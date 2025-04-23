Приехавшая в Лондон на переговоры украинская делегация встретится с Келлогом — СМИ - 23.04.2025 Украина.ру
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Приехавшая в Лондон на переговоры украинская делегация встретится с Келлогом — СМИ
Приехавшая в Лондон на переговоры украинская делегация встретится с Келлогом — СМИ - 23.04.2025 Украина.ру
Приехавшая в Лондон на переговоры украинская делегация встретится с Келлогом — СМИ
Украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом, передает агентство Франс Пресс
2025-04-23T12:29
2025-04-23T12:29
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"Украинская делегация встретится с спецпосланником Трампа Келлогом в Лондоне", - говорится в материале со ссылкой на источник. Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила поездку Келлога в Лондон на этой неделе для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.В то же время, стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах. Газета Washington Post также сообщала, что на встречу в Лондон не поедет и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Позже переговоры в Лондоне на уровне министров вообще отложили, сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление МИД Великобритании.Вместо этого переговоры пройдут на более низком уровне — между высокопоставленными должностными лицами Великобритании, Франции, Германии, США и Украины, уточняет Sky News.Подробнее о несостоявшихся переговорах - в материале Встреча в Лондоне отменилась. И что тогда? на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, лондон, сша, украина, кит келлог, дональд трамп, тэмми брюс, мид
Новости, Лондон, США, Украина, Кит Келлог, Дональд Трамп, Тэмми Брюс, МИД

Приехавшая в Лондон на переговоры украинская делегация встретится с Келлогом — СМИ

12:29 23.04.2025
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP / Mariam Zuhaib
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Украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом, передает агентство Франс Пресс
"Украинская делегация встретится с спецпосланником Трампа Келлогом в Лондоне", - говорится в материале со ссылкой на источник.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила поездку Келлога в Лондон на этой неделе для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
В то же время, стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах. Газета Washington Post также сообщала, что на встречу в Лондон не поедет и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Позже переговоры в Лондоне на уровне министров вообще отложили, сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление МИД Великобритании.
Вместо этого переговоры пройдут на более низком уровне — между высокопоставленными должностными лицами Великобритании, Франции, Германии, США и Украины, уточняет Sky News.
Подробнее о несостоявшихся переговорах - в материале Встреча в Лондоне отменилась. И что тогда? на сайте Украина.ру.
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