Европа собирается воевать с Россией и будет накапливать в своем арсенале дефицитное оружие – Ищенко - 23.04.2025 Украина.ру
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Европа собирается воевать с Россией и будет накапливать в своем арсенале дефицитное оружие – Ищенко
Европа собирается воевать с Россией и будет накапливать в своем арсенале дефицитное оружие – Ищенко - 23.04.2025 Украина.ру
Европа собирается воевать с Россией и будет накапливать в своем арсенале дефицитное оружие – Ищенко
США могут перекрыть поставки на Украину одним решением, учитывая, что все оружие в Европе – или американское, или сделанное с использованием американских технологий. Штаты могут просто запретить их экспорт, но они не собираются принимать это решение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-23T19:45
2025-04-23T19:50
новости
европа
сша
украина
ростислав ищенко
дональд трамп
владимир зеленский
оружие
поставки
снаряды
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Ранее западные СМИ писали, что Владимир Зеленский предлагал Дональду Трампу продать Украине зенитные ракеты на сумму в 50 миллиардов долларов, но президент США отказался.Учитывая, что Европа собирается воевать с Россией и что США готовятся к войне с Китаем, понятно, что они будут накапливать в своем арсенале дефицитное вооружение, отметил эксперт.Он отметил, что вооруженный конфликт США с Китаем – это война на море и в воздухе, поэтому ракеты для ПВО станут одним из первых расходных материалов."Да, США могут перекрыть поставки на Украину одним решением, учитывая, что все оружие в Европе – или американское, или сделанное с использованием американских технологий. Вашингтон может просто запретить их экспорт, и Киев их не получит. Но Штаты не собираются принимать это решение", — подчеркнул Ищенко.При этом позиция Трампа хорошо известна: "Мы будем продавать оружие Европе. Если Европа хочет, пусть поставляет его на Украину". Байденовские контракты выполняются, финансирование не заморожено, указал политолог.Да, США сокращают свое присутствие в логистическом центре в Жешуве. Но отсутствие американских солдат на польском аэродроме никак не мешает разгружать оружие для Украины, уточнил Ищенко."Просто Трампу нужно получить более-менее спокойную ситуацию в Европе, чтобы концентрировать ресурсы на противостоянии с Китаем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250423/vyacheslav-nikonov-ssha-mogut-ostanovit-voennuyu-pomosch-kievu-no-usilit-antirossiyskie-sanktsiy--1062690102.html
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новости, европа, сша, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир зеленский, оружие, поставки, снаряды, россия, кнр (китай), китай, война, вооружения
Новости, Европа, США, Украина, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, оружие, поставки, снаряды, Россия, КНР (Китай), Китай, война, вооружения

Европа собирается воевать с Россией и будет накапливать в своем арсенале дефицитное оружие – Ищенко

19:45 23.04.2025 (обновлено: 19:50 23.04.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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США могут перекрыть поставки на Украину одним решением, учитывая, что все оружие в Европе – или американское, или сделанное с использованием американских технологий. Штаты могут просто запретить их экспорт, но они не собираются принимать это решение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее западные СМИ писали, что Владимир Зеленский предлагал Дональду Трампу продать Украине зенитные ракеты на сумму в 50 миллиардов долларов, но президент США отказался.
Учитывая, что Европа собирается воевать с Россией и что США готовятся к войне с Китаем, понятно, что они будут накапливать в своем арсенале дефицитное вооружение, отметил эксперт.
Он отметил, что вооруженный конфликт США с Китаем – это война на море и в воздухе, поэтому ракеты для ПВО станут одним из первых расходных материалов.
"Да, США могут перекрыть поставки на Украину одним решением, учитывая, что все оружие в Европе – или американское, или сделанное с использованием американских технологий. Вашингтон может просто запретить их экспорт, и Киев их не получит. Но Штаты не собираются принимать это решение", — подчеркнул Ищенко.
При этом позиция Трампа хорошо известна: "Мы будем продавать оружие Европе. Если Европа хочет, пусть поставляет его на Украину". Байденовские контракты выполняются, финансирование не заморожено, указал политолог.
Да, США сокращают свое присутствие в логистическом центре в Жешуве. Но отсутствие американских солдат на польском аэродроме никак не мешает разгружать оружие для Украины, уточнил Ищенко.
"Просто Трампу нужно получить более-менее спокойную ситуацию в Европе, чтобы концентрировать ресурсы на противостоянии с Китаем", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.
Вячеслав Никонов интервью
06:17
Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции Сценарии развития событий по Украине могут быть разными. Если США получат сделку по природным ресурсам, они могут "умыть руки" и остановить военную помощь Киеву. С другой стороны, Украина может затянуть с принятием плана, затребовав от США сначала предложить его России.
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