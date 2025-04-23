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Армия России получила тысячи единиц бронетанкового вооружения, самолётов и вертолётов - Путин
Армия России получила тысячи единиц бронетанкового вооружения, самолётов и вертолётов - Путин - 23.04.2025 Украина.ру
Армия России получила тысячи единиц бронетанкового вооружения, самолётов и вертолётов - Путин
Войска получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.
2025-04-23T13:20
2025-04-23T13:20
2025-04-23T14:29
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Очередное заседание Военно-промышленной комиссии было посвящено комплексу вопросов, связанных с развитием Вооружённых Сил и работой оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на современном этапе и в перспективе. Комиссия проанализировала выполнение поручений и указаний по поставкам в войска наиболее востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения - не только в подразделения, участвующие в специальной военной операции, что является безусловным приоритетом, но и в целом в войска – в армию и на флот.Путин отметил, что в прошлом году все оборонные предприятия России выполнили задания гособоронзаказа в полном объёме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружений с опережением графика.При этом президент отметил, что этих средств поражения не хватает до сих пор. При это планы есть и идёт ежедневная работа.Президент выразил уверенность в реализации планов по наращиванию производства нужной техники, в том числе дронов."Их очень ждут на линии боевого соприкосновения. По сути дела, это на сегодняшний день является одним из серьёзных факторов боевого успеха", - подчеркнул президент.Он особо отметил, что наиболее востребованные на фронте образцы быстро совершенствуются, улучшаются их тактико-технические характеристики, причём как с учётом практики боевого применения, так и развития средств противодействия противника.Интервью на эту тему: ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов
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Новости, Россия, Владимир Путин, Армия, Минобороны РФ, бронетехника, авиация, ВВС, ВКС, флот, вооружения, военная техника, ВПК, fpv-дрон, дроны, БПЛА, СВО, новости СВО Россия, ОПК
Армия России получила тысячи единиц бронетанкового вооружения, самолётов и вертолётов - Путин
13:20 23.04.2025 (обновлено: 14:29 23.04.2025)
Войска получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.
Очередное заседание Военно-промышленной комиссии было посвящено комплексу вопросов, связанных с развитием Вооружённых Сил и работой оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на современном этапе и в перспективе.
Комиссия проанализировала выполнение поручений и указаний по поставкам в войска наиболее востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения - не только в подразделения, участвующие в специальной военной операции, что является безусловным приоритетом, но и в целом в войска – в армию и на флот.
Путин
отметил, что в прошлом году все оборонные предприятия России
выполнили задания гособоронзаказа в полном объёме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружений с опережением графика.
"Более чем вдвое, например, увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Войска получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов, - сообщил Путин. - Поставлено также более полутора миллионов беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4000 дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности".
При этом президент отметил, что этих средств поражения не хватает до сих пор. При это планы есть и идёт ежедневная работа.
Президент выразил уверенность в реализации планов по наращиванию производства нужной техники, в том числе дронов.
"Их очень ждут на линии боевого соприкосновения. По сути дела, это на сегодняшний день является одним из серьёзных факторов боевого успеха", - подчеркнул президент.
Он особо отметил, что наиболее востребованные на фронте образцы быстро совершенствуются, улучшаются их тактико-технические характеристики, причём как с учётом практики боевого применения, так и развития средств противодействия противника.