По данным издания, Трамп, опасаясь, что на сторону демократов перейдет еще больше однопартийцев, хотел узнать конкретные фамилии людей, проголосовавших за его импичмент, а также выяснял, «делал ли он когда-либо что-нибудь для них».
Советники отмечают, что президента все больше беспокоит наметившийся раскол в Республиканской партии, который прямо или косвенно относится к нему.
В связи с этим Трамп в последние дни звонил нескольким республиканцам, советуясь, каких юристов ему нанять для защиты своих интересов в рамках импичмента.
Отмечается, что советники призвали его не работать с Руди Джулиани.
Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.
13 января Палата представителей инициировала процедуру импичмента в отношении Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу, посчитав, что именно речь президента на митинге 6 января перед сторонниками спровоцировала атаку на Капитолий.