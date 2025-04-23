"Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00 - 23.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250423/pust-obsuzhdayut-mezhdu-soboy-svoyu-voynu-glavnye-sobytiya-23-aprelya-na-1300-1062698102.html
"Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00
"Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00 - 23.04.2025 Украина.ру
"Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00
Украина.ру, 23.04.2025
2025-04-23T13:00
2025-04-23T13:00
эксклюзив
новости
украина
россия
сша
дональд трамп
марко рубио
стив уиткофф
ес
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699955_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_c65ceeea642854288fc6186f9f8fef2f.jpg.webp
Украинская встреча в Великобритании не состоялась из-за неявки участников. ЕС отказываются снимать санкции с Москвы. США остановили работу специальной группы по поиску "преступлений" России на Украине. ВС РФ зачищают остатки ВСУ в Курской области и выходят на Сумскую.Встреча в Лондоне отмениласьНакануне западные СМИ с упоением ждали встречи по Украине в столице туманного Альбиона, однако рано утром оттуда прилетел ветер перемен в виде сообщений о том, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированный на 23 апреля раут.Предшествовали этим новостям публикации о том, что в Лондон не летит госсекретарь США Марко Рубио. Американская газета The New York Times связала его отказ посетить это мероприятие с тем, что Владимир Зеленский заявил об отказе признавать Крым российским. А этот пункт, по информации издания, якобы является краеугольным в плане мирного урегулирования, который делегация США должна была представить на переговорах в Лондоне.Американское издание Washington Post также писало о том, что на встречу в Лондон не поедет и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, зато Белый дом подтвердил его визит в Россию на этой неделе.Итог: разговаривать в Лондоне будут лишь "на уровне экспертов", новая дата встречи министров не называется, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если не получат положительного ответа".В чем именно заключается этот самый "положительный ответ" представители администрации президента США Дональда Трампа публично не говорили, однако британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что американский мирный план из следующих пунктов:Однако отмена встречи, уверен политолог Спиридон Килинкаров, связана не только и не столько с этим перечнем, включая Крым, сколько с изменением повестки этого мероприятия.В Кремле отметили, что встреча в Лондоне по Украине не состоялась, потому что сторонам еще не удалось договориться по ключевым вопросам."Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Западные СМИ прокомментировали отмену встречи как определенный переломный момент в глобальном переговорном процессе. В частности, британское издание Financial Times отметило, что отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снижает значимость встречи по Украине, признание США Крыма российским может стать "точкой кипения" на переговорах по Украине и спровоцировать дипломатический кризис в ЕС и НАТО.Американская газета The Wall Street Journal добавила, что Британия и Франция действительно рассматривают возможность признания потери Украиной территорий в обмен на предоставление Киеву "гарантий безопасности" и средств для восстановления. Однако, уточняется в материале издания, для этого шага Украина должна преодолеть серьезные "политические и юридические сложности".Американское издание Axios подытожило, что свое предложение администрация Трампа описывает как "окончательное предложение", и "Белый дом настаивает на том, что готов выйти из переговоров, если стороны не заключат сделку в ближайшее время". Однако, отметили американские журналисты, Киев считает мирное предложение Трампа крайне ориентированным в пользу России."Если [переговоры] провалятся, то реален риск, что диалог по прекращению огня на Украине вообще будет прерван и война продолжится, но уже без поддержки американцами Киева. При том, что, если это произойдет из-за отказа украинской власти поддержать план Трампа, то есть вероятность, что Вашингтон продолжит восстанавливать отношения с Москвой уже не обращая внимание на войну на Украине", - сделало выводы украинское издание "Страна.ua".Reuters: ЕС отказывается снимать санкции с РоссииЕсли верить британскому изданию The Telegraph, снятие санкций с Москвы - один из важных пунктов мирного плана Трампа. Однако, как сообщило в среду Reuters, представители европейских стран в ходе переговоров с США отказываются смягчать ограничительные меры, ранее введенные ими в отношении РФ.