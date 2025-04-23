СК РФ рассказал об уголовных делах в отношении пленных военнослужащих ВСУ и наёмников
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Курске
За злодеяния в Курской области в отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ возбуждено 175 уголовных дел. Об этом 23 апреля сообщило российское следственное ведомство.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Курске. На мероприятии рассматривались, по мимо прочих, вопросы ущерба от агрессии вторгшихся с Украины интервентов, а также привлечения военнослужащих ВСУ и наёмниковк уголовной ответственности.
"В отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ возбуждено 175 уголовных дел, из которых 41 дело в отношении 98 лиц уже рассмотрено судом", - констатировали в российском следственном ведомстве.
Там также отметили, что в рамках расследования уголовного дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ в числе прочих осуществляется уголовное преследование иностранцев, причастных к террористической деятельности на территории Курской области. Среди последних значатся граждане Парагвая, подданная Дании, наемники из Бразилии, Мальты, Перу, Колумбии и других стран.
На совещании главе Следкома было доложено о ходе расследования уголовного дела по факту гибели журналиста Первого канала Анны Прокофьевой 26 марта 2025 года. Во взаимодействии с представителями российской армии была осуществлена фото- и видеофиксация места происшествия, после чего назначена комплексная взрывотехническая судебная экспертиза с целью установления типа взрывного устройства и способа его доставки. Также совместно с Минобороны РФ проводятся дополнительные мероприятия для установления конкретного подразделения, причастного к совершению теракта.
21 апреля, 16:19"Белая книга" пополнилась ещё одним объектом культуры Курской областиРеестр "Белая книга" пополнен ещё одним объектом культурного наследия, пострадавшим от действий украинской армии в Курской области. Об этом 21 апреля на заседании правительства региона заявил врио губернатора Александр Хинштейн
"Работать надо максимально быстро, качественно и эффективно", - подчеркнул Бастрыкин .
Главе ведомства также было доложено о мероприятиях, приуроченных к 80-летию Великой Победы. Глава ведомства заявил, что ни один участник Великой Отечественной войны не должен остаться без внимания.
По завершении совещания председатель СК России встретился с ветеранами, проживающими в Курской области. Бастрыкин высоко оценил их вклад в защиту страны от врага, поблагодарил за внимание к подрастающему поколению и вручил ведомственные награды. Также медалями СК России награждены участники боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, сотрудники военных следственных органов, ГУК, СЭЦ СК России и СУ СК России по Курской области, сообщили в ведомстве.
Вчера, 14:45Украинский солдат признался в расстрелах домов с жителями деревни в Курской областиУкраинский военнослужащий из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Сафронов рассказал российским следователям о расстрелах домов с мирными жителями в деревне Спальное Курской области. Видеозапись дачи показаний военнопленного опубликовал Следственный комитет России.
В ходе рабочей поездки Бастрыкин навестил в больнице пострадавших от преступных действий вооружённых формирований Украины (ВФУ). Он пожелал им скорейшего выздоровления и бодрости духа, а врачам вручил ведомственные медали.
"Среди награжденных - также участники СВО и мирные жители. В частности, глава ведомства наградил девушку, проявившую героизм при спасении российских военных, и священнослужителя, пострадавшего от обстрела украинских боевиков", - сказано в официальном сообщении.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Также 23 апреля СК РФ опубликовал данные о погибших жителях Курской области
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