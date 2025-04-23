Европа на переговорах отказывается снимать санкции с России — Reuters - 23.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250423/evropa-na-peregovorakh-otkazyvaetsya-snimat-sanktsii-s-rossii--reuters-1062699446.html
Европа на переговорах отказывается снимать санкции с России — Reuters
Европа на переговорах отказывается снимать санкции с России — Reuters - 23.04.2025 Украина.ру
Европа на переговорах отказывается снимать санкции с России — Reuters
Представители европейских стран в ходе переговоров с США отказались снимать санкции с России. Об этом 23 апреля написало агентство Reuters со ссылкой на дипломатов
2025-04-23T11:24
2025-04-23T11:24
новости
россия
европа
сша
дональд трамп
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055582359_0:64:3076:1794_1920x0_80_0_0_a042ebc3318b3214f3df964a1362b8e0.jpg
В публикации уточняется, что Европа "все больше обеспокоена" попытками администрации президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой. При этом предложения Вашингтона в рамках возможного мирного процесса оказались неприемлемыми для европейских стран и Киева. Речь идет, в частности, о признании Крыма российским и о снятии санкций с России. В Евросоюзе не намерены смягчаться до завершения переговоров. Европейские дипломаты считают нереалистичным достижение каких-либо договоренностей в ближайшее время. А вот издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что Франция и Великобритания рассматривают возможность признания потери Украиной территорий. Подробнее об этом в материале Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий. О том, почему встреча по урегулированию украинского конфликта на уровне представителей государств не состоится, — в публикации Встреча в Лондоне отменилась. И что тогда?
https://ukraina.ru/20250423/ssha-raspustili-gruppu-kotoraya-iskala-prestupleniya-rossii-na-ukraine-1062695559.html
россия
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055582359_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_0a5a1c1ba29bfcfd6376639953261ce2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, сша, дональд трамп, ес
Новости, Россия, Европа, США, Дональд Трамп, ЕС

Европа на переговорах отказывается снимать санкции с России — Reuters

11:24 23.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропарламент
Европарламент - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Представители европейских стран в ходе переговоров с США отказались снимать санкции с России. Об этом 23 апреля написало агентство Reuters со ссылкой на дипломатов
В публикации уточняется, что Европа "все больше обеспокоена" попытками администрации президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой. При этом предложения Вашингтона в рамках возможного мирного процесса оказались неприемлемыми для европейских стран и Киева.
Речь идет, в частности, о признании Крыма российским и о снятии санкций с России. В Евросоюзе не намерены смягчаться до завершения переговоров. Европейские дипломаты считают нереалистичным достижение каких-либо договоренностей в ближайшее время.
А вот издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что Франция и Великобритания рассматривают возможность признания потери Украиной территорий. Подробнее об этом в материале Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
10:36
США распустили группу, которая искала "преступления России на Украине"Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу специальной группы, задачей которой был поиск фактов якобы "преступлений" России на Украине. Об этом 23 апреля написало издание The Washington Post
О том, почему встреча по урегулированию украинского конфликта на уровне представителей государств не состоится, — в публикации Встреча в Лондоне отменилась. И что тогда?
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЕвропаСШАДональд ТрампЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34ВС РФ ударили по производству взрывчатки для ВСУ. Минобороны назвало еще несколько целей
12:29Приехавшая в Лондон на переговоры украинская делегация встретится с Келлогом — СМИ
12:27Польша не отправит своих солдат на Украину, но поддержит отправку чужих - МИД
12:21Из-за "участия китайцев в СВО": представителя Пекина вызвали "на ковер" в Киеве
12:06ДНР удвоила площадь пашни – Пушилин
12:04Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?
11:41Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине — Косачев
11:39Следком России доказал виновность Шляфмана в убийстве Талькова
11:24Европа на переговорах отказывается снимать санкции с России — Reuters
11:18СК РФ передал в суд дело о крупной взятке начальника автобронетанковой службы ЦВО
11:07"Уродство русофобии и признаки неонацизма": Захарова ответила на запреты ФРГ по случаю Дня Победы
10:54Уроженцы Минска и Одессы Комиссаренко и Романов больше не россияне
10:36США распустили группу, которая искала "преступления России на Украине"
10:16Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий
10:10"Предательство демократии": Шеремет жестко ответил на слова Каллас о Крыме
09:58Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале
09:56Встреча в Лондоне отменилась. Что дальше?
09:50Признание Крыма Штатами может обернуться крупным кризисом в Евросоюзе и НАТО - Financial Times
09:09Трамп переходит на сторону России? Депутат Никонов о дипломатических отношениях Вашингтона и Москвы
09:00Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля
Лента новостейМолния