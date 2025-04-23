https://ukraina.ru/20250423/sk-rf-opublikoval-dannye-o-pogibshikh-zhitelyakh-kurskoy-oblasti-1062719700.html

СК РФ опубликовал данные о погибших жителях Курской области

СК РФ опубликовал данные о погибших жителях Курской области - 23.04.2025 Украина.ру

СК РФ опубликовал данные о погибших жителях Курской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Курске, где обсуждались вопросы ущерба от агрессии вторгшихся с Украины интервентов. Об этом 23 апреля сообщило российское следственное ведомство.

2025-04-23T19:30

2025-04-23T19:30

2025-04-23T19:30

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Участники совещания обсудили вопросы расследования преступлений ВСУ на Курском направлении."С момента незаконного вторжения украинских боевиков на территорию России в августе 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Уничтожены и частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры. По уголовным делам признаны и допрошены в качестве потерпевших более 49 тыс. человек, назначены необходимые судебные экспертизы, зафиксированы показания пострадавших и очевидцев", - констатировали в СК РФ.Там также отметили, что устанавливается ущерб, причиненный от действий вооружённых формирований Украины (ВФУ) объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей. С участием специалистов уже осмотрены сотни объектов на территории 15 населенных пунктов Курской области. СЭЦ СК России проводит необходимые судебные экспертизы.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем Хинштейн рассказал о новых преступлениях ВСУ в Курской области

https://ukraina.ru/20250423/voennye-sapery-prochesali-45-naselnnykh-punktov-kurskogo-prigranichya--khinshteyn-1062716065.html

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