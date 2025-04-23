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Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине — Косачев
Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине — Косачев - 23.04.2025 Украина.ру
Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине — Косачев
История по урегулированию украинского кризиса пишется в других столицах, но никак не в Европе. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале
2025-04-23T11:41
2025-04-23T11:41
2025-04-23T11:41
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"Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Великобритания в целом, ни Франция, ни Германия. История пишется другими странами и в других столицах. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном итоге, как показывает опыт, только по результатам таких контактов и появляются настоящие новости", - написал политик.Говоря о несостоявшихся переговорах в Лондоне, сенатор отметил, что "пар ушел в свисток".По мнению Косачева, условно линейку позиций можно выстроить в следующей последовательности: Украина - Великобритания - Германия - Франция - США - Россия."Первые четыре - в угаре реваншизма, абсолютно оторванного от реальности. Последние двое, при всех зазорах в подходах, настроены значительно более прагматично и реалистично", - заключил политик.Подробнее о несостоявшихся переговорах - в материале Встреча в Лондоне отменилась. И что тогда? на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лондон, константин косачев, украина, великобритания, совет федерации
Новости, Лондон, Константин Косачев, Украина, Великобритания, Совет Федерации
Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине — Косачев
История по урегулированию украинского кризиса пишется в других столицах, но никак не в Европе. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале
"Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Великобритания в целом, ни Франция, ни Германия. История пишется другими странами и в других столицах. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном итоге, как показывает опыт, только по результатам таких контактов и появляются настоящие новости", - написал политик.
Говоря о несостоявшихся переговорах в Лондоне
, сенатор отметил, что "пар ушел в свисток".
"Новость отныне заключается в том, что разногласия в западном стане после включения в переговорный процесс европейцев, судя по всему, обнажились с новой силой", - отметил он.
По мнению Косачева
, условно линейку позиций можно выстроить в следующей последовательности: Украина
- Великобритания
- Германия
- Франция
- США
- Россия
.
"Первые четыре - в угаре реваншизма, абсолютно оторванного от реальности. Последние двое, при всех зазорах в подходах, настроены значительно более прагматично и реалистично", - заключил политик.
Подробнее о несостоявшихся переговорах - в материале Встреча в Лондоне отменилась. И что тогда? на сайте Украина.ру.