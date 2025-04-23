ВС РФ ударили по производству взрывчатки для ВСУ. Минобороны назвало еще несколько целей
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
За прошедшие сутки российские войска поразили несколько военных объектов ВСУ. Об этом 23 апреля сообщило Минобороны РФ
По данным военного ведомства, ВС РФ в течении суток ударили по военному аэродрому украинских войск, цехам производства БПЛА и месту стоянки РСЗО Vampire. Кроме того, еще утром 23 апреля Минобороны РФ сообщило о том, что российские военнослужащие поразили цеха по производству взрывчатых веществ для нужд ВСУ.
Предприятие находилось в районе населенного пункта Степное в Запорожской области. Помимо производственных цехов бойцы ВС России поразили также склады. Удар наносился с использованием дронов "Герань-2".
09:58Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале После освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области российские войска продвигаются вперед и продолжают уничтожать военных ВСУ. Об этом 23 апреля заявило несколько военкоров
Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма проинформировал, что российскими войсками уничтожены самоходные артиллерийские установки Vampire, артиллерийские орудия Д-20 и Д-30, 28 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов. О других успехах российской армии — в публикации Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля.
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