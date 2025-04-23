Украинский институт нацпамяти снова опозорился с антисоветской фальсификацией - 23.04.2025 Украина.ру
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Украинский институт нацпамяти снова опозорился с антисоветской фальсификацией
Украинский институт нацпамяти снова опозорился с антисоветской фальсификацией - 23.04.2025 Украина.ру
Украинский институт нацпамяти снова опозорился с антисоветской фальсификацией
"Украинский институт национальной памяти" фальсифицировал иллюстрацию к своей очередной антисоветской публикации. На это 23 апреля обратил внимание глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский.
2025-04-23T19:00
2025-04-23T19:00
новости
западная украина
варшава
киев
эдуард долинский
русофобия
фальсификация
фейк
институт национальной памяти
бывший ссср
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"Государственный архив Украинского института национальной памяти выдал фото депортации евреев Лодзи в нацистские лагеря смерти за советское "Уничтожение украинцев. Депортации", - рассказал Долинский.По его словам, даже слабовидящие способны рассмотреть на людях нашивки с шестиконечными звездами.Он также представил ссылку на очередную скандальную фальшивку УИНП. В ней использованы архивные документы, в том числе фотографии с лживыми комментариями.На сайте украинского государственного института указанная Долинским иллюстрация представлена на онлайн-выставке, авторами которой заявлены Игорь Кулик и Светлана Старовойт. Над скандальным проектом института работали также Александр Денисенко, Татьяна Лысенко, Татьяна Прись и Евгений Янкевич.Освободительный поход Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию 17 сентября 1939 гола представлен авторами выставки как "оккупация этнических украинских земель, территорий государства УНР с 1919 г.". Фальсификаторов не смутило не только отсутствие УНР на политической карте Европы задолго до начала Освободительного (польского) похода РККА, но также участие в этом походе сформированных в УССР воинских частей и присоединение Западной Украины к УССР ("оккупация").В 2025 году "Украинский институт национальной памяти" обязался участвовать в эксгумации жертв геноцида польского населения Западной Украины – "Волынской резни". Официальная Варшава долго добивалась начала этих работ, чему в Киеве всячески противились, так как исполнители крайне жестоких массовых убийств поляков и представителей других этнических групп на Западной Украине признаны нынешними властями "героями" и "борцами за свободу".Ранее глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский сообщал, что широкому кругу читателей Украины теперь доступны мемуары хорватского фашиста Анте Павелича, проводившего этнические чистки в годы Второй мировой войны. Подробности в публикации Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера
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Новости
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новости, западная украина, варшава, киев, эдуард долинский, русофобия, фальсификация, фейк, институт национальной памяти, бывший ссср, вторая мировая война, усср, ркка, красная армия, воссоединение
Новости, Западная Украина, Варшава, Киев, Эдуард Долинский, Русофобия, фальсификация, фейк, Институт национальной памяти, бывший СССР, Вторая мировая война, УССР, РККА, Красная Армия, воссоединение

Украинский институт нацпамяти снова опозорился с антисоветской фальсификацией

19:00 23.04.2025
 
Антисоветская фальшивка УИНП
Антисоветская фальшивка УИНП
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"Украинский институт национальной памяти" фальсифицировал иллюстрацию к своей очередной антисоветской публикации. На это 23 апреля обратил внимание глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский.
"Государственный архив Украинского института национальной памяти выдал фото депортации евреев Лодзи в нацистские лагеря смерти за советское "Уничтожение украинцев. Депортации", - рассказал Долинский.
По его словам, даже слабовидящие способны рассмотреть на людях нашивки с шестиконечными звездами.
"Возникает вопрос: это некомпетентность или намеренная фальсификация? Фото опубликовано в онлайн-выставке о преступлениях советской власти", - заявил Долинский в своём аккаунте.
Он также представил ссылку на очередную скандальную фальшивку УИНП. В ней использованы архивные документы, в том числе фотографии с лживыми комментариями.
На сайте украинского государственного института указанная Долинским иллюстрация представлена на онлайн-выставке, авторами которой заявлены Игорь Кулик и Светлана Старовойт. Над скандальным проектом института работали также Александр Денисенко, Татьяна Лысенко, Татьяна Прись и Евгений Янкевич.
Освободительный поход Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию 17 сентября 1939 гола представлен авторами выставки как "оккупация этнических украинских земель, территорий государства УНР с 1919 г.". Фальсификаторов не смутило не только отсутствие УНР на политической карте Европы задолго до начала Освободительного (польского) похода РККА, но также участие в этом походе сформированных в УССР воинских частей и присоединение Западной Украины к УССР ("оккупация").
В 2025 году "Украинский институт национальной памяти" обязался участвовать в эксгумации жертв геноцида польского населения Западной Украины – "Волынской резни". Официальная Варшава долго добивалась начала этих работ, чему в Киеве всячески противились, так как исполнители крайне жестоких массовых убийств поляков и представителей других этнических групп на Западной Украине признаны нынешними властями "героями" и "борцами за свободу".
Ранее глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский сообщал, что широкому кругу читателей Украины теперь доступны мемуары хорватского фашиста Анте Павелича, проводившего этнические чистки в годы Второй мировой войны. Подробности в публикации Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера
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