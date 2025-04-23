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Буданов* и теракты в Приднестровье: в РФ пойман еще один украинско-молдавский шпион

Буданов* и теракты в Приднестровье: в РФ пойман еще один украинско-молдавский шпион - 23.04.2025 Украина.ру

Буданов* и теракты в Приднестровье: в РФ пойман еще один украинско-молдавский шпион

Российские спецслужбы продолжают работу по выявлению фактов сотрудничества Молдавии с киевским режимом с целью осуществления в РФ разведывательной и подрывной деятельности. В среду, 23 апреля, стало известно о высылке из России Дмитрия Руснака – экс-сотрудника молдавской Службы информации и безопасности (СИБ)

2025-04-23T13:11

2025-04-23T13:11

2025-04-23T13:43

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Разведчик и подрывникКак передает пресс-служба ФСБ, гражданин Молдавии Руснак прибыл в РФ в 2024 году. Кураторами ему была поставлена задача собирать закрытые сведения о планах руководства страны в отношении Молдавии, а также о сотрудниках силовых структур и органов власти, действующих на молдавском направлении российской внешней политики.Отмечается, что Руснак прошел проверку на полиграфе, которая подтвердила, что он прибыл в РФ с разведывательно-подрывными целями."Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет", - сообщили в ФСБ.Дружба с БудановымТелеканал RT распространил кадры оперативного наблюдения за Руснаком. Видео было снято в Карелии, что он там делал и какие задания выполнял, не уточняется.Также обнародован ролик с рассказом Руснака. Он утверждает, что лично знаком с начальником Главного управления разведки (ГУР) при Минобороны Украины Кириллом Будановым*. По его словам, Буданов просил организовать ему встречу с президентом Молдавии Майей Санду.Помимо этого, они обсуждали и боевые действия против России."Я ему (Буданову – ред.) говорил: "Ну ты же понимаешь, что шансов нет?" Он говорит: "Я это понимаю. Более того, я понимаю, что вся европейская армия, вместе взятая, не сможет противостоять русской", - сказал молдаванин.Похищение судьиБуданов поддерживал связь с Руснаком не просто так. Именно украинские спецслужбы, утверждает последний, организовали похищение в Молдавии киевского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года.Чаус был обычным районным судьей в украинской столице, которого подозревали в связях с командой тогдашнего президента Петра Порошенко**. За денежное вознаграждение он якобы принимал "нужные" решения в ряде громких околополитических процессов, однако в 2016 году его поймали на взятке. За 150 тыс. долларов он предлагал одной из обвиняемых в наркоторговле приговорить ее к наказанию, несвязанному с лишением свободы. Полученные преступным путем средства он хранил в банках, спрятанных в огороде. Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось к парламенту за разрешением арестовать Чауса, однако там начались проволочки, и судья успел выехать в Молдавию, где попросил убежище.В следующий раз про Чауса вспомнили через пять лет, когда его похитили неизвестные прямо посреди Кишинева. Возник скандал. Украина свою причастность отрицала. Затем от имени Чауса в сети стали распространяться разоблачительные ролики в отношении предыдущих властей.Через несколько месяцев в одних шортах Чаус объявился в Винницкой области на границе с Молдавией, после чего его арестовали. В 2023 году он был приговорен к 10 годам тюремного заключения.По словам Руснака, к похищению судьи причастен Буданов. Он просил своего молдавского коллегу организовать ему встречу с главой СИБ Александром Есауленко."На встрече они обсуждали террористические акты на территории Приднестровья", - рассказал Руснак.Молдавия и Украина: вместе против РоссииМолдавские спецслужбы не в первый раз ловят на пособничестве Украине. Неделю назад ФСБ сообщила о поимке гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который был задержан в РФ на автомобиле, в котором был оборудован тайник со взрывчаткой.Молодой человек 2001 года рождения участвовал в качестве наемника в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, после чего был завербован ГУР. Он намеревался добраться до Волгограда и Саратова, где ему поручили организовать взрывы.Еще один диверсант родом из Молдавии был разоблачен и задержан в Крыму. Речь идет о 32-летнем Евгении Курдоглу. Когда ВС РФ взяли в 2022 году под свой контроль Херсон, молдаванин сидел в местной тюрьме как вор-рецидивист. Его отправили досиживать срок в Крым. После освобождения он по своей инициативе установил контакт со спецслужбами Украины и занимался сбором сведений о российской армии.Украинские спецслужбы чувствуют себя в Молдавии настолько вольготно, что прямо там осуществляют вербовку выходцев из России. Так, например, для осуществления терактов в РФ был завербован гражданин РФ Сергей Окрушко.Мужчина уехал в Молдавию после объявления частичной мобилизации в РФ. За работу на Украину ему было предложено денежное вознаграждение и украинский паспорт. Окрушко въехал в Россию, где устроился на один из нефтеперерабатывающих заводов в Самаре, где собирался устроить теракты.Сотрудничество украинских и молдавских спецслужб в последние годы – результат антироссийского курса, который взял официальный Кишинев при президенте Санду. Одно из подтверждений этого последних дней – отказ властей Молдавии согласовать празднование 9 мая на главной площади страны, а местное Минобороны решило не отправлять почетный караул на церемонию перезахоронения останков павших во время войны красноармейцев.* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** Входит в объединение, включенное в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее об участии спецслужб Молдавии в подрывной деятельности против России – в материале издания Украина.ру Инкубатор террора. До чего Молдавию довела дружба с Украиной.

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