Агентство подчеркивает, что Европа "все больше обеспокоена" попытками новой американской администрации наладить отношения с Москвой, а предложения Вашингтона в рамках возможного мирного процесса оказались неприемлемыми для европейских стран и Киева. И европейские дипломаты, отмечается в материале Reuters, считают нереалистичным достижение каких-либо договоренностей в ближайшее время.США отошли от поиска "преступлений России на Украине"Тем временем администрация Трампа, наоборот, делает шаги в сторону России и от излишних трат своего бюджета. Так, 23 апреля The Washington Post сообщил, что Америка остановила работу специальной группы, задачей которой был поиск фактов якобы "преступлений" России на Украине. Помимо этого американская администрация упразднила должность координатора этой группы в аппарате директора Национальной разведки США.Фронтовая сводкаПока в Лондоне пытались понять, как спасти киевский режим и на что его спонсировать, если США все же сдержат обещание и перестанут финансировать ВСУ, российские вооруженные силы продолжают работу на поле боя.В среду Минобороны РФ подтвердило, что в результате активных действий подразделений российской группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики (ДНР).Также 23 апреля военный корреспондент Евгений Лисицын в своем телеграм-канале написал о том, что в населенном пункте Горналь Курской области уже заблокированы остатки личного состава ВСУ, и пути подвоза личного состава противника в этом районе уже находятся под огневым контролем ВС РФ.Военкор Семен Пегов добавил, что российские подразделения также расширяют зону контроля в Сумской области Украины, которая граничит с регионом.Другие события дня - в материале Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля.
https://ukraina.ru/20250422/pod-gul-big-bena-kirillov-dal-ponyat-chto-budet-esli-london-reshit-perekroit-mirnyy-plan-rossii-i-1062675598.html
https://ukraina.ru/20250423/london-ne-voydet-v-istoriyu-mirnogo-protsessa-po-ukraine--kosachev-1062701564.html
https://ukraina.ru/20250423/evropa-na-peregovorakh-otkazyvaetsya-snimat-sanktsii-s-rossii--reuters-1062699446.html
https://ukraina.ru/20250423/ssha-raspustili-gruppu-kotoraya-iskala-prestupleniya-rossii-na-ukraine-1062695559.html
https://ukraina.ru/20250423/vs-rf-udarili-po-proizvodstvu-vzryvchatki-dlya-vsu-minoborony-nazvalo-esche-neskolko-tseley--1062703403.html
украина
россия
сша
лондон
курская область
сумская область
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Марина Полякова
Марина Полякова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699955_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_9b3bb5ac98734032cb5615ebe71b0fa8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, украина, россия, сша, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф, ес, вооруженные силы украины, reuters, лондон, встреча, курская область, сумская область, вс рф, освобождение, донецкая народная республика, санкции, антироссийские санкции
Эксклюзив, Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Стив Уиткофф, ЕС, Вооруженные силы Украины, Reuters, Лондон, встреча, Курская область, Сумская область, ВС РФ, освобождение, Донецкая Народная Республика, санкции, антироссийские санкции

"Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00

13:00 23.04.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Марина Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Украинская встреча в Великобритании не состоялась из-за неявки участников. ЕС отказываются снимать санкции с Москвы. США остановили работу специальной группы по поиску "преступлений" России на Украине. ВС РФ зачищают остатки ВСУ в Курской области и выходят на Сумскую.
Встреча в Лондоне отменилась
Накануне западные СМИ с упоением ждали встречи по Украине в столице туманного Альбиона, однако рано утром оттуда прилетел ветер перемен в виде сообщений о том, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированный на 23 апреля раут.
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Вчера, 13:26
Под гул Биг-Бена: Кириллов дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США
Предшествовали этим новостям публикации о том, что в Лондон не летит госсекретарь США Марко Рубио. Американская газета The New York Times связала его отказ посетить это мероприятие с тем, что Владимир Зеленский заявил об отказе признавать Крым российским. А этот пункт, по информации издания, якобы является краеугольным в плане мирного урегулирования, который делегация США должна была представить на переговорах в Лондоне.
