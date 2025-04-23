СК РФ передал в суд дело о крупной взятке начальника автобронетанковой службы ЦВО - 23.04.2025 Украина.ру
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СК РФ передал в суд дело о крупной взятке начальника автобронетанковой службы ЦВО
СК РФ передал в суд дело о крупной взятке начальника автобронетанковой службы ЦВО - 23.04.2025 Украина.ру
СК РФ передал в суд дело о крупной взятке начальника автобронетанковой службы ЦВО
Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа за получение взятки в сумме 10 млн рублей предстанет перед судом. Об этом 23 апреля сообщил Следственный комитет России
2025-04-23T11:18
2025-04-23T11:18
новости
россия
ск рф
коррупция
взятка
криминал
оборонный бюджет
уголовное дело
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Расследование уголовного дела в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора запаса Дениса Путилова проводило главное следственное управление СК РФ."Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что в 2023-2024 гг. при выполнении гособоронзаказа ИП Чудиновым заключены многомиллионные контракты по ремонту и техническому обслуживанию техники. Путилов был обязан проконтролировать исполнение контрактов.На имущество Путилова судом наложен арест на общую сумму свыше 12 млн рублей в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий. Сам фигурант находится под стражей.Следователями ГВСУ СК России проведены обыски и выемки, изъята и осмотрена документация, допрошены свидетели, а также собраны иные доказательства вины Путилова в совершении инкриминируемого ему деяния.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено Следкомом в суд для рассмотрения по существу.Незадолго до этого сообщалось, что Генерал Шамарин получил срок за взятки Также было расследовано другое дело о служебном подлоге при выполнении государственного оборонного заказа. Подробности в публикации Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища
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новости, россия, ск рф, коррупция, взятка, криминал, оборонный бюджет, уголовное дело
Новости, Россия, СК РФ, коррупция, взятка, криминал, оборонный бюджет, уголовное дело

СК РФ передал в суд дело о крупной взятке начальника автобронетанковой службы ЦВО

11:18 23.04.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа за получение взятки в сумме 10 млн рублей предстанет перед судом. Об этом 23 апреля сообщил Следственный комитет России
Расследование уголовного дела в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора запаса Дениса Путилова проводило главное следственное управление СК РФ.
"Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что в 2023-2024 гг. при выполнении гособоронзаказа ИП Чудиновым заключены многомиллионные контракты по ремонту и техническому обслуживанию техники. Путилов был обязан проконтролировать исполнение контрактов.
"В указанный период Путилов получил от представителя ИП Чудинова взятку в сумме 10 млн рублей за общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа", - рассказали в ведомстве.
На имущество Путилова судом наложен арест на общую сумму свыше 12 млн рублей в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий. Сам фигурант находится под стражей.
Следователями ГВСУ СК России проведены обыски и выемки, изъята и осмотрена документация, допрошены свидетели, а также собраны иные доказательства вины Путилова в совершении инкриминируемого ему деяния.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено Следкомом в суд для рассмотрения по существу.
Незадолго до этого сообщалось, что Генерал Шамарин получил срок за взятки
Также было расследовано другое дело о служебном подлоге при выполнении государственного оборонного заказа. Подробности в публикации Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища
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