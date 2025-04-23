Буданов* и теракты в Приднестровье: в РФ пойман еще один украинско-молдавский шпион - 23.04.2025 Украина.ру
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Буданов* и теракты в Приднестровье: в РФ пойман еще один украинско-молдавский шпион
Буданов* и теракты в Приднестровье: в РФ пойман еще один украинско-молдавский шпион - 23.04.2025 Украина.ру
Буданов* и теракты в Приднестровье: в РФ пойман еще один украинско-молдавский шпион
Российские спецслужбы продолжают работу по выявлению фактов сотрудничества Молдавии с киевским режимом с целью осуществления в РФ разведывательной и подрывной деятельности. В среду, 23 апреля, стало известно о высылке из России Дмитрия Руснака – экс-сотрудника молдавской Службы информации и безопасности (СИБ)
2025-04-23T13:11
2025-04-23T13:43
эксклюзив
россия
молдавия
украина
кирилл буданов
николай чаус
петр порошенко
фсб
сво
минобороны
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Разведчик и подрывникКак передает пресс-служба ФСБ, гражданин Молдавии Руснак прибыл в РФ в 2024 году. Кураторами ему была поставлена задача собирать закрытые сведения о планах руководства страны в отношении Молдавии, а также о сотрудниках силовых структур и органов власти, действующих на молдавском направлении российской внешней политики.Отмечается, что Руснак прошел проверку на полиграфе, которая подтвердила, что он прибыл в РФ с разведывательно-подрывными целями."Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет", - сообщили в ФСБ.Дружба с БудановымТелеканал RT распространил кадры оперативного наблюдения за Руснаком. Видео было снято в Карелии, что он там делал и какие задания выполнял, не уточняется.Также обнародован ролик с рассказом Руснака. Он утверждает, что лично знаком с начальником Главного управления разведки (ГУР) при Минобороны Украины Кириллом Будановым*. По его словам, Буданов просил организовать ему встречу с президентом Молдавии Майей Санду.Помимо этого, они обсуждали и боевые действия против России."Я ему (Буданову – ред.) говорил: "Ну ты же понимаешь, что шансов нет?" Он говорит: "Я это понимаю. Более того, я понимаю, что вся европейская армия, вместе взятая, не сможет противостоять русской", - сказал молдаванин.Похищение судьиБуданов поддерживал связь с Руснаком не просто так. Именно украинские спецслужбы, утверждает последний, организовали похищение в Молдавии киевского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года.Чаус был обычным районным судьей в украинской столице, которого подозревали в связях с командой тогдашнего президента Петра Порошенко**. За денежное вознаграждение он якобы принимал "нужные" решения в ряде громких околополитических процессов, однако в 2016 году его поймали на взятке. За 150 тыс. долларов он предлагал одной из обвиняемых в наркоторговле приговорить ее к наказанию, несвязанному с лишением свободы. Полученные преступным путем средства он хранил в банках, спрятанных в огороде. Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось к парламенту за разрешением арестовать Чауса, однако там начались проволочки, и судья успел выехать в Молдавию, где попросил убежище.В следующий раз про Чауса вспомнили через пять лет, когда его похитили неизвестные прямо посреди Кишинева. Возник скандал. Украина свою причастность отрицала. Затем от имени Чауса в сети стали распространяться разоблачительные ролики в отношении предыдущих властей.Через несколько месяцев в одних шортах Чаус объявился в Винницкой области на границе с Молдавией, после чего его арестовали. В 2023 году он был приговорен к 10 годам тюремного заключения.По словам Руснака, к похищению судьи причастен Буданов. Он просил своего молдавского коллегу организовать ему встречу с главой СИБ Александром Есауленко."На встрече они обсуждали террористические акты на территории Приднестровья", - рассказал Руснак.Молдавия и Украина: вместе против РоссииМолдавские спецслужбы не в первый раз ловят на пособничестве Украине. Неделю назад ФСБ сообщила о поимке гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который был задержан в РФ на автомобиле, в котором был оборудован тайник со взрывчаткой.Молодой человек 2001 года рождения участвовал в качестве наемника в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, после чего был завербован ГУР. Он намеревался добраться до Волгограда и Саратова, где ему поручили организовать взрывы.