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Как русская берёза изменила ход новейшей польской истории

Как русская берёза изменила ход новейшей польской истории - 10.04.2025 Украина.ру

Как русская берёза изменила ход новейшей польской истории

10 апреля 2010 года под Смоленском потерпел крушение польский "борт №1". Погибли 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского. Брат-близнец погибшего, Ярослав, использовал эту трагедию для прихода к власти

2025-04-10T07:59

2025-04-10T07:59

2025-04-10T07:59

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история

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россия

ярослав качиньский

туск дональд

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Официальная делегация направлялась на самолёте Ту-154 на траурные мероприятия в Катыни, которые должны были пройти на месте захоронения польских офицеров и чиновников, убитых НКВД в апреле-мае 1940 года (дискуссия относительно того, кто действительно виноват в этой трагедии продолжается, но версия о непричастности НКВД всё же маргинальна).Для президента это была принципиальная поездка, ведь за три дня до него в Катынском лесу побывал премьер-министр Польши Дональд Туск, который вместе с российским коллегой Владимиром Путиным почтил память расстрелянных польских и советских граждан. Эту встречу главы правительств Польши и России назвали переломным моментом для двух стран.Но если 7 апреля 2010-го погода в аэропорту Смоленска, куда прибыл самолёт с польской правительственной делегацией, была нормальной, то через три дня там был туман и сильный ветер. Российские диспетчеры неоднократно предлагали экипажу "борта №1" уйти на запасной аэродром – в Минск.Более того, советник Министерства иностранных дел Польши Дариуш Гурчиньский, который находился в Смоленске за 40 минут до катастрофы, доложил о густом тумане. МИД Польши был уверен, что делегация полетит в Минск.Однако польские дипломаты не учли, что президент Качиньский привык сам отдавать приказы экипажу "борта №1". Так было в августе 2008 года, когда польский самолёт Ту-154 с президентами Польши, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии летели в Тбилиси, чтобы поддержать президента Грузии Михаила Саакашвили в период конфликта в Южной Осетии. Тогда командир корабля Гжегож Петручук отказался садиться в тбилисском аэропорту, опасаясь, что самолет может попасть под обстрел, и направил судно в Азербайджан.Gazeta Wyborcza в 2011 году опубликовала служебную записку Гжегожа Петручука, адресованную министру обороны Польши. В ней пилот сообщал, что когда принял решение не садиться в Тбилиси, то сообщил об этом главе Бюро национальной безопасности Владиславу Стасяку и главе кабинета президента Мацею Липиньскому. Тогда с пилотом связался заместитель командующего ВВС Польши Кжиштоф Заленски."Генерал Заленски пытался меня склонить к изменению решения и осуществить посадку в Тбилиси. Когда я представил ему все аргументы, генерал спросил: может ли второй пилот Аркадиуш Протасюк взять на себя обязанности капитана", – писал Петручук. Оказалось, что Протасюк не может сесть за штурвал первого пилота. Тогда в кабину вошёл сам президент Польши Лех Качиньский."Президент: Знаете ли вы, кто является верховным главнокомандующим вооруженными силами Польши?Петручук: Да, знаю, вы, господин президент.Президент: В таком случае приказываю лететь в Тбилиси".Свидетелями этого инцидента были пилот Аркадиуш Протасюк и штурман Роберт Гживна, которые разбились 10 апреля 2010 года в Смоленске.Не исключено, что к катастрофе мог быть причастен и Ярослав Качиньский, в то время лидер оппозиционной партии "Право и Справедливость". Уже на следующий день после катастрофы стало известно, что Лех звонил Ярославу по спутниковому телефону с борта самолёта за 36 минут до его крушения.Позже польский судья Войчех Лончевский, занимавшийся расследованием данной авиакатастрофы, заявлял, что если бы общественность узнала о содержании этого телефонного разговора, то "совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года". По его мнению, стенограмма "из совершенно секретных материалов" позволяет "сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский".О чём говорили Лех и Ярослав Качиньский, до сих пор остаётся тайной. Однако расшифрованные записи происходящего в кабине пилотов показывают, что именно после этого разговора туда вошли глава дипломатического протокола МИД Польши Мариуш Казана и командующий ВВС Польши Анджей Бласик."В настоящее время и в данных условиях нам не рекомендуют садиться", – сказал пилот лайнера Мариушу Казане примерно за 15 минут до аварии. Речевой самописец зафиксировал слова одного из пилотов: "Садиться в этой ситуации невозможно". Записаны также слова Казаны: "У нас проблемы" и "у нас нет указания президента, что делать дальше". В свою очередь, командир судна Аркадиуш Протасюк произнёс фразу: "Если мы не приземлимся, они убьют меня".Президент Польши так и не принял никакого решения, а капитан корабля принял его слишком поздно, уже получив сигнал от системы раннего предупреждения о приближении земли. Командир судна перешёл на ручное управление, однако было уже слишком поздно. Самолёт задел крылом берёзу, после чего рухнул на землю. В результате катастрофы погибли 8 членов экипажа и 88 пассажиров.Стоит отметить, что самолёт приближался к взлётно-посадочной полосе аэродрома Смоленск с отклонением от её оси на 40 метров, поскольку экипаж ввёл координаты полосы в советском формате в западные навигационные приборы, которые для Ту-154 были нештатным оборудованием.