Армия России освободила Тарасовку в ДНР - 23.04.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Тарасовку в ДНР
Армия России освободила Тарасовку в ДНР - 23.04.2025 Украина.ру
Армия России освободила Тарасовку в ДНР
Подразделения российской "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Тарасовка в ДНР. Об этом 23 апреля сообщило Минобороны РФ.
2025-04-23T12:37
2025-04-23T12:37
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"В результате активных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.В сводке министерства сказано, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Часов Яр, Иванополье, Миньковка, Новая Полтавка, Березовка, Северск и Яблоновка (ДНР)."Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия производства стран НАТО и четыре склада боеприпасов", - констатировали в Минобороны России.Актуальное интервью на эту тему: Василий Кашин: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу
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новости, россия, донецкая народная республика, часов яр, нацгвардия, вооруженные силы украины, нато, всу, потери всу, разгром всу, потери всу на сегодня, новые регионы, сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новороссия
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Армия России освободила Тарасовку в ДНР

12:37 23.04.2025
 
© Украина.руКарта ДНР
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Украина.ру
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Подразделения российской "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Тарасовка в ДНР. Об этом 23 апреля сообщило Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
В сводке министерства сказано, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Часов Яр, Иванополье, Миньковка, Новая Полтавка, Березовка, Северск и Яблоновка (ДНР).
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия производства стран НАТО и четыре склада боеприпасов", - констатировали в Минобороны России.
Актуальное интервью на эту тему: Василий Кашин: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу
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