Еще один диверсант родом из Молдавии был разоблачен и задержан в Крыму. Речь идет о 32-летнем Евгении Курдоглу. Когда ВС РФ взяли в 2022 году под свой контроль Херсон, молдаванин сидел в местной тюрьме как вор-рецидивист. Его отправили досиживать срок в Крым. После освобождения он по своей инициативе установил контакт со спецслужбами Украины и занимался сбором сведений о российской армии.Украинские спецслужбы чувствуют себя в Молдавии настолько вольготно, что прямо там осуществляют вербовку выходцев из России. Так, например, для осуществления терактов в РФ был завербован гражданин РФ Сергей Окрушко.Мужчина уехал в Молдавию после объявления частичной мобилизации в РФ. За работу на Украину ему было предложено денежное вознаграждение и украинский паспорт. Окрушко въехал в Россию, где устроился на один из нефтеперерабатывающих заводов в Самаре, где собирался устроить теракты.Сотрудничество украинских и молдавских спецслужб в последние годы – результат антироссийского курса, который взял официальный Кишинев при президенте Санду. Одно из подтверждений этого последних дней – отказ властей Молдавии согласовать празднование 9 мая на главной площади страны, а местное Минобороны решило не отправлять почетный караул на церемонию перезахоронения останков павших во время войны красноармейцев.* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** Входит в объединение, включенное в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее об участии спецслужб Молдавии в подрывной деятельности против России – в материале издания Украина.ру Инкубатор террора. До чего Молдавию довела дружба с Украиной.
https://ukraina.ru/20220209/1033236463.html
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Павел Котов
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эксклюзив, россия, молдавия, украина, кирилл буданов, николай чаус, петр порошенко, фсб, сво, минобороны, rt, новости сво, война на украине
Эксклюзив, Россия, Молдавия, Украина, Кирилл Буданов, Николай Чаус, Петр Порошенко, ФСБ, СВО, Минобороны, RT, новости СВО, война на Украине

Буданов* и теракты в Приднестровье: в РФ пойман еще один украинско-молдавский шпион

13:11 23.04.2025 (обновлено: 13:43 23.04.2025)
 
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Российские спецслужбы продолжают работу по выявлению фактов сотрудничества Молдавии с киевским режимом с целью осуществления в РФ разведывательной и подрывной деятельности. В среду, 23 апреля, стало известно о высылке из России Дмитрия Руснака – экс-сотрудника молдавской Службы информации и безопасности (СИБ)
Разведчик и подрывник
Как передает пресс-служба ФСБ, гражданин Молдавии Руснак прибыл в РФ в 2024 году. Кураторами ему была поставлена задача собирать закрытые сведения о планах руководства страны в отношении Молдавии, а также о сотрудниках силовых структур и органов власти, действующих на молдавском направлении российской внешней политики.
"Действуя в интересах молдавской разведки, иностранец предпринял попытку легализоваться в России. В случае попадания в поле зрения органов безопасности он должен был демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству якобы во благо нашей страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Руснак прошел проверку на полиграфе, которая подтвердила, что он прибыл в РФ с разведывательно-подрывными целями.
"Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет", - сообщили в ФСБ.
Дружба с Будановым
Телеканал RT распространил кадры оперативного наблюдения за Руснаком. Видео было снято в Карелии, что он там делал и какие задания выполнял, не уточняется.
Также обнародован ролик с рассказом Руснака. Он утверждает, что лично знаком с начальником Главного управления разведки (ГУР) при Минобороны Украины Кириллом Будановым*. По его словам, Буданов просил организовать ему встречу с президентом Молдавии Майей Санду.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
Кирилл Буданов
Помимо этого, они обсуждали и боевые действия против России.
"Я ему (Буданову – ред.) говорил: "Ну ты же понимаешь, что шансов нет?" Он говорит: "Я это понимаю. Более того, я понимаю, что вся европейская армия, вместе взятая, не сможет противостоять русской", - сказал молдаванин.
Похищение судьи
Буданов поддерживал связь с Руснаком не просто так. Именно украинские спецслужбы, утверждает последний, организовали похищение в Молдавии киевского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года.
