https://ukraina.ru/20250423/evropa-na-peregovorakh-otkazyvaetsya-snimat-sanktsii-s-rossii--reuters-1062699446.html

Европа на переговорах отказывается снимать санкции с России — Reuters

Европа на переговорах отказывается снимать санкции с России — Reuters - 23.04.2025 Украина.ру

Европа на переговорах отказывается снимать санкции с России — Reuters

Представители европейских стран в ходе переговоров с США отказались снимать санкции с России. Об этом 23 апреля написало агентство Reuters со ссылкой на дипломатов

2025-04-23T11:24

2025-04-23T11:24

2025-04-23T11:24

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В публикации уточняется, что Европа "все больше обеспокоена" попытками администрации президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой. При этом предложения Вашингтона в рамках возможного мирного процесса оказались неприемлемыми для европейских стран и Киева. Речь идет, в частности, о признании Крыма российским и о снятии санкций с России. В Евросоюзе не намерены смягчаться до завершения переговоров. Европейские дипломаты считают нереалистичным достижение каких-либо договоренностей в ближайшее время. А вот издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что Франция и Великобритания рассматривают возможность признания потери Украиной территорий. Подробнее об этом в материале Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий. О том, почему встреча по урегулированию украинского конфликта на уровне представителей государств не состоится, — в публикации Встреча в Лондоне отменилась. И что тогда?

https://ukraina.ru/20250423/ssha-raspustili-gruppu-kotoraya-iskala-prestupleniya-rossii-na-ukraine-1062695559.html

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новости, россия, европа, сша, дональд трамп, ес