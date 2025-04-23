https://ukraina.ru/20250423/zapadnye-delegatsii-razekhalis-ukrainskaya-ostalas-chto-teper-govoryat-ssha--1062702251.html

Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?

Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США? - 23.04.2025 Украина.ру

Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?

Рубио обеспокоен вероятной "жесткостью" украинской позиции. Вэнс призывает Киев признать российские территории, угрожая вывести США из игры. Украинская делегация в полном составе ожидает сорванных переговоров

2025-04-23T12:04

2025-04-23T12:04

2025-04-23T12:22

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россия

марко рубио

джей ди вэнс

владимир зеленский

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Агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио "выразил обеспокоенность возвращением Украины к своим прежним жестким позициям, что сделает любой прорыв на переговорах невозможным".Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если не получат положительного ответа". По его словам, "и РФ, и Украина должны уступить в территориальных вопросах".Ранее о том же уже говорил Рубио. Он подчеркивал, что если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, США отойдут от своих посреднических усилий по установлению мира. Подробности в публикации США сдаются? Эксперты оценили заявления Рубио касательно Украины. Сегодня, 23 апреля, Рубио отменил поездку в Лондон. По данным СМИ, это стало результатом заявлений Владимира Зеленского об отказе признать российские территории. После этого своих министров со встречи отозвали Британия, Франция и Германия. Однако встреча все-таки состоится на уровне советников. Несмотря на падение статуса мероприятия, Украина не стала понижать уровень делегации на переговорах в Лондоне.

https://ukraina.ru/20250423/vstrecha-v-londone-otmenilas-i-chto-togda-1062694085.html

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новости, сша, украина, россия, марко рубио, джей ди вэнс, владимир зеленский