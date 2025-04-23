https://ukraina.ru/20250423/ssha-vydvinuli-ukraine-ultimatum-stalo-izvestno-kakoy-vybor-dali-kievu-1062716826.html

США выдвинули Украине ультиматум: стало известно, какой выбор дали Киеву

США выдвинули Украине ультиматум: стало известно, какой выбор дали Киеву - 23.04.2025 Украина.ру

США выдвинули Украине ультиматум: стало известно, какой выбор дали Киеву

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ультиматум Киеву и настаивает на принятии собственного мирного плана. Об этом 23 апреля сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

2025-04-23T17:41

2025-04-23T17:41

2025-04-23T17:41

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стив уиткофф

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В публикации отмечается, что украинская делегация направлялась в Лондон для обсуждения 30-дневного перемирия, которое поддержали Франция и Великобритания, однако Вашингтон настаивает на принятии собственного плана. И теперь, после событий сегодняшнего дня, американский план представлен Украине как вариант "либо принимай, либо уходи".Издание заявляет, что мирный план США подразумевает отмену антироссийских санкций и неформальное признание Крыма российским.Ранее должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как американский госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Подробности в публикации Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в Лондоне.О том, как на это отреагировала российская сторона и зарубежные эксперты в публикациях Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине и Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?

https://ukraina.ru/20250423/ssha-i-rossiya-na-odnoy-storone-deputat-verkhovnoy-rady-otvetil-pochemu--1062716224.html

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новости, украина, сша, лондон, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф, владимир зеленский