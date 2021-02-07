По словам экономиста, Украина в последнее время активно деиндустриализовалась, и единственное, что поддерживает жителей страны — это агросектор.
Он отметил, что с нынешней структурой производства обеспечить работой на Украине можно лишь 5-7 миллионов человек. Эксперт также указал на отсутствие адекватной социально-экономической политики и плана по развитию государства.
«В ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши», — считает он.
Экономист добавил, что за последние 10 лет зарплаты украинцев в долларовом эквиваленте остались прежними. Кроме того, Украина остается единственной страной бывшего СССР, которая не просто не вышла на уровень ВВП 1990 года, а вовсе имеет лишь треть от него.
Причина тому, уверен эксперт, политика «что-то продать, чтобы стало лучше».
По словам экономиста, украинцев ждет падение до уровня африканских стран.