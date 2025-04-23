https://ukraina.ru/20250423/priekhavshaya-v-london-na-peregovory-ukrainskaya-delegatsiya-vstretitsya-s-kellogom--smi-1062703089.html

Приехавшая в Лондон на переговоры украинская делегация встретится с Келлогом — СМИ

Приехавшая в Лондон на переговоры украинская делегация встретится с Келлогом — СМИ - 23.04.2025 Украина.ру

Приехавшая в Лондон на переговоры украинская делегация встретится с Келлогом — СМИ

Украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом, передает агентство Франс Пресс

2025-04-23T12:29

2025-04-23T12:29

2025-04-23T12:29

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"Украинская делегация встретится с спецпосланником Трампа Келлогом в Лондоне", - говорится в материале со ссылкой на источник. Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила поездку Келлога в Лондон на этой неделе для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.В то же время, стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах. Газета Washington Post также сообщала, что на встречу в Лондон не поедет и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Позже переговоры в Лондоне на уровне министров вообще отложили, сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление МИД Великобритании.Вместо этого переговоры пройдут на более низком уровне — между высокопоставленными должностными лицами Великобритании, Франции, Германии, США и Украины, уточняет Sky News.Подробнее о несостоявшихся переговорах - в материале Встреча в Лондоне отменилась. И что тогда? на сайте Украина.ру.

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новости, лондон, сша, украина, кит келлог, дональд трамп, тэмми брюс, мид