В супермаркете Луцка произошла драка из-за маски
В супермаркете Луцка произошла драка из-за маски
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
По словам специалиста, когда в течение долгого времени у человека закрыты нос и рот, он начинает дышать чаще. Это, в свою очередь, приводит к сокращению объема влаги и появлению сухости во рту, которая способствует  развитию кариеса и заболеваний десен, а также появлению неприятного запаха изо рта.

Кроме того, на слизистой могут появиться трещины и темные пятна, потому что из-за маски бактерии не могут выйти наружу. Поэтому стоматолог рекомендует делать перерывы в ношении маски.

Чтобы избежать негативных последствий ношения маски, врач рекомендовал чаще чистить зубы и полоскать рот водой, пить больше воды и употреблять леденцы и жевательные резинки без сахара для увеличения слюноотделения.

 