что организация уже начала работать так, как и должна, что некоторым и не понравилось", - говорится в сообщении.История Аскара КубанычбекаВ Киргизии не первый раз происходят скандалы, связанные с российской спецоперацией на Украине. По законодательству страны ее участники из числа киргизских граждан приравниваются к наемникам.В свое время много шума наделала история Аскара Кубанычбека. Он жил в Москве с 2012 года, работал оператором на телевидении. В 2022 году отправился добровольцем в зону СВО, где провел 5 месяцев, несмотря на инвалидность – с рождения у него нет пальцев ног.В ноябре того же года у него тяжело заболел отец, после чего молодой человек отправился на родину, где и был задержан в январе 2023-го и приговорен к 10 годам тюрьмы.После общественного резонанса судьбой Кубанычбека озаботились в РФ, вскоре суд отменил приговор и отправил дело на пересмотр. В январе 2024 года его все-таки признали виновным, однако в качестве наказания дали условный срок. Он вернулся в Россию, в августе получил паспорт РФ и заключил новый контракт с Минобороны для участия в спецоперации.На этом его злоключения, однако, не закончились. В январе этого года он должен был уйти в отпуск, однако был задержан в Ростове-на-Дону полицией и доставлен в спецприемник. Оказалось, что это произошло по старому запросу Киргизии. Снова выйти на свободу ему удалось только после обращения в военную прокуратуру.Игра в одни ворота?Стоит напомнить, что 10 апреля в Москве силовики в ходе плановой проверки помещений в районе метро "Тимирязевская" задержали в банном комплексе "Бодрость" 25 нелегалов из Киргизии, часть которых оказала российским правоохранителям активное сопротивление. Как позднее сообщили в МИД РФ, некоторые из задержанных подозреваются в причастности к радикальным группировкам. После этого киргизское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла, которому была вручена нота протеста.Кроме того, последний день апреля должен был стать дедлайном для иностранцев, которые попали в реестр контролируемых лиц, то есть тех, чье пребывание в РФ стало нелегальным. С этого момента их должны были начать выдворять на родину в случае, если они так и не урегулируют свое положение.В начале текущего месяца власти Киргизии обратились к России с просьбой продлить эту "амнистию". Москва пошла навстречу и продлила этот срок до 10 сентября.Киргизия – союзник России по ЕАЭС и ОДКБ, однако такое союзничество не должно быть кому-то в убыток. Отношения между двумя странами должны стать улицей с двусторонним движением. О том, как Киргизия и Казахстан отказались от российских карт "Мир" - в материале издания Украина.ру Казахстан и Киргизия отказываются от русского "Мира". По кому это ударит в первую очередь?
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Павел Котов
Павел Котов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, киргизия, россия, москва, мид, снг, баня, сво, украина, россотрудничество
Эксклюзив, Киргизия, Россия, Москва, МИД, СНГ, баня, СВО, Украина, Россотрудничество

"Вербовала наёмников". В Киргизии задержали сотрудницу Русского дома

17:29 23.04.2025 (обновлено: 17:38 23.04.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В городе Ош в Киргизии задержали сотрудницу Русского дома Наталью Секерину, которая якобы занималась вербовкой местных жителей на СВО.
Против Секериной возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество".
Как рассказала пресс-секретарь Первомайского районного суда Бишкека Нурзина Мурзаева, задержанная ранее работала журналистом. СМИ пишут, что она гражданка Киргизии. По данной статье ей грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Вместе с ней по данному делу в качестве подозреваемых проходят сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин, а также еще несколько человек, чьи имена пока не разглашаются.
Наталья Секерина
Наталья Секерина
Наталья Секерина
Русские дома стали целью?
В феврале этого года власти Молдавии объявили о закрытии Российского центра науки и культуры (в СМИ эти центры чаще называют Русскими домами). Это стало ответом на то, что российские БПЛА якобы вторгаются в молдавское воздушное пространство.
Тогда же, в феврале, власти Азербайджана предписали Русскому дому в Баку прекратить свою деятельность. Формально это произошло из-за того, что этот центр не был зарегистрирован в качестве юрлица. Даже если представительство Россотрудничества уладит все юридические формальности, ему придется искать новое место: Русскому дому приказали в полтора месяца освободить здание, которое он занимал, так как его владелец намерен его продать.
Телеграм-канал "Рыбарь" призвал не спешит делать выводы из ситуации с Секериной.
"Пока важно не спешить с выводами и дождаться прояснения ситуации. Тем более, по нашей информации, задержанная — из местных наемных рабочих, и к Россотрудничеству отношения не имеет. Важно то, что Русский дом атакуют все и вся на фоне обновления руководства и прихода Игоря Чайки на должность замруководителя. Учитывая опыт и возможности Чайки, и то, что Русский дом вдруг начал мелькать в центре различных скандалов, допускаем, что организация уже начала работать так, как и должна, что некоторым и не понравилось", - говорится в сообщении.
История Аскара Кубанычбека
В Киргизии не первый раз происходят скандалы, связанные с российской спецоперацией на Украине. По законодательству страны ее участники из числа киргизских граждан приравниваются к наемникам.
В свое время много шума наделала история Аскара Кубанычбека. Он жил в Москве с 2012 года, работал оператором на телевидении. В 2022 году отправился добровольцем в зону СВО, где провел 5 месяцев, несмотря на инвалидность – с рождения у него нет пальцев ног.
В ноябре того же года у него тяжело заболел отец, после чего молодой человек отправился на родину, где и был задержан в январе 2023-го и приговорен к 10 годам тюрьмы.
После общественного резонанса судьбой Кубанычбека озаботились в РФ, вскоре суд отменил приговор и отправил дело на пересмотр. В январе 2024 года его все-таки признали виновным, однако в качестве наказания дали условный срок. Он вернулся в Россию, в августе получил паспорт РФ и заключил новый контракт с Минобороны для участия в спецоперации.
Аскар Кубанычбек
Аскар Кубанычбек
Аскар Кубанычбек
На этом его злоключения, однако, не закончились. В январе этого года он должен был уйти в отпуск, однако был задержан в Ростове-на-Дону полицией и доставлен в спецприемник. Оказалось, что это произошло по старому запросу Киргизии. Снова выйти на свободу ему удалось только после обращения в военную прокуратуру.
Игра в одни ворота?
Стоит напомнить, что 10 апреля в Москве силовики в ходе плановой проверки помещений в районе метро "Тимирязевская" задержали в банном комплексе "Бодрость" 25 нелегалов из Киргизии, часть которых оказала российским правоохранителям активное сопротивление. Как позднее сообщили в МИД РФ, некоторые из задержанных подозреваются в причастности к радикальным группировкам. После этого киргизское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла, которому была вручена нота протеста.
Кроме того, последний день апреля должен был стать дедлайном для иностранцев, которые попали в реестр контролируемых лиц, то есть тех, чье пребывание в РФ стало нелегальным. С этого момента их должны были начать выдворять на родину в случае, если они так и не урегулируют свое положение.
В начале текущего месяца власти Киргизии обратились к России с просьбой продлить эту "амнистию". Москва пошла навстречу и продлила этот срок до 10 сентября.
Киргизия – союзник России по ЕАЭС и ОДКБ, однако такое союзничество не должно быть кому-то в убыток. Отношения между двумя странами должны стать улицей с двусторонним движением.
О том, как Киргизия и Казахстан отказались от российских карт "Мир" - в материале издания Украина.ру Казахстан и Киргизия отказываются от русского "Мира". По кому это ударит в первую очередь?
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