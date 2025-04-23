Польша не отправит своих солдат на Украину, но поддержит отправку чужих - МИД - 23.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250423/polsha-ne-otpravit-svoikh-soldat-na-ukrainu-no-podderzhit-otpravku-chuzhikh---mid-1062702705.html
Польша не отправит своих солдат на Украину, но поддержит отправку чужих - МИД
Польша не отправит своих солдат на Украину, но поддержит отправку чужих - МИД - 23.04.2025 Украина.ру
Польша не отправит своих солдат на Украину, но поддержит отправку чужих - МИД
Польша может сыграть ключевую роль в переправке воинских контингентов других стран на Украину, однако своих солдат не пошлёт. Об этом в польском парламенте заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
2025-04-23T12:27
2025-04-23T12:27
новости
украина
польша
варшава
сикорский
эммануэль макрон
нато
украина-нато
сво
завершение сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058639439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9363634636dc6095333bd1fcce46e8b0.jpg
Без Польши невозможно было бы поставлять помощь Украине, заявил польский министр иностранных дел. Он напомнил, что именно его страна обеспечила более 90% западной военной помощи для соседней постсоветской республики через аэропорт "Ясенка" в польском Жешуве.Сикорский вновь подтвердил категорический отказ официальной Варшавы отправлять польских солдат на Украину. При этом он заверил, что Польша поможет другим странам переправить своих военнослужащих на украинскую территорию для поддержки нынешнего украинского военно-политического руководства.Ранее официальная Варшава неоднократно отказывала западным лидерам в отправке контингентов польских войск на территорию Украины. Об этом заявляли публично нынешний и предыдущий президент Польши, премьер-министры и другие официальные лица.На участии польских военнослужащих в экспедиционном корпусе НАТО настаивал президент Франции Эммануэль Макрон. Он неоднократно уговаривал представителей официальной Варшавы согласиться на это, однако получил лишь согласие на логистическую поддержку переправки на Украину военнослужащих других стран.В феврале стало известно, что Макрон не добился от Трампа поддержки отправки солдат на Украину
украина
польша
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058639439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9c065d0d103044f9384f191c89defe3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, варшава, сикорский, эммануэль макрон, нато, украина-нато, сво, завершение сво, новости сво сейчас, военная помощь, военная помощь украине
Новости, Украина, Польша, Варшава, Сикорский, Эммануэль Макрон, НАТО, Украина-НАТО, СВО, завершение СВО, новости СВО сейчас, военная помощь, военная помощь Украине

Польша не отправит своих солдат на Украину, но поддержит отправку чужих - МИД

12:27 23.04.2025
 
© AP / Mark Schiefelbein
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP / Mark Schiefelbein
Читать в
ДзенTelegram
Польша может сыграть ключевую роль в переправке воинских контингентов других стран на Украину, однако своих солдат не пошлёт. Об этом в польском парламенте заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Без Польши невозможно было бы поставлять помощь Украине, заявил польский министр иностранных дел. Он напомнил, что именно его страна обеспечила более 90% западной военной помощи для соседней постсоветской республики через аэропорт "Ясенка" в польском Жешуве.
Сикорский вновь подтвердил категорический отказ официальной Варшавы отправлять польских солдат на Украину. При этом он заверил, что Польша поможет другим странам переправить своих военнослужащих на украинскую территорию для поддержки нынешнего украинского военно-политического руководства.
"Некоторые страны рассматривают возможность направления на Украину своих войск. Мы войска не пошлём, но обеспечим миссию поддержки", - заявил глава МИД Польши.
Ранее официальная Варшава неоднократно отказывала западным лидерам в отправке контингентов польских войск на территорию Украины. Об этом заявляли публично нынешний и предыдущий президент Польши, премьер-министры и другие официальные лица.
На участии польских военнослужащих в экспедиционном корпусе НАТО настаивал президент Франции Эммануэль Макрон. Он неоднократно уговаривал представителей официальной Варшавы согласиться на это, однако получил лишь согласие на логистическую поддержку переправки на Украину военнослужащих других стран.
В феврале стало известно, что Макрон не добился от Трампа поддержки отправки солдат на Украину
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаПольшаВаршаваСикорскийЭммануэль МакронНАТОУкраина-НАТОСВОзавершение СВОновости СВО сейчасвоенная помощьвоенная помощь Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34ВС РФ ударили по производству взрывчатки для ВСУ. Минобороны назвало еще несколько целей
12:29Приехавшая в Лондон на переговоры украинская делегация встретится с Келлогом — СМИ
12:27Польша не отправит своих солдат на Украину, но поддержит отправку чужих - МИД
12:21Из-за "участия китайцев в СВО": представителя Пекина вызвали "на ковер" в Киеве
12:06ДНР удвоила площадь пашни – Пушилин
12:04Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?
11:41Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине — Косачев
11:39Следком России доказал виновность Шляфмана в убийстве Талькова
11:24Европа на переговорах отказывается снимать санкции с России — Reuters
11:18СК РФ передал в суд дело о крупной взятке начальника автобронетанковой службы ЦВО
11:07"Уродство русофобии и признаки неонацизма": Захарова ответила на запреты ФРГ по случаю Дня Победы
10:54Уроженцы Минска и Одессы Комиссаренко и Романов больше не россияне
10:36США распустили группу, которая искала "преступления России на Украине"
10:16Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий
10:10"Предательство демократии": Шеремет жестко ответил на слова Каллас о Крыме
09:58Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале
09:56Встреча в Лондоне отменилась. Что дальше?
09:50Признание Крыма Штатами может обернуться крупным кризисом в Евросоюзе и НАТО - Financial Times
09:09Трамп переходит на сторону России? Депутат Никонов о дипломатических отношениях Вашингтона и Москвы
09:00Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля
Лента новостейМолния