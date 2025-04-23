https://ukraina.ru/20250423/armiya-rossii-poluchila-tysyachi-edinits-bronetankovogo-vooruzheniya-samoltov-i-vertoltov---putin-1062704882.html

Армия России получила тысячи единиц бронетанкового вооружения, самолётов и вертолётов - Путин

Армия России получила тысячи единиц бронетанкового вооружения, самолётов и вертолётов - Путин - 23.04.2025 Украина.ру

Армия России получила тысячи единиц бронетанкового вооружения, самолётов и вертолётов - Путин

Войска получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.

2025-04-23T13:20

2025-04-23T13:20

2025-04-23T14:29

новости

россия

владимир путин

армия

минобороны рф

бронетехника

авиация

ввс

вкс

флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062704576_0:19:680:402_1920x0_80_0_0_5d7eeea71d837a07dc21965371fafc3f.jpg

Очередное заседание Военно-промышленной комиссии было посвящено комплексу вопросов, связанных с развитием Вооружённых Сил и работой оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на современном этапе и в перспективе. Комиссия проанализировала выполнение поручений и указаний по поставкам в войска наиболее востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения - не только в подразделения, участвующие в специальной военной операции, что является безусловным приоритетом, но и в целом в войска – в армию и на флот.Путин отметил, что в прошлом году все оборонные предприятия России выполнили задания гособоронзаказа в полном объёме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружений с опережением графика.При этом президент отметил, что этих средств поражения не хватает до сих пор. При это планы есть и идёт ежедневная работа.Президент выразил уверенность в реализации планов по наращиванию производства нужной техники, в том числе дронов."Их очень ждут на линии боевого соприкосновения. По сути дела, это на сегодняшний день является одним из серьёзных факторов боевого успеха", - подчеркнул президент.Он особо отметил, что наиболее востребованные на фронте образцы быстро совершенствуются, улучшаются их тактико-технические характеристики, причём как с учётом практики боевого применения, так и развития средств противодействия противника.Интервью на эту тему: ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов

россия

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, армия, минобороны рф, бронетехника, авиация, ввс, вкс, флот, вооружения, военная техника, впк, fpv-дрон, дроны, бпла, сво, новости сво россия, опк