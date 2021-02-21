Длительное ношение медицинских масок оказывает негативное влияние на здоровье зубов и десен. Об этом рассказал 21 февраля российский стоматолог Геннадий Шаргородский, передает телеканал «Звезда»

В супермаркете Луцка произошла драка из-за маски © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк словам специалиста, когда в течение долгого времени у человека закрыты нос и рот, он начинает дышать чаще. Это, в свою очередь, приводит к сокращению объема влаги и появлению сухости во рту, которая способствует развитию кариеса и заболеваний десен, а также появлению неприятного запаха изо рта.

Кроме того, на слизистой могут появиться трещины и темные пятна, потому что из-за маски бактерии не могут выйти наружу. Поэтому стоматолог рекомендует делать перерывы в ношении маски.

Чтобы избежать негативных последствий ношения маски, врач рекомендовал чаще чистить зубы и полоскать рот водой, пить больше воды и употреблять леденцы и жевательные резинки без сахара для увеличения слюноотделения.