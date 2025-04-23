Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?
12:04 23.04.2025 (обновлено: 12:22 23.04.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / andriiyermak
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / andriiyermak
Рубио обеспокоен вероятной "жесткостью" украинской позиции. Вэнс призывает Киев признать российские территории, угрожая вывести США из игры. Украинская делегация в полном составе ожидает сорванных переговоров
Агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио "выразил обеспокоенность возвращением Украины к своим прежним жестким позициям, что сделает любой прорыв на переговорах невозможным".
Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если не получат положительного ответа". По его словам, "и РФ, и Украина должны уступить в территориальных вопросах".
Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если не получат положительного ответа". По его словам, "и РФ, и Украина должны уступить в территориальных вопросах".
Ранее о том же уже говорил Рубио. Он подчеркивал, что если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, США отойдут от своих посреднических усилий по установлению мира. Подробности в публикации США сдаются? Эксперты оценили заявления Рубио касательно Украины.
Сегодня, 23 апреля, Рубио отменил поездку в Лондон. По данным СМИ, это стало результатом заявлений Владимира Зеленского об отказе признать российские территории. После этого своих министров со встречи отозвали Британия, Франция и Германия.
Однако встреча все-таки состоится на уровне советников. Несмотря на падение статуса мероприятия, Украина не стала понижать уровень делегации на переговорах в Лондоне.
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