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Песков высказался о встрече по Украине в Лондоне

Песков высказался о встрече по Украине в Лондоне - 23.04.2025 Украина.ру

Песков высказался о встрече по Украине в Лондоне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 апреля прокомментировал вопрос журналистов о встрече представителей США с украинской делегацией в Лондоне

2025-04-23T12:54

2025-04-23T12:54

2025-04-23T13:17

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"В Лондоне действительно речь шла о встрече посланцев из Соединенных Штатов, из Украины с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась", - сказал Песков.Официальный представитель Кремля также заверил, что Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу.Он отметил, что у Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России Владимир Путин сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования конфликта на Украине.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.Подробнее о несостоявшихся переговорах - в материале Встреча в Лондоне отменилась. И что тогда? на сайте Украина.ру.

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новости, лондон, дмитрий песков, сша, украина, кит келлог, владимир путин