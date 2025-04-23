Песков высказался о встрече по Украине в Лондоне - 23.04.2025 Украина.ру
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Песков высказался о встрече по Украине в Лондоне
Песков высказался о встрече по Украине в Лондоне - 23.04.2025 Украина.ру
Песков высказался о встрече по Украине в Лондоне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 апреля прокомментировал вопрос журналистов о встрече представителей США с украинской делегацией в Лондоне
2025-04-23T12:54
2025-04-23T13:17
новости
лондон
дмитрий песков
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украина
кит келлог
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"В Лондоне действительно речь шла о встрече посланцев из Соединенных Штатов, из Украины с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась", - сказал Песков.Официальный представитель Кремля также заверил, что Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу.Он отметил, что у Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России Владимир Путин сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования конфликта на Украине.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.Подробнее о несостоявшихся переговорах - в материале Встреча в Лондоне отменилась. И что тогда? на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, лондон, дмитрий песков, сша, украина, кит келлог, владимир путин
Новости, Лондон, Дмитрий Песков, США, Украина, Кит Келлог, Владимир Путин

Песков высказался о встрече по Украине в Лондоне

12:54 23.04.2025 (обновлено: 13:17 23.04.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 апреля прокомментировал вопрос журналистов о встрече представителей США с украинской делегацией в Лондоне
"В Лондоне действительно речь шла о встрече посланцев из Соединенных Штатов, из Украины с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась", - сказал Песков.
Официальный представитель Кремля также заверил, что Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу.
Он отметил, что у Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России Владимир Путин сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования конфликта на Украине.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
Подробнее о несостоявшихся переговорах - в материале Встреча в Лондоне отменилась. И что тогда? на сайте Украина.ру.
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НовостиЛондонДмитрий ПесковСШАУкраинаКит КеллогВладимир Путин
 
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