Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США? - 23.04.2025 Украина.ру
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Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?
Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США? - 23.04.2025 Украина.ру
Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?
Рубио обеспокоен вероятной "жесткостью" украинской позиции. Вэнс призывает Киев признать российские территории, угрожая вывести США из игры. Украинская делегация в полном составе ожидает сорванных переговоров
2025-04-23T12:04
2025-04-23T12:22
новости
сша
украина
россия
марко рубио
джей ди вэнс
владимир зеленский
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Агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио "выразил обеспокоенность возвращением Украины к своим прежним жестким позициям, что сделает любой прорыв на переговорах невозможным".Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если не получат положительного ответа". По его словам, "и РФ, и Украина должны уступить в территориальных вопросах".Ранее о том же уже говорил Рубио. Он подчеркивал, что если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, США отойдут от своих посреднических усилий по установлению мира. Подробности в публикации США сдаются? Эксперты оценили заявления Рубио касательно Украины. Сегодня, 23 апреля, Рубио отменил поездку в Лондон. По данным СМИ, это стало результатом заявлений Владимира Зеленского об отказе признать российские территории. После этого своих министров со встречи отозвали Британия, Франция и Германия. Однако встреча все-таки состоится на уровне советников. Несмотря на падение статуса мероприятия, Украина не стала понижать уровень делегации на переговорах в Лондоне.
https://ukraina.ru/20250423/vstrecha-v-londone-otmenilas-i-chto-togda-1062694085.html
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новости, сша, украина, россия, марко рубио, джей ди вэнс, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский

Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?

12:04 23.04.2025 (обновлено: 12:22 23.04.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / andriiyermak
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / andriiyermak
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Рубио обеспокоен вероятной "жесткостью" украинской позиции. Вэнс призывает Киев признать российские территории, угрожая вывести США из игры. Украинская делегация в полном составе ожидает сорванных переговоров
Агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио "выразил обеспокоенность возвращением Украины к своим прежним жестким позициям, что сделает любой прорыв на переговорах невозможным".

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если не получат положительного ответа". По его словам, "и РФ, и Украина должны уступить в территориальных вопросах".
Ранее о том же уже говорил Рубио. Он подчеркивал, что если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, США отойдут от своих посреднических усилий по установлению мира. Подробности в публикации США сдаются? Эксперты оценили заявления Рубио касательно Украины.
Сегодня, 23 апреля, Рубио отменил поездку в Лондон. По данным СМИ, это стало результатом заявлений Владимира Зеленского об отказе признать российские территории. После этого своих министров со встречи отозвали Британия, Франция и Германия.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
09:56
Встреча в Лондоне отменилась. Что дальше?Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную на 23 апреля встречу в Лондоне. Переговоры пройдут только между чиновниками. Об этом в среду сообщил британский телеканал Sky News
Однако встреча все-таки состоится на уровне советников. Несмотря на падение статуса мероприятия, Украина не стала понижать уровень делегации на переговорах в Лондоне.
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