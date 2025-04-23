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Армия России освободила Тарасовку в ДНР

Армия России освободила Тарасовку в ДНР - 23.04.2025 Украина.ру

Армия России освободила Тарасовку в ДНР

Подразделения российской "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Тарасовка в ДНР. Об этом 23 апреля сообщило Минобороны РФ.

2025-04-23T12:37

2025-04-23T12:37

2025-04-23T12:37

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"В результате активных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.В сводке министерства сказано, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Часов Яр, Иванополье, Миньковка, Новая Полтавка, Березовка, Северск и Яблоновка (ДНР)."Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия производства стран НАТО и четыре склада боеприпасов", - констатировали в Минобороны России.Актуальное интервью на эту тему: Василий Кашин: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу

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