Чаус был обычным районным судьей в украинской столице, которого подозревали в связях с командой тогдашнего президента Петра Порошенко**. За денежное вознаграждение он якобы принимал "нужные" решения в ряде громких околополитических процессов, однако в 2016 году его поймали на взятке. За 150 тыс. долларов он предлагал одной из обвиняемых в наркоторговле приговорить ее к наказанию, несвязанному с лишением свободы. Полученные преступным путем средства он хранил в банках, спрятанных в огороде.
Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось к парламенту за разрешением арестовать Чауса, однако там начались проволочки, и судья успел выехать в Молдавию, где попросил убежище.
© Николай Чаус/ФейсбукНиколай Чаус
Николай Чаус
© Николай Чаус/Фейсбук
Николай Чаус
В следующий раз про Чауса вспомнили через пять лет, когда его похитили неизвестные прямо посреди Кишинева. Возник скандал. Украина свою причастность отрицала. Затем от имени Чауса в сети стали распространяться разоблачительные ролики в отношении предыдущих властей.
Через несколько месяцев в одних шортах Чаус объявился в Винницкой области на границе с Молдавией, после чего его арестовали. В 2023 году он был приговорен к 10 годам тюремного заключения.
© Открытые источникиНиколай Чаус
Николай Чаус
© Открытые источники
Николай Чаус
По словам Руснака, к похищению судьи причастен Буданов. Он просил своего молдавского коллегу организовать ему встречу с главой СИБ Александром Есауленко.
"На встрече они обсуждали террористические акты на территории Приднестровья", - рассказал Руснак.
Молдавия и Украина: вместе против России
Молдавские спецслужбы не в первый раз ловят на пособничестве Украине. Неделю назад ФСБ сообщила о поимке гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который был задержан в РФ на автомобиле, в котором был оборудован тайник со взрывчаткой.
Молодой человек 2001 года рождения участвовал в качестве наемника в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, после чего был завербован ГУР. Он намеревался добраться до Волгограда и Саратова, где ему поручили организовать взрывы.
Еще один диверсант родом из Молдавии был разоблачен и задержан в Крыму. Речь идет о 32-летнем Евгении Курдоглу. Когда ВС РФ взяли в 2022 году под свой контроль Херсон, молдаванин сидел в местной тюрьме как вор-рецидивист. Его отправили досиживать срок в Крым. После освобождения он по своей инициативе установил контакт со спецслужбами Украины и занимался сбором сведений о российской армии.
9 февраля 2022, 06:23
Переходной козырь. Почему экс-судья Чаус меняет показанияНа Украине продолжается суд над бывшим судьей Николаем Чаусом, обвиняемым в коррупции и похищенном на территории Молдавии в прошлом году. На этой неделе он внес залог в 718 тыс. гривен, был освобожден от домашнего ареста, после чего рассказал депутату от партии «Евросолидарность» Владимиру Арьеву о деталях своего похищения
Украинские спецслужбы чувствуют себя в Молдавии настолько вольготно, что прямо там осуществляют вербовку выходцев из России. Так, например, для осуществления терактов в РФ был завербован гражданин РФ Сергей Окрушко.
Мужчина уехал в Молдавию после объявления частичной мобилизации в РФ. За работу на Украину ему было предложено денежное вознаграждение и украинский паспорт. Окрушко въехал в Россию, где устроился на один из нефтеперерабатывающих заводов в Самаре, где собирался устроить теракты.
Сотрудничество украинских и молдавских спецслужб в последние годы – результат антироссийского курса, который взял официальный Кишинев при президенте Санду. Одно из подтверждений этого последних дней – отказ властей Молдавии согласовать празднование 9 мая на главной площади страны, а местное Минобороны решило не отправлять почетный караул на церемонию перезахоронения останков павших во время войны красноармейцев.
* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Входит в объединение, включенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подробнее об участии спецслужб Молдавии в подрывной деятельности против России – в материале издания Украина.ру Инкубатор террора. До чего Молдавию довела дружба с Украиной.
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ЭксклюзивРоссияМолдавияУкраинаКирилл БудановНиколай ЧаусПетр ПорошенкоФСБСВОМинобороныRTновости СВОвойна на Украине
 
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