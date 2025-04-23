https://ukraina.ru/20250423/sk-rf-opublikoval-dannye-o-pogibshikh-zhitelyakh-kurskoy-oblasti-1062719700.html
СК РФ опубликовал данные о погибших жителях Курской области
СК РФ опубликовал данные о погибших жителях Курской области - 23.04.2025 Украина.ру
СК РФ опубликовал данные о погибших жителях Курской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Курске, где обсуждались вопросы ущерба от агрессии вторгшихся с Украины интервентов. Об этом 23 апреля сообщило российское следственное ведомство.
2025-04-23T19:30
2025-04-23T19:30
2025-04-23T19:30
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александр бастрыкин
военные преступления
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Участники совещания обсудили вопросы расследования преступлений ВСУ на Курском направлении."С момента незаконного вторжения украинских боевиков на территорию России в августе 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Уничтожены и частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры. По уголовным делам признаны и допрошены в качестве потерпевших более 49 тыс. человек, назначены необходимые судебные экспертизы, зафиксированы показания пострадавших и очевидцев", - констатировали в СК РФ.Там также отметили, что устанавливается ущерб, причиненный от действий вооружённых формирований Украины (ВФУ) объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей. С участием специалистов уже осмотрены сотни объектов на территории 15 населенных пунктов Курской области. СЭЦ СК России проводит необходимые судебные экспертизы.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем Хинштейн рассказал о новых преступлениях ВСУ в Курской области
https://ukraina.ru/20250423/voennye-sapery-prochesali-45-naselnnykh-punktov-kurskogo-prigranichya--khinshteyn-1062716065.html
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новости, россия, курская область, курск, хинштейн, ск рф, вооруженные силы украины, александр бастрыкин, военные преступления, мирные жители, кто, всу
Новости, Россия, Курская область, Курск, Хинштейн, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Александр Бастрыкин, Военные преступления, мирные жители, КТО, ВСУ
СК РФ опубликовал данные о погибших жителях Курской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Курске, где обсуждались вопросы ущерба от агрессии вторгшихся с Украины интервентов. Об этом 23 апреля сообщило российское следственное ведомство.