https://ukraina.ru/20250423/chto-planiruet-rossiya-pri-trampe-i-pochemu-nelzya-dogovarivatsya-s-zelenskim--mikheev-1062716664.html

Что планирует Россия при Трампе и почему нельзя договариваться с Зеленским — Михеев

Что планирует Россия при Трампе и почему нельзя договариваться с Зеленским — Михеев - 23.04.2025 Украина.ру

Что планирует Россия при Трампе и почему нельзя договариваться с Зеленским — Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру объяснил, почему с Зеленским нельзя заключать никаких договоров, а также рассказал, на кого работает главарь... Украина.ру, 23.04.2025

2025-04-23T17:37

2025-04-23T17:37

2025-04-23T17:37

видео

россия

украина

владимир зеленский

сергей михеев

дональд трамп

сво

пасха

перемирие

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062716394_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f57f79929fe1de589618c3064b8e3201.jpg

Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру объяснил, почему с Зеленским нельзя заключать никаких договоров, а также рассказал, на кого работает главарь киевского режима и в чём сейчас нуждается фронт. 00:21 – Итоги пасхального перемирия; 02:52 – Неофициальный отказ Украины от территорий; 10:14 – Вклад Зеленского в начало вооруженного конфликта и его судьба после окончания СВО; 19:09 – Что сейчас нужно фронту? *В интервью упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogica

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, владимир зеленский, сергей михеев, дональд трамп, сво, пасха, перемирие, переговоры, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, эксперты, видео