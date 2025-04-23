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ВС РФ ударили по производству взрывчатки для ВСУ. Минобороны назвало еще несколько целей

ВС РФ ударили по производству взрывчатки для ВСУ. Минобороны назвало еще несколько целей - 23.04.2025 Украина.ру

ВС РФ ударили по производству взрывчатки для ВСУ. Минобороны назвало еще несколько целей

За прошедшие сутки российские войска поразили несколько военных объектов ВСУ. Об этом 23 апреля сообщило Минобороны РФ

2025-04-23T12:34

2025-04-23T12:34

2025-04-23T12:34

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По данным военного ведомства, ВС РФ в течении суток ударили по военному аэродрому украинских войск, цехам производства БПЛА и месту стоянки РСЗО Vampire. Кроме того, еще утром 23 апреля Минобороны РФ сообщило о том, что российские военнослужащие поразили цеха по производству взрывчатых веществ для нужд ВСУ. Предприятие находилось в районе населенного пункта Степное в Запорожской области. Помимо производственных цехов бойцы ВС России поразили также склады. Удар наносился с использованием дронов "Герань-2".Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма проинформировал, что российскими войсками уничтожены самоходные артиллерийские установки Vampire, артиллерийские орудия Д-20 и Д-30, 28 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов. О других успехах российской армии — в публикации Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля.

https://ukraina.ru/20250423/polnoe-osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-vse-blizhe-voenkory-raskryli-chto-proiskhodit-v-gornale--1062694396.html

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