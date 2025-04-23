https://ukraina.ru/20250423/ischenko-evropa-sobiraetsya-voevat-s-rossiey-i-budet-nakaplivat-v-svoem-arsenale-defitsitnoe-1062705206.html

Европа собирается воевать с Россией и будет накапливать в своем арсенале дефицитное оружие – Ищенко

Европа собирается воевать с Россией и будет накапливать в своем арсенале дефицитное оружие – Ищенко - 23.04.2025 Украина.ру

Европа собирается воевать с Россией и будет накапливать в своем арсенале дефицитное оружие – Ищенко

США могут перекрыть поставки на Украину одним решением, учитывая, что все оружие в Европе – или американское, или сделанное с использованием американских технологий. Штаты могут просто запретить их экспорт, но они не собираются принимать это решение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-23T19:45

2025-04-23T19:45

2025-04-23T19:50

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Ранее западные СМИ писали, что Владимир Зеленский предлагал Дональду Трампу продать Украине зенитные ракеты на сумму в 50 миллиардов долларов, но президент США отказался.Учитывая, что Европа собирается воевать с Россией и что США готовятся к войне с Китаем, понятно, что они будут накапливать в своем арсенале дефицитное вооружение, отметил эксперт.Он отметил, что вооруженный конфликт США с Китаем – это война на море и в воздухе, поэтому ракеты для ПВО станут одним из первых расходных материалов."Да, США могут перекрыть поставки на Украину одним решением, учитывая, что все оружие в Европе – или американское, или сделанное с использованием американских технологий. Вашингтон может просто запретить их экспорт, и Киев их не получит. Но Штаты не собираются принимать это решение", — подчеркнул Ищенко.При этом позиция Трампа хорошо известна: "Мы будем продавать оружие Европе. Если Европа хочет, пусть поставляет его на Украину". Байденовские контракты выполняются, финансирование не заморожено, указал политолог.Да, США сокращают свое присутствие в логистическом центре в Жешуве. Но отсутствие американских солдат на польском аэродроме никак не мешает разгружать оружие для Украины, уточнил Ищенко."Просто Трампу нужно получить более-менее спокойную ситуацию в Европе, чтобы концентрировать ресурсы на противостоянии с Китаем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250423/vyacheslav-nikonov-ssha-mogut-ostanovit-voennuyu-pomosch-kievu-no-usilit-antirossiyskie-sanktsiy--1062690102.html

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новости, европа, сша, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир зеленский, оружие, поставки, снаряды, россия, кнр (китай), китай, война, вооружения