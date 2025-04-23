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Польша не отправит своих солдат на Украину, но поддержит отправку чужих - МИД

Польша не отправит своих солдат на Украину, но поддержит отправку чужих - МИД - 23.04.2025 Украина.ру

Польша не отправит своих солдат на Украину, но поддержит отправку чужих - МИД

Польша может сыграть ключевую роль в переправке воинских контингентов других стран на Украину, однако своих солдат не пошлёт. Об этом в польском парламенте заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

2025-04-23T12:27

2025-04-23T12:27

2025-04-23T12:27

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Без Польши невозможно было бы поставлять помощь Украине, заявил польский министр иностранных дел. Он напомнил, что именно его страна обеспечила более 90% западной военной помощи для соседней постсоветской республики через аэропорт "Ясенка" в польском Жешуве.Сикорский вновь подтвердил категорический отказ официальной Варшавы отправлять польских солдат на Украину. При этом он заверил, что Польша поможет другим странам переправить своих военнослужащих на украинскую территорию для поддержки нынешнего украинского военно-политического руководства.Ранее официальная Варшава неоднократно отказывала западным лидерам в отправке контингентов польских войск на территорию Украины. Об этом заявляли публично нынешний и предыдущий президент Польши, премьер-министры и другие официальные лица.На участии польских военнослужащих в экспедиционном корпусе НАТО настаивал президент Франции Эммануэль Макрон. Он неоднократно уговаривал представителей официальной Варшавы согласиться на это, однако получил лишь согласие на логистическую поддержку переправки на Украину военнослужащих других стран.В феврале стало известно, что Макрон не добился от Трампа поддержки отправки солдат на Украину

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