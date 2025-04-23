Что планирует Россия при Трампе и почему нельзя договариваться с Зеленским — Михеев - 23.04.2025 Украина.ру
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Что планирует Россия при Трампе и почему нельзя договариваться с Зеленским — Михеев
Что планирует Россия при Трампе и почему нельзя договариваться с Зеленским — Михеев - 23.04.2025 Украина.ру
Что планирует Россия при Трампе и почему нельзя договариваться с Зеленским — Михеев
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру объяснил, почему с Зеленским нельзя заключать никаких договоров, а также рассказал, на кого работает главарь... Украина.ру, 23.04.2025
2025-04-23T17:37
2025-04-23T17:37
видео
россия
украина
владимир зеленский
сергей михеев
дональд трамп
сво
пасха
перемирие
переговоры
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Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру объяснил, почему с Зеленским нельзя заключать никаких договоров, а также рассказал, на кого работает главарь киевского режима и в чём сейчас нуждается фронт. 00:21 – Итоги пасхального перемирия; 02:52 – Неофициальный отказ Украины от территорий; 10:14 – Вклад Зеленского в начало вооруженного конфликта и его судьба после окончания СВО; 19:09 – Что сейчас нужно фронту? *В интервью упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogica
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видео, россия, украина, владимир зеленский, сергей михеев, дональд трамп, сво, пасха, перемирие, переговоры, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, эксперты, видео
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Что планирует Россия при Трампе и почему нельзя договариваться с Зеленским — Михеев

17:37 23.04.2025
 
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Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру объяснил, почему с Зеленским нельзя заключать никаких договоров, а также рассказал, на кого работает главарь киевского режима и в чём сейчас нуждается фронт.
00:21 – Итоги пасхального перемирия;
02:52 – Неофициальный отказ Украины от территорий;
10:14 – Вклад Зеленского в начало вооруженного конфликта и его судьба после окончания СВО;
19:09 – Что сейчас нужно фронту?
*В интервью упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogica
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