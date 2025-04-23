https://ukraina.ru/20250423/ukrainskiy-institut-natspamyati-snova-opozorilsya-s-antisovetskoy-falsifikatsiey-1062719472.html

Украинский институт нацпамяти снова опозорился с антисоветской фальсификацией

Украинский институт нацпамяти снова опозорился с антисоветской фальсификацией - 23.04.2025 Украина.ру

Украинский институт нацпамяти снова опозорился с антисоветской фальсификацией

"Украинский институт национальной памяти" фальсифицировал иллюстрацию к своей очередной антисоветской публикации. На это 23 апреля обратил внимание глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский.

2025-04-23T19:00

2025-04-23T19:00

2025-04-23T19:00

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"Государственный архив Украинского института национальной памяти выдал фото депортации евреев Лодзи в нацистские лагеря смерти за советское "Уничтожение украинцев. Депортации", - рассказал Долинский.По его словам, даже слабовидящие способны рассмотреть на людях нашивки с шестиконечными звездами.Он также представил ссылку на очередную скандальную фальшивку УИНП. В ней использованы архивные документы, в том числе фотографии с лживыми комментариями.На сайте украинского государственного института указанная Долинским иллюстрация представлена на онлайн-выставке, авторами которой заявлены Игорь Кулик и Светлана Старовойт. Над скандальным проектом института работали также Александр Денисенко, Татьяна Лысенко, Татьяна Прись и Евгений Янкевич.Освободительный поход Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию 17 сентября 1939 гола представлен авторами выставки как "оккупация этнических украинских земель, территорий государства УНР с 1919 г.". Фальсификаторов не смутило не только отсутствие УНР на политической карте Европы задолго до начала Освободительного (польского) похода РККА, но также участие в этом походе сформированных в УССР воинских частей и присоединение Западной Украины к УССР ("оккупация").В 2025 году "Украинский институт национальной памяти" обязался участвовать в эксгумации жертв геноцида польского населения Западной Украины – "Волынской резни". Официальная Варшава долго добивалась начала этих работ, чему в Киеве всячески противились, так как исполнители крайне жестоких массовых убийств поляков и представителей других этнических групп на Западной Украине признаны нынешними властями "героями" и "борцами за свободу".Ранее глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский сообщал, что широкому кругу читателей Украины теперь доступны мемуары хорватского фашиста Анте Павелича, проводившего этнические чистки в годы Второй мировой войны. Подробности в публикации Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера

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