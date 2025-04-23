Хинштейн рассказал о новых преступлениях ВСУ в Курской области
село Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области
Очередные преступления совершила украинская армия в российской Курской области. Об этом 23 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Вчера вечером три беспилотника атаковали село Большое Солдатское Большесолдатского района. В результате удара в трёх частных домах повреждено остекление и фасады, два дома уничтожены. Удар пришёлся и по зданию большесолдатского сельского совета — оно полностью выгорело", - рассказал врио губернатора.
Он отметил, что в этом случае обошлось без человеческих жертв.
"Уважаемые жители, враг не оставляет своих попыток навредить нашим сёлам и городам. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и берегите себя!", - заявил Хинштейн в своём телеграм канале.
Там же он опубликовал сообщение о новых преступлениях ВСУ в Курской области.
"Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал слободу Белую Беловского района. В результате удара пострадал мужчина 1985 года рождения. С осколочными ранениями его доставили в Беловскую ЦРБ", - рассказал Хинштейн.
"Уважаемые жители, украинские нацисты продолжают наносить удары по нашей территории, пытаются разрушить инфраструктуру и ранить наших мирных жителей. Пожалуйста, по возможности, не возвращайтесь в приграничье — там до сих пор опасно! Берегите себя!", - заявил врио губернатора.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Ранее о проблемах жителей села Большое Солдатское других населённых пунктов Курской области упоминалось в публикации ВСУ атакуют российскую энергетику, ЕС кредитует Киев российскими деньгами. Итоги 9 апреля
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