Буданов* и теракты в Приднестровье: в РФ пойман еще один украинско-молдавский шпион
13:11 23.04.2025 (обновлено: 13:43 23.04.2025)
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Российские спецслужбы продолжают работу по выявлению фактов сотрудничества Молдавии с киевским режимом с целью осуществления в РФ разведывательной и подрывной деятельности. В среду, 23 апреля, стало известно о высылке из России Дмитрия Руснака – экс-сотрудника молдавской Службы информации и безопасности (СИБ)
Разведчик и подрывник
Как передает пресс-служба ФСБ, гражданин Молдавии Руснак прибыл в РФ в 2024 году. Кураторами ему была поставлена задача собирать закрытые сведения о планах руководства страны в отношении Молдавии, а также о сотрудниках силовых структур и органов власти, действующих на молдавском направлении российской внешней политики.
"Действуя в интересах молдавской разведки, иностранец предпринял попытку легализоваться в России. В случае попадания в поле зрения органов безопасности он должен был демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству якобы во благо нашей страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Руснак прошел проверку на полиграфе, которая подтвердила, что он прибыл в РФ с разведывательно-подрывными целями.
"Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет", - сообщили в ФСБ.
Дружба с Будановым
Телеканал RT распространил кадры оперативного наблюдения за Руснаком. Видео было снято в Карелии, что он там делал и какие задания выполнял, не уточняется.
Также обнародован ролик с рассказом Руснака. Он утверждает, что лично знаком с начальником Главного управления разведки (ГУР) при Минобороны Украины Кириллом Будановым*. По его словам, Буданов просил организовать ему встречу с президентом Молдавии Майей Санду.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
Кирилл Буданов
Помимо этого, они обсуждали и боевые действия против России.
"Я ему (Буданову – ред.) говорил: "Ну ты же понимаешь, что шансов нет?" Он говорит: "Я это понимаю. Более того, я понимаю, что вся европейская армия, вместе взятая, не сможет противостоять русской", - сказал молдаванин.
Похищение судьи
Буданов поддерживал связь с Руснаком не просто так. Именно украинские спецслужбы, утверждает последний, организовали похищение в Молдавии киевского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года.
Чаус был обычным районным судьей в украинской столице, которого подозревали в связях с командой тогдашнего президента Петра Порошенко**. За денежное вознаграждение он якобы принимал "нужные" решения в ряде громких околополитических процессов, однако в 2016 году его поймали на взятке. За 150 тыс. долларов он предлагал одной из обвиняемых в наркоторговле приговорить ее к наказанию, несвязанному с лишением свободы. Полученные преступным путем средства он хранил в банках, спрятанных в огороде.
Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось к парламенту за разрешением арестовать Чауса, однако там начались проволочки, и судья успел выехать в Молдавию, где попросил убежище.
© Николай Чаус/ФейсбукНиколай Чаус
© Николай Чаус/Фейсбук
Николай Чаус
В следующий раз про Чауса вспомнили через пять лет, когда его похитили неизвестные прямо посреди Кишинева. Возник скандал. Украина свою причастность отрицала. Затем от имени Чауса в сети стали распространяться разоблачительные ролики в отношении предыдущих властей.
Через несколько месяцев в одних шортах Чаус объявился в Винницкой области на границе с Молдавией, после чего его арестовали. В 2023 году он был приговорен к 10 годам тюремного заключения.
© Открытые источникиНиколай Чаус
© Открытые источники
Николай Чаус
По словам Руснака, к похищению судьи причастен Буданов. Он просил своего молдавского коллегу организовать ему встречу с главой СИБ Александром Есауленко.
"На встрече они обсуждали террористические акты на территории Приднестровья", - рассказал Руснак.
Молдавия и Украина: вместе против России
Молдавские спецслужбы не в первый раз ловят на пособничестве Украине. Неделю назад ФСБ сообщила о поимке гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который был задержан в РФ на автомобиле, в котором был оборудован тайник со взрывчаткой.
Молодой человек 2001 года рождения участвовал в качестве наемника в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, после чего был завербован ГУР. Он намеревался добраться до Волгограда и Саратова, где ему поручили организовать взрывы.
Еще один диверсант родом из Молдавии был разоблачен и задержан в Крыму. Речь идет о 32-летнем Евгении Курдоглу. Когда ВС РФ взяли в 2022 году под свой контроль Херсон, молдаванин сидел в местной тюрьме как вор-рецидивист. Его отправили досиживать срок в Крым. После освобождения он по своей инициативе установил контакт со спецслужбами Украины и занимался сбором сведений о российской армии.
9 февраля 2022, 06:23Переходной козырь. Почему экс-судья Чаус меняет показанияНа Украине продолжается суд над бывшим судьей Николаем Чаусом, обвиняемым в коррупции и похищенном на территории Молдавии в прошлом году. На этой неделе он внес залог в 718 тыс. гривен, был освобожден от домашнего ареста, после чего рассказал депутату от партии «Евросолидарность» Владимиру Арьеву о деталях своего похищения
Украинские спецслужбы чувствуют себя в Молдавии настолько вольготно, что прямо там осуществляют вербовку выходцев из России. Так, например, для осуществления терактов в РФ был завербован гражданин РФ Сергей Окрушко.
Мужчина уехал в Молдавию после объявления частичной мобилизации в РФ. За работу на Украину ему было предложено денежное вознаграждение и украинский паспорт. Окрушко въехал в Россию, где устроился на один из нефтеперерабатывающих заводов в Самаре, где собирался устроить теракты.
Сотрудничество украинских и молдавских спецслужб в последние годы – результат антироссийского курса, который взял официальный Кишинев при президенте Санду. Одно из подтверждений этого последних дней – отказ властей Молдавии согласовать празднование 9 мая на главной площади страны, а местное Минобороны решило не отправлять почетный караул на церемонию перезахоронения останков павших во время войны красноармейцев.
* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Входит в объединение, включенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подробнее об участии спецслужб Молдавии в подрывной деятельности против России – в материале издания Украина.ру Инкубатор террора. До чего Молдавию довела дружба с Украиной.
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