Президент США Дональд Трамп запрашивал у своих советников информацию о десяти республиканцах, которые поддержали его импичмент. Об этом 15 января сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники

По данным издания, Трамп, опасаясь, что на сторону демократов перейдет еще больше однопартийцев, хотел узнать конкретные фамилии людей, проголосовавших за его импичмент, а также выяснял, «делал ли он когда-либо что-нибудь для них».

Советники отмечают, что президента все больше беспокоит наметившийся раскол в Республиканской партии, который прямо или косвенно относится к нему.

Дважды в одну реку: Трампу грозит импичмент после ухода с президентского поста © REUTERS, Carlos Barria

Отмечается, что советники призвали его не работать с Руди Джулиани.

Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.

13 января Палата представителей инициировала процедуру импичмента в отношении Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу, посчитав, что именно речь президента на митинге 6 января перед сторонниками спровоцировала атаку на Капитолий.