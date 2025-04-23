https://ukraina.ru/20250423/khinshteyn-rasskazal-o-novykh-prestupleniyakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-1062718887.html

Хинштейн рассказал о новых преступлениях ВСУ в Курской области

Хинштейн рассказал о новых преступлениях ВСУ в Курской области - 23.04.2025 Украина.ру

Хинштейн рассказал о новых преступлениях ВСУ в Курской области

Очередные преступления совершила украинская армия в российской Курской области. Об этом 23 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

2025-04-23T17:54

2025-04-23T17:54

2025-04-23T17:54

новости

курская область

россия

хинштейн

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"Вчера вечером три беспилотника атаковали село Большое Солдатское Большесолдатского района. В результате удара в трёх частных домах повреждено остекление и фасады, два дома уничтожены. Удар пришёлся и по зданию большесолдатского сельского совета — оно полностью выгорело", - рассказал врио губернатора.Он отметил, что в этом случае обошлось без человеческих жертв.Там же он опубликовал сообщение о новых преступлениях ВСУ в Курской области."Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал слободу Белую Беловского района. В результате удара пострадал мужчина 1985 года рождения. С осколочными ранениями его доставили в Беловскую ЦРБ", - рассказал Хинштейн."Уважаемые жители, украинские нацисты продолжают наносить удары по нашей территории, пытаются разрушить инфраструктуру и ранить наших мирных жителей. Пожалуйста, по возможности, не возвращайтесь в приграничье — там до сих пор опасно! Берегите себя!", - заявил врио губернатора.По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее о проблемах жителей села Большое Солдатское других населённых пунктов Курской области упоминалось в публикации ВСУ атакуют российскую энергетику, ЕС кредитует Киев российскими деньгами. Итоги 9 апреля

https://ukraina.ru/20250423/voennye-sapery-prochesali-45-naselnnykh-punktov-kurskogo-prigranichya--khinshteyn-1062716065.html

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новости, курская область, россия, хинштейн, всу, военные преступления, кто, мирные жители