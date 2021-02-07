Прогнозы о том, что Украина через 10 лет достигнет европейского уровня зарплат, является фантастикой, считает экономист Юрий Гаврилечко. Об этом он рассказал в своей статье для издания «Главред», опубликованной 6 февраля

По словам экономиста, Украина в последнее время активно деиндустриализовалась, и единственное, что поддерживает жителей страны — это агросектор.

Коронавирус положил экономику Украины на лопатки. Итоги 2020 года © AP, Efrem Lukatsky

«В ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши», — считает он.

Экономист добавил, что за последние 10 лет зарплаты украинцев в долларовом эквиваленте остались прежними. Кроме того, Украина остается единственной страной бывшего СССР, которая не просто не вышла на уровень ВВП 1990 года, а вовсе имеет лишь треть от него.

Причина тому, уверен эксперт, политика «что-то продать, чтобы стало лучше».

По словам экономиста, украинцев ждет падение до уровня африканских стран.