"Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00

Украина.ру, 23.04.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699955_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_c65ceeea642854288fc6186f9f8fef2f.jpg.webp

Украинская встреча в Великобритании не состоялась из-за неявки участников. ЕС отказываются снимать санкции с Москвы. США остановили работу специальной группы по поиску "преступлений" России на Украине. ВС РФ зачищают остатки ВСУ в Курской области и выходят на Сумскую.Встреча в Лондоне отмениласьНакануне западные СМИ с упоением ждали встречи по Украине в столице туманного Альбиона, однако рано утром оттуда прилетел ветер перемен в виде сообщений о том, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированный на 23 апреля раут.Предшествовали этим новостям публикации о том, что в Лондон не летит госсекретарь США Марко Рубио. Американская газета The New York Times связала его отказ посетить это мероприятие с тем, что Владимир Зеленский заявил об отказе признавать Крым российским. А этот пункт, по информации издания, якобы является краеугольным в плане мирного урегулирования, который делегация США должна была представить на переговорах в Лондоне.Американское издание Washington Post также писало о том, что на встречу в Лондон не поедет и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, зато Белый дом подтвердил его визит в Россию на этой неделе.Итог: разговаривать в Лондоне будут лишь "на уровне экспертов", новая дата встречи министров не называется, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если не получат положительного ответа".В чем именно заключается этот самый "положительный ответ" представители администрации президента США Дональда Трампа публично не говорили, однако британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что американский мирный план из следующих пунктов:Однако отмена встречи, уверен политолог Спиридон Килинкаров, связана не только и не столько с этим перечнем, включая Крым, сколько с изменением повестки этого мероприятия.В Кремле отметили, что встреча в Лондоне по Украине не состоялась, потому что сторонам еще не удалось договориться по ключевым вопросам."Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Западные СМИ прокомментировали отмену встречи как определенный переломный момент в глобальном переговорном процессе. В частности, британское издание Financial Times отметило, что отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снижает значимость встречи по Украине, признание США Крыма российским может стать "точкой кипения" на переговорах по Украине и спровоцировать дипломатический кризис в ЕС и НАТО.Американская газета The Wall Street Journal добавила, что Британия и Франция действительно рассматривают возможность признания потери Украиной территорий в обмен на предоставление Киеву "гарантий безопасности" и средств для восстановления. Однако, уточняется в материале издания, для этого шага Украина должна преодолеть серьезные "политические и юридические сложности".Американское издание Axios подытожило, что свое предложение администрация Трампа описывает как "окончательное предложение", и "Белый дом настаивает на том, что готов выйти из переговоров, если стороны не заключат сделку в ближайшее время". Однако, отметили американские журналисты, Киев считает мирное предложение Трампа крайне ориентированным в пользу России."Если [переговоры] провалятся, то реален риск, что диалог по прекращению огня на Украине вообще будет прерван и война продолжится, но уже без поддержки американцами Киева. При том, что, если это произойдет из-за отказа украинской власти поддержать план Трампа, то есть вероятность, что Вашингтон продолжит восстанавливать отношения с Москвой уже не обращая внимание на войну на Украине", - сделало выводы украинское издание "Страна.ua".Reuters: ЕС отказывается снимать санкции с РоссииЕсли верить британскому изданию The Telegraph, снятие санкций с Москвы - один из важных пунктов мирного плана Трампа. Однако, как сообщило в среду Reuters, представители европейских стран в ходе переговоров с США отказываются смягчать ограничительные меры, ранее введенные ими в отношении РФ.Агентство подчеркивает, что Европа "все больше обеспокоена" попытками новой американской администрации наладить отношения с Москвой, а предложения Вашингтона в рамках возможного мирного процесса оказались неприемлемыми для европейских стран и Киева. И европейские дипломаты, отмечается в материале Reuters, считают нереалистичным достижение каких-либо договоренностей в ближайшее время.США отошли от поиска "преступлений России на Украине"Тем временем администрация Трампа, наоборот, делает шаги в сторону России и от излишних трат своего бюджета. Так, 23 апреля The Washington Post сообщил, что Америка остановила работу специальной группы, задачей которой был поиск фактов якобы "преступлений" России на Украине. Помимо этого американская администрация упразднила должность координатора этой группы в аппарате директора Национальной разведки США.Фронтовая сводкаПока в Лондоне пытались понять, как спасти киевский режим и на что его спонсировать, если США все же сдержат обещание и перестанут финансировать ВСУ, российские вооруженные силы продолжают работу на поле боя.В среду Минобороны РФ подтвердило, что в результате активных действий подразделений российской группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики (ДНР).Также 23 апреля военный корреспондент Евгений Лисицын в своем телеграм-канале написал о том, что в населенном пункте Горналь Курской области уже заблокированы остатки личного состава ВСУ, и пути подвоза личного состава противника в этом районе уже находятся под огневым контролем ВС РФ.Военкор Семен Пегов добавил, что российские подразделения также расширяют зону контроля в Сумской области Украины, которая граничит с регионом.Другие события дня - в материале Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля.