В начале 2011 года эксперты Международного авиационного комитета (МАК) и польская правительственная комиссия пришли к выводу, что причиной катастрофы под Смоленском стали действия экипажа "борта №1". Российские и польские прокуроры исключили версию теракта, и специально отметили, что на борту не было взрыва и пожара, и никаких следов взрывчатых веществ не выявлено.Но с этим не согласился Ярослав Качиньский, который сразу же после катастрофы заявил, что это было покушение, организаторами которого выступили Россия и правительство Польши во главе с Дональдом Туском.Качиньский и активисты партии "Право и Справедливость" (ПиС) с мая 2010 года запустили кампанию так называемых "месячниц", организовывая 10 числа каждого месяца акции памяти погибших под Смоленском, на которых акцентировали внимание на личности Леха Качиньского. Это помогло лидеру ПиС выйти во второй тур внеочередных президентских выборов, где он 4 июля 2010-го проиграл выдвиженцу либералов Брониславу Коморовскому.Но и после этого "месячницы" продолжились, превратившись в инструмент разжигания ненависти как к действующей власти в Польше (в прессе кампанию прямо называли "польско-польской войной"), так и к России. Экс-президент Польши Лех Валенса в апреле 2011 года даже заявил, что братья Качиньские в 1992 году, в период правления самого Валенсы, планировали государственный переворот. "Но события развивались иначе, и вот сегодня они снова ведут себя подобным образом".А бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер тогда же сказал, что единственный памятник Леху Качиньскому, который в глазах его брата должным образом почтил бы память погибшего президента, является пост президента или премьера для самого Ярослава Качиньского. "ПиС подпитывает разнородные теории заговора и проявления русофобии, которых в Польше хватает".Примечательно, что накануне очередных парламентских выборов, которые прошли в Польше в октябре 2011 года, премьер Дональд Туск попытался перехватить русофобскую риторику у Ярослава Качинького, заявив, что Россия "частично виновна" в катастрофе польского президентского самолета Ту-154 под Смоленском, но не признаётся в этом. Отчёт Межгосударственного авиационного комитета, по его словам, был явно односторонним. "Хоть отчёт выявляет близкие к правде ошибки польской стороны, но умалчивает об ответственности России".Сложно сказать, насколько подобные заявления повлияли на результаты выборов, но Дональд Туск сохранил после них пост премьера, а ПиС даже потеряла 9 мандатов по сравнению с выборами 2007 года. Но Ярослав Качиньский не собирался сдаваться, и продолжил кампанию "месячниц", главной темой которой оставалась тема "заговора Туска и Путина" с целью убийства руководства Польши.Собственно, эта кампания ПиС является подтверждением тезиса о том, что капля действительно камень точит. В мае 2015 года бывший госсекретарь в канцелярии Леха Качиньского и бывший помощник Ярослава Качинького, Анджей Дуда, был избран на пост президента Польши. А на парламентских выборах в октябре того же года партия "Право и Справедливость" получила единоличное большинство в Сейме и сформировала правительство.Хотя премьерами были сначала Беата Шидло, а позже Матеуш Моравецкий, а лидер ПиС скромно называл себя "рядовым депутатом", именно Ярослав Качиньский назначал и снимал министров и других высокопоставленных чиновников, за что получил негласный титул "начальника Польши" ("начальник государства" – официальный титул Юзефа Пилсудского в 1918-22 годах).Даже после получения почти абсолютной власти в стране Качиньский не прекратил кампанию "месячниц". Правда, теперь основные атаки на своих политических оппонентов и Россию он осуществлял при помощи парламента, правительства и правоохранительных органов. К примеру, условные сроки получили бывшие сотрудники канцелярии Туска, которых обвинили в халатности при подготовке полёта делегации во главе с Лехом Качиньским в Катынь. А в 2020-м прокуратура Польши потребовала от России выдачи диспетчеров, которые 10 апреля 2010-го работали в аэропорту Смоленска.К тому времени ПиС выиграл вторые подряд парламентские и президентские выборы – в октябре 2019 и июле 2020 года. А летом 2020-го польская комиссия по повторному расследованию этой катастрофы, созданная ПиС ещё в 2015 году, наконец, обнародовала свой отчёт. Согласно нему, самолёт взорвался в воздухе (что полностью противоречит характеру повреждений), а взрывчатка в него будто бы была заложена во время ремонта в России в 2009-м. В Польше и за её границами этот документ был воспринят как исключительно пропагандистский.При этом в сентябре 2022 года появилась информация о том, что в польские власти намеренно скрыли анализы, опровергающие версию взрыва на борту самолёта. Польский телеканал TVN продемонстрировал неизвестные до этого материалы, включая анализ Национального института аэрокосмических исследований США. Американские эксперты не подтвердили факт того, что на борту самолёта якобы был взрыв, а польская "комиссия выбрала только те фрагменты, которые послужили обоснованием принятого тезиса о взрыве".Так что во время мероприятий в связи с тринадцатой годовщиной "Смоленской катастрофы", которые пройдут 10 апреля в Кракове и Варшаве при участии президента Польши Анджея Дуды и, конечно же, Ярослава Качиньского, стоит ожидать привычных обвинений в адрес России и Дональда Туска. Ведь в ноябре 2023 года в Польше состоятся очередные парламентские выборы – а зачем ПиС менять инструмент, который эффективно работает уже как минимум восемь лет?

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Олег Хавич

история, польша, россия, ярослав качиньский, туск дональд