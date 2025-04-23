СК РФ рассказал об уголовных делах в отношении пленных военнослужащих ВСУ и наёмников - 23.04.2025 Украина.ру
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СК РФ рассказал об уголовных делах в отношении пленных военнослужащих ВСУ и наёмников
СК РФ рассказал об уголовных делах в отношении пленных военнослужащих ВСУ и наёмников - 23.04.2025 Украина.ру
СК РФ рассказал об уголовных делах в отношении пленных военнослужащих ВСУ и наёмников
За злодеяния в Курской области в отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ возбуждено 175 уголовных дел. Об этом 23 апреля сообщило российское следственное ведомство.
2025-04-23T19:49
2025-04-23T19:49
новости
россия
курская область
курск
александр бастрыкин
ск рф
кто
всу
военные преступления
военнопленные
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Курске. На мероприятии рассматривались, по мимо прочих, вопросы ущерба от агрессии вторгшихся с Украины интервентов, а также привлечения военнослужащих ВСУ и наёмниковк уголовной ответственности.Там также отметили, что в рамках расследования уголовного дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ в числе прочих осуществляется уголовное преследование иностранцев, причастных к террористической деятельности на территории Курской области. Среди последних значатся граждане Парагвая, подданная Дании, наемники из Бразилии, Мальты, Перу, Колумбии и других стран.На совещании главе Следкома было доложено о ходе расследования уголовного дела по факту гибели журналиста Первого канала Анны Прокофьевой 26 марта 2025 года. Во взаимодействии с представителями российской армии была осуществлена фото- и видеофиксация места происшествия, после чего назначена комплексная взрывотехническая судебная экспертиза с целью установления типа взрывного устройства и способа его доставки. Также совместно с Минобороны РФ проводятся дополнительные мероприятия для установления конкретного подразделения, причастного к совершению теракта.Председатель СК России поручил "максимально оперативно проводить следственные действия, завершать расследование, передавать преступников суду"."Работать надо максимально быстро, качественно и эффективно", - подчеркнул Бастрыкин .Главе ведомства также было доложено о мероприятиях, приуроченных к 80-летию Великой Победы. Глава ведомства заявил, что ни один участник Великой Отечественной войны не должен остаться без внимания.По завершении совещания председатель СК России встретился с ветеранами, проживающими в Курской области. Бастрыкин высоко оценил их вклад в защиту страны от врага, поблагодарил за внимание к подрастающему поколению и вручил ведомственные награды. Также медалями СК России награждены участники боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, сотрудники военных следственных органов, ГУК, СЭЦ СК России и СУ СК России по Курской области, сообщили в ведомстве.В ходе рабочей поездки Бастрыкин навестил в больнице пострадавших от преступных действий вооружённых формирований Украины (ВФУ). Он пожелал им скорейшего выздоровления и бодрости духа, а врачам вручил ведомственные медали."Среди награжденных - также участники СВО и мирные жители. В частности, глава ведомства наградил девушку, проявившую героизм при спасении российских военных, и священнослужителя, пострадавшего от обстрела украинских боевиков", - сказано в официальном сообщении.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Также 23 апреля СК РФ опубликовал данные о погибших жителях Курской области
https://ukraina.ru/20250421/belaya-kniga-popolnilas-esch-odnim-obektom-kultury-kurskoy-oblasti-1062659399.html
https://ukraina.ru/20250422/ukrainskiy-soldat-priznalsya-v-rasstrelakh-domov-s-zhitelyami-derevni-v-kurskoy-oblasti-1062678064.html
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новости, россия, курская область, курск, александр бастрыкин, ск рф, кто, всу, военные преступления, военнопленные, криминал, иностранные наемники
Новости, Россия, Курская область, Курск, Александр Бастрыкин, СК РФ, КТО, ВСУ, Военные преступления, военнопленные, криминал, иностранные наемники

СК РФ рассказал об уголовных делах в отношении пленных военнослужащих ВСУ и наёмников

19:49 23.04.2025
 
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Курске
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Курске
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За злодеяния в Курской области в отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ возбуждено 175 уголовных дел. Об этом 23 апреля сообщило российское следственное ведомство.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Курске. На мероприятии рассматривались, по мимо прочих, вопросы ущерба от агрессии вторгшихся с Украины интервентов, а также привлечения военнослужащих ВСУ и наёмниковк уголовной ответственности.
"В отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ возбуждено 175 уголовных дел, из которых 41 дело в отношении 98 лиц уже рассмотрено судом", - констатировали в российском следственном ведомстве.
Там также отметили, что в рамках расследования уголовного дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ в числе прочих осуществляется уголовное преследование иностранцев, причастных к террористической деятельности на территории Курской области. Среди последних значатся граждане Парагвая, подданная Дании, наемники из Бразилии, Мальты, Перу, Колумбии и других стран.
На совещании главе Следкома было доложено о ходе расследования уголовного дела по факту гибели журналиста Первого канала Анны Прокофьевой 26 марта 2025 года. Во взаимодействии с представителями российской армии была осуществлена фото- и видеофиксация места происшествия, после чего назначена комплексная взрывотехническая судебная экспертиза с целью установления типа взрывного устройства и способа его доставки. Также совместно с Минобороны РФ проводятся дополнительные мероприятия для установления конкретного подразделения, причастного к совершению теракта.
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Председатель СК России поручил "максимально оперативно проводить следственные действия, завершать расследование, передавать преступников суду".
"Работать надо максимально быстро, качественно и эффективно", - подчеркнул Бастрыкин .
Главе ведомства также было доложено о мероприятиях, приуроченных к 80-летию Великой Победы. Глава ведомства заявил, что ни один участник Великой Отечественной войны не должен остаться без внимания.
По завершении совещания председатель СК России встретился с ветеранами, проживающими в Курской области. Бастрыкин высоко оценил их вклад в защиту страны от врага, поблагодарил за внимание к подрастающему поколению и вручил ведомственные награды. Также медалями СК России награждены участники боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, сотрудники военных следственных органов, ГУК, СЭЦ СК России и СУ СК России по Курской области, сообщили в ведомстве.
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В ходе рабочей поездки Бастрыкин навестил в больнице пострадавших от преступных действий вооружённых формирований Украины (ВФУ). Он пожелал им скорейшего выздоровления и бодрости духа, а врачам вручил ведомственные медали.
"Среди награжденных - также участники СВО и мирные жители. В частности, глава ведомства наградил девушку, проявившую героизм при спасении российских военных, и священнослужителя, пострадавшего от обстрела украинских боевиков", - сказано в официальном сообщении.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Также 23 апреля СК РФ опубликовал данные о погибших жителях Курской области
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