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СК РФ передал в суд дело о крупной взятке начальника автобронетанковой службы ЦВО

СК РФ передал в суд дело о крупной взятке начальника автобронетанковой службы ЦВО - 23.04.2025 Украина.ру

СК РФ передал в суд дело о крупной взятке начальника автобронетанковой службы ЦВО

Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа за получение взятки в сумме 10 млн рублей предстанет перед судом. Об этом 23 апреля сообщил Следственный комитет России

2025-04-23T11:18

2025-04-23T11:18

2025-04-23T11:18

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Расследование уголовного дела в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора запаса Дениса Путилова проводило главное следственное управление СК РФ."Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что в 2023-2024 гг. при выполнении гособоронзаказа ИП Чудиновым заключены многомиллионные контракты по ремонту и техническому обслуживанию техники. Путилов был обязан проконтролировать исполнение контрактов.На имущество Путилова судом наложен арест на общую сумму свыше 12 млн рублей в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий. Сам фигурант находится под стражей.Следователями ГВСУ СК России проведены обыски и выемки, изъята и осмотрена документация, допрошены свидетели, а также собраны иные доказательства вины Путилова в совершении инкриминируемого ему деяния.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено Следкомом в суд для рассмотрения по существу.Незадолго до этого сообщалось, что Генерал Шамарин получил срок за взятки Также было расследовано другое дело о служебном подлоге при выполнении государственного оборонного заказа. Подробности в публикации Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища

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новости, россия, ск рф, коррупция, взятка, криминал, оборонный бюджет, уголовное дело