Американское издание Washington Post также писало о том, что на встречу в Лондон не поедет и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, зато Белый дом подтвердил его визит в Россию на этой неделе.
Итог: разговаривать в Лондоне будут лишь "на уровне экспертов", новая дата встречи министров не называется, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если не получат положительного ответа".
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с руководителем фракции Альянс патриотов Грузии Г. Ломия - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
11:41
Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине — КосачевИстория по урегулированию украинского кризиса пишется в других столицах, но никак не в Европе. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале
В чем именно заключается этот самый "положительный ответ" представители администрации президента США Дональда Трампа публично не говорили, однако британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что американский мирный план из следующих пунктов:
  • прекращение огня;
  • прямые переговоры между Москвой и Киевом;
  • отказ украинской стороны от членства в НАТО, однако с правом претендовать на вступление в ЕС;
  • признание Украиной суверенитета России над Крымом;
  • передача Запорожской АЭС под контроль США;
  • подписание Киевом соглашения о добыче полезных ископаемых, которое предоставит американским компаниям доступ к природным ресурсам страны;
  • возможность формирования новых отношений между США и Россией с полным снятием санкций и сотрудничеством Москвы и Вашингтона в сфере энергетики.
Однако отмена встречи, уверен политолог Спиридон Килинкаров, связана не только и не столько с этим перечнем, включая Крым, сколько с изменением повестки этого мероприятия.
"Это полное изменение повестки дня. Зачем американцам лететь в Лондон? Украине и европейцам прямо показали, что если они не хотят обсуждать с американцами мирный план, то пусть обсуждают между собой свою войну. <...> Думаю, что независимо от позиции Украины и ЕС переговорный процесс между США и Россией будет продолжен. Будут искать другие варианты и инструменты давления на ЕС и Украину, которые пока не воспринимают инициативы Вашингтона", - заявил Килинкаров в комментарии "Военному делу".
В Кремле отметили, что встреча в Лондоне по Украине не состоялась, потому что сторонам еще не удалось договориться по ключевым вопросам.
"Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Западные СМИ прокомментировали отмену встречи как определенный переломный момент в глобальном переговорном процессе. В частности, британское издание Financial Times отметило, что отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снижает значимость встречи по Украине, признание США Крыма российским может стать "точкой кипения" на переговорах по Украине и спровоцировать дипломатический кризис в ЕС и НАТО.
Американская газета The Wall Street Journal добавила, что Британия и Франция действительно рассматривают возможность признания потери Украиной территорий в обмен на предоставление Киеву "гарантий безопасности" и средств для восстановления. Однако, уточняется в материале издания, для этого шага Украина должна преодолеть серьезные "политические и юридические сложности".
Американское издание Axios подытожило, что свое предложение администрация Трампа описывает как "окончательное предложение", и "Белый дом настаивает на том, что готов выйти из переговоров, если стороны не заключат сделку в ближайшее время". Однако, отметили американские журналисты, Киев считает мирное предложение Трампа крайне ориентированным в пользу России.
"Если [переговоры] провалятся, то реален риск, что диалог по прекращению огня на Украине вообще будет прерван и война продолжится, но уже без поддержки американцами Киева. При том, что, если это произойдет из-за отказа украинской власти поддержать план Трампа, то есть вероятность, что Вашингтон продолжит восстанавливать отношения с Москвой уже не обращая внимание на войну на Украине", - сделало выводы украинское издание "Страна.ua".
Reuters: ЕС отказывается снимать санкции с России
Если верить британскому изданию The Telegraph, снятие санкций с Москвы - один из важных пунктов мирного плана Трампа. Однако, как сообщило в среду Reuters, представители европейских стран в ходе переговоров с США отказываются смягчать ограничительные меры, ранее введенные ими в отношении РФ.
