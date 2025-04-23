Следком России доказал виновность Шляфмана в убийстве Талькова - 23.04.2025 Украина.ру
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Следком России доказал виновность Шляфмана в убийстве Талькова
Следком России доказал виновность Шляфмана в убийстве Талькова - 23.04.2025 Украина.ру
Следком России доказал виновность Шляфмана в убийстве Талькова
Следователи СК России доказали вину Валерия Шляфмана в убийстве музыканта и актёра Игоря Талькова. Об этом 23 апреля сообщило российское следственное ведомство.
2025-04-23T11:39
2025-04-23T11:39
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россия
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санкт-петербург
ск рф
убийство
уголовное дело
криминал
приговор
расследование
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ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу собраны доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора в отношении Валерия Шляфмана. Он заочно признан судом виновным в совершении убийства и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР)."Следователями СК России проведен колоссальный объем следственных действий, им по крупицам удалось восстановить картину вечера перед выступлением артистов. Допрошено более 150 свидетелей, среди которых эстрадные исполнители, работники дворца спорта и бывшие сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что был проведен ряд генетических исследований. Были допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах."Одним из доказательств по уголовному делу стала "гавайская рубашка" Шляфмана, в которую он был одет в момент совершения преступления. После того, как Шляфман покинул Россию, при проведении обыска у его сожительницы в городе Москве была обнаружена и изъята данная рубашка. Несмотря на то, что он отрицал факт производства им выстрела, на правом рукаве рубашки эксперты обнаружили пороховые следы выстрела и крови Игоря Талькова", - рассказали в российском Следкоме.Шляфман был заочно привлечен в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности в 1992 году. После возобновления расследования уголовного дела в 2021 году следователи СК России, основываясь на собранных доказательствах, установили причастность Шляфмана к совершению умышленных преступлений.В начале 1992 года Шляфман тайно выехал на Украину, где получил заграничный паспорт. после этого он скрылся в Израиле, где находится до настоящего времени."Приговором суда Шляфману заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - отметили в российском следственном ведомстве.Ранее известная российская певица Азиза (паспортное имя — Азиза Абдурахимовна Мухамедова) рассказывала, что после гибели Игоря Талькова, Игорь Малахов стал сильно пить и умер в 2016 году. Шляфман проживает в Израиле, где, по информации СМИ, работает в турагентстве. От интервью он отказывается, последнее дал в 2016-м, когда в очередной раз заявил, что не причастен к смерти Талькова, а стрелял в него Малахов.Подробности в публикации "Я бы в ноги упала": Азиза попросила у Королевой биоматериал
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новости, россия, израиль, санкт-петербург, ск рф, убийство, уголовное дело, криминал, приговор, расследование, шоу-бизнес
Новости, Россия, Израиль, Санкт-Петербург, СК РФ, убийство, уголовное дело, криминал, приговор, Расследование, шоу-бизнес

Следком России доказал виновность Шляфмана в убийстве Талькова

11:39 23.04.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Следователи СК России доказали вину Валерия Шляфмана в убийстве музыканта и актёра Игоря Талькова. Об этом 23 апреля сообщило российское следственное ведомство.
ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу собраны доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора в отношении Валерия Шляфмана. Он заочно признан судом виновным в совершении убийства и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР).
"Следователями СК России проведен колоссальный объем следственных действий, им по крупицам удалось восстановить картину вечера перед выступлением артистов. Допрошено более 150 свидетелей, среди которых эстрадные исполнители, работники дворца спорта и бывшие сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что был проведен ряд генетических исследований. Были допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах.
"Одним из доказательств по уголовному делу стала "гавайская рубашка" Шляфмана, в которую он был одет в момент совершения преступления. После того, как Шляфман покинул Россию, при проведении обыска у его сожительницы в городе Москве была обнаружена и изъята данная рубашка. Несмотря на то, что он отрицал факт производства им выстрела, на правом рукаве рубашки эксперты обнаружили пороховые следы выстрела и крови Игоря Талькова", - рассказали в российском Следкоме.
Шляфман был заочно привлечен в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности в 1992 году. После возобновления расследования уголовного дела в 2021 году следователи СК России, основываясь на собранных доказательствах, установили причастность Шляфмана к совершению умышленных преступлений.
"Следствием и судом установлено, что 6 октября 1991 года между концертным директором певца Игоря Талькова - Валерием Шляфманом и представителем одного из артистов – Игорем Малаховым возник конфликт из-за очередности выступления артистов на концерте, который перерос в потасовку в коридоре. Воспользовавшись тем, что Малахова избивали и удерживали трое человек, в том числе Игорь Тальков, Шляфман выхватил из рук Малахова револьвер, произвел выстрел, причинив Игорю Талькову смертельное ранение, от которого он скончался на месте", - рассказали в СК РФ.
В начале 1992 года Шляфман тайно выехал на Украину, где получил заграничный паспорт. после этого он скрылся в Израиле, где находится до настоящего времени.
"Приговором суда Шляфману заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - отметили в российском следственном ведомстве.
Ранее известная российская певица Азиза (паспортное имя — Азиза Абдурахимовна Мухамедова) рассказывала, что после гибели Игоря Талькова, Игорь Малахов стал сильно пить и умер в 2016 году. Шляфман проживает в Израиле, где, по информации СМИ, работает в турагентстве. От интервью он отказывается, последнее дал в 2016-м, когда в очередной раз заявил, что не причастен к смерти Талькова, а стрелял в него Малахов.
Подробности в публикации "Я бы в ноги упала": Азиза попросила у Королевой биоматериал
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