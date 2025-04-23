ВС РФ ударили по производству взрывчатки для ВСУ. Минобороны назвало еще несколько целей - 23.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250423/vs-rf-udarili-po-proizvodstvu-vzryvchatki-dlya-vsu-minoborony-nazvalo-esche-neskolko-tseley--1062703403.html
ВС РФ ударили по производству взрывчатки для ВСУ. Минобороны назвало еще несколько целей
ВС РФ ударили по производству взрывчатки для ВСУ. Минобороны назвало еще несколько целей - 23.04.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили по производству взрывчатки для ВСУ. Минобороны назвало еще несколько целей
За прошедшие сутки российские войска поразили несколько военных объектов ВСУ. Об этом 23 апреля сообщило Минобороны РФ
2025-04-23T12:34
2025-04-23T12:34
новости
россия
украина
минобороны
вооруженные силы украины
запорожская область
вс рф
герань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_245418e85df60138b2833deb233a29bb.jpg
По данным военного ведомства, ВС РФ в течении суток ударили по военному аэродрому украинских войск, цехам производства БПЛА и месту стоянки РСЗО Vampire. Кроме того, еще утром 23 апреля Минобороны РФ сообщило о том, что российские военнослужащие поразили цеха по производству взрывчатых веществ для нужд ВСУ. Предприятие находилось в районе населенного пункта Степное в Запорожской области. Помимо производственных цехов бойцы ВС России поразили также склады. Удар наносился с использованием дронов "Герань-2".Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма проинформировал, что российскими войсками уничтожены самоходные артиллерийские установки Vampire, артиллерийские орудия Д-20 и Д-30, 28 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов. О других успехах российской армии — в публикации Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля.
https://ukraina.ru/20250423/polnoe-osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-vse-blizhe-voenkory-raskryli-chto-proiskhodit-v-gornale--1062694396.html
россия
украина
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4206a27518b639dd823a18b0759fafa6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, минобороны, вооруженные силы украины, запорожская область, вс рф, герань
Новости, Россия, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, ВС РФ, Герань

ВС РФ ударили по производству взрывчатки для ВСУ. Минобороны назвало еще несколько целей

12:34 23.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
За прошедшие сутки российские войска поразили несколько военных объектов ВСУ. Об этом 23 апреля сообщило Минобороны РФ
По данным военного ведомства, ВС РФ в течении суток ударили по военному аэродрому украинских войск, цехам производства БПЛА и месту стоянки РСЗО Vampire. Кроме того, еще утром 23 апреля Минобороны РФ сообщило о том, что российские военнослужащие поразили цеха по производству взрывчатых веществ для нужд ВСУ.
Предприятие находилось в районе населенного пункта Степное в Запорожской области. Помимо производственных цехов бойцы ВС России поразили также склады. Удар наносился с использованием дронов "Герань-2".
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
09:58
Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале После освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области российские войска продвигаются вперед и продолжают уничтожать военных ВСУ. Об этом 23 апреля заявило несколько военкоров
Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма проинформировал, что российскими войсками уничтожены самоходные артиллерийские установки Vampire, артиллерийские орудия Д-20 и Д-30, 28 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов. О других успехах российской армии — в публикации Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаМинобороныВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВС РФГерань
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:48Армии России поможет орбитальная группировка космических аппаратов – Путин
14:37Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине
14:36Тайны Горналя. Украинские войска разрушили древний славянский город
14:28Вице-президент США призвал заморозить границы Украины
14:15США сматывают удочки. Дальше - сами
14:10"Актуальная задача – развитие лазерных комплексов": Путин обозначил перспективы перевооружения
14:07Нужны ли повторные референдумы в новых регионах России и признавать ли украинцев русскими — Ищенко
13:51Опыт СВО изучают все армии мира – Путин
13:29Кремль ответил на слова Зеленского о признании Крыма
13:20Армия России получила тысячи единиц бронетанкового вооружения, самолётов и вертолётов - Путин
13:11Буданов* и теракты в Приднестровье: в РФ пойман еще один украинско-молдавский шпион
13:00"Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00
12:54Песков высказался о встрече по Украине в Лондоне
12:37Армия России освободила Тарасовку в ДНР
12:34ВС РФ ударили по производству взрывчатки для ВСУ. Минобороны назвало еще несколько целей
12:29Приехавшая в Лондон на переговоры украинская делегация встретится с Келлогом — СМИ
12:27Польша не отправит своих солдат на Украину, но поддержит отправку чужих - МИД
12:21Из-за "участия китайцев в СВО": представителя Пекина вызвали "на ковер" в Киеве
12:06ДНР удвоила площадь пашни – Пушилин
12:04Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?
Лента новостейМолния