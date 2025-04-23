США выдвинули Украине ультиматум: стало известно, какой выбор дали Киеву - 23.04.2025 Украина.ру
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США выдвинули Украине ультиматум: стало известно, какой выбор дали Киеву
США выдвинули Украине ультиматум: стало известно, какой выбор дали Киеву - 23.04.2025 Украина.ру
США выдвинули Украине ультиматум: стало известно, какой выбор дали Киеву
Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ультиматум Киеву и настаивает на принятии собственного мирного плана. Об этом 23 апреля сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
2025-04-23T17:41
2025-04-23T17:41
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В публикации отмечается, что украинская делегация направлялась в Лондон для обсуждения 30-дневного перемирия, которое поддержали Франция и Великобритания, однако Вашингтон настаивает на принятии собственного плана. И теперь, после событий сегодняшнего дня, американский план представлен Украине как вариант "либо принимай, либо уходи".Издание заявляет, что мирный план США подразумевает отмену антироссийских санкций и неформальное признание Крыма российским.Ранее должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как американский госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Подробности в публикации Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в Лондоне.О том, как на это отреагировала российская сторона и зарубежные эксперты в публикациях Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине и Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?
https://ukraina.ru/20250423/ssha-i-rossiya-na-odnoy-storone-deputat-verkhovnoy-rady-otvetil-pochemu--1062716224.html
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новости, украина, сша, лондон, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф, владимир зеленский
Новости, Украина, США, Лондон, Дональд Трамп, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский

США выдвинули Украине ультиматум: стало известно, какой выбор дали Киеву

17:41 23.04.2025
 
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
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Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ультиматум Киеву и настаивает на принятии собственного мирного плана. Об этом 23 апреля сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
В публикации отмечается, что украинская делегация направлялась в Лондон для обсуждения 30-дневного перемирия, которое поддержали Франция и Великобритания, однако Вашингтон настаивает на принятии собственного плана. И теперь, после событий сегодняшнего дня, американский план представлен Украине как вариант "либо принимай, либо уходи".
Издание заявляет, что мирный план США подразумевает отмену антироссийских санкций и неформальное признание Крыма российским.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
17:34
США и Россия на одной стороне: депутат Верховной Рады ответил, почему У Киева и его западных партнеров нет общей позиции по урегулированию украинского конфликта, а у России и США она есть. Об этом 23 апреля написал в своем Телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский
Ранее должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как американский госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Подробности в публикации Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в Лондоне.
О том, как на это отреагировала российская сторона и зарубежные эксперты в публикациях Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине и Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?
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