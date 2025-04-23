Европа собирается воевать с Россией и будет накапливать в своем арсенале дефицитное оружие – Ищенко
19:45 23.04.2025 (обновлено: 19:50 23.04.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
США могут перекрыть поставки на Украину одним решением, учитывая, что все оружие в Европе – или американское, или сделанное с использованием американских технологий. Штаты могут просто запретить их экспорт, но они не собираются принимать это решение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Он отметил, что вооруженный конфликт США с Китаем – это война на море и в воздухе, поэтому ракеты для ПВО станут одним из первых расходных материалов.
"Да, США могут перекрыть поставки на Украину одним решением, учитывая, что все оружие в Европе – или американское, или сделанное с использованием американских технологий. Вашингтон может просто запретить их экспорт, и Киев их не получит. Но Штаты не собираются принимать это решение", — подчеркнул Ищенко.
При этом позиция Трампа хорошо известна: "Мы будем продавать оружие Европе. Если Европа хочет, пусть поставляет его на Украину". Байденовские контракты выполняются, финансирование не заморожено, указал политолог.
Да, США сокращают свое присутствие в логистическом центре в Жешуве. Но отсутствие американских солдат на польском аэродроме никак не мешает разгружать оружие для Украины, уточнил Ищенко.
"Просто Трампу нужно получить более-менее спокойную ситуацию в Европе, чтобы концентрировать ресурсы на противостоянии с Китаем", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.
06:17Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции Сценарии развития событий по Украине могут быть разными. Если США получат сделку по природным ресурсам, они могут "умыть руки" и остановить военную помощь Киеву. С другой стороны, Украина может затянуть с принятием плана, затребовав от США сначала предложить его России.
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