Агентство подчеркивает, что Европа "все больше обеспокоена" попытками новой американской администрации наладить отношения с Москвой, а предложения Вашингтона в рамках возможного мирного процесса оказались неприемлемыми для европейских стран и Киева. И европейские дипломаты, отмечается в материале Reuters, считают нереалистичным достижение каких-либо договоренностей в ближайшее время.
Европарламент - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
11:24
Европа на переговорах отказывается снимать санкции с России — ReutersПредставители европейских стран в ходе переговоров с США отказались снимать санкции с России. Об этом 23 апреля написало агентство Reuters со ссылкой на дипломатов
США отошли от поиска "преступлений России на Украине"
Тем временем администрация Трампа, наоборот, делает шаги в сторону России и от излишних трат своего бюджета. Так, 23 апреля The Washington Post сообщил, что Америка остановила работу специальной группы, задачей которой был поиск фактов якобы "преступлений" России на Украине. Помимо этого американская администрация упразднила должность координатора этой группы в аппарате директора Национальной разведки США.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
10:36
США распустили группу, которая искала "преступления России на Украине"Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу специальной группы, задачей которой был поиск фактов якобы "преступлений" России на Украине. Об этом 23 апреля написало издание The Washington Post
Фронтовая сводка
Пока в Лондоне пытались понять, как спасти киевский режим и на что его спонсировать, если США все же сдержат обещание и перестанут финансировать ВСУ, российские вооруженные силы продолжают работу на поле боя.
В среду Минобороны РФ подтвердило, что в результате активных действий подразделений российской группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики (ДНР).
Также 23 апреля военный корреспондент Евгений Лисицын в своем телеграм-канале написал о том, что в населенном пункте Горналь Курской области уже заблокированы остатки личного состава ВСУ, и пути подвоза личного состава противника в этом районе уже находятся под огневым контролем ВС РФ.
"В Курском приграничье наши бойцы заблокировали остатки солдат ВСУ", - написал Лисицын.
Военкор Семен Пегов добавил, что российские подразделения также расширяют зону контроля в Сумской области Украины, которая граничит с регионом.
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
12:34
ВС РФ ударили по производству взрывчатки для ВСУ. Минобороны назвало еще несколько целей За прошедшие сутки российские войска поразили несколько военных объектов ВСУ. Об этом 23 апреля сообщило Минобороны РФ
Другие события дня - в материале Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивНовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампМарко РубиоСтив УиткоффЕСВооруженные силы УкраиныReutersЛондонвстречаКурская областьСумская областьВС РФосвобождениеДонецкая Народная Республикасанкцииантироссийские санкции
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:48Армии России поможет орбитальная группировка космических аппаратов – Путин
14:37Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине
14:36Тайны Горналя. Украинские войска разрушили древний славянский город
14:28Вице-президент США призвал заморозить границы Украины
14:15США сматывают удочки. Дальше - сами
14:10"Актуальная задача – развитие лазерных комплексов": Путин обозначил перспективы перевооружения
14:07Нужны ли повторные референдумы в новых регионах России и признавать ли украинцев русскими — Ищенко
13:51Опыт СВО изучают все армии мира – Путин
13:29Кремль ответил на слова Зеленского о признании Крыма
13:20Армия России получила тысячи единиц бронетанкового вооружения, самолётов и вертолётов - Путин
13:11Буданов* и теракты в Приднестровье: в РФ пойман еще один украинско-молдавский шпион
13:00"Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00
12:54Песков высказался о встрече по Украине в Лондоне
12:37Армия России освободила Тарасовку в ДНР
12:34ВС РФ ударили по производству взрывчатки для ВСУ. Минобороны назвало еще несколько целей
12:29Приехавшая в Лондон на переговоры украинская делегация встретится с Келлогом — СМИ
12:27Польша не отправит своих солдат на Украину, но поддержит отправку чужих - МИД
12:21Из-за "участия китайцев в СВО": представителя Пекина вызвали "на ковер" в Киеве
12:06ДНР удвоила площадь пашни – Пушилин
12:04Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?
Лента новостейМолния