https://ukraina.ru/20250423/iz-za-uchastiya-kitaytsev-v-svo-predstavitelya-pekina-vyzvali-na-kover-v-kieve-1062702581.html

Из-за "участия китайцев в СВО": представителя Пекина вызвали "на ковер" в Киеве

Из-за "участия китайцев в СВО": представителя Пекина вызвали "на ковер" в Киеве - 23.04.2025 Украина.ру

Из-за "участия китайцев в СВО": представителя Пекина вызвали "на ковер" в Киеве

Посла Китая в Киеве Ма Шенкуня вызвали в украинский МИД из-за информации о якобы участии китайских граждан в боевых действиях на стороне России в конфликте на Украине. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства

2025-04-23T12:21

2025-04-23T12:21

2025-04-23T12:21

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В Телеграм-канале пресс-служба опубликовала публикацию, в которой отмечается, что чрезвычайный и полномочный посол КНР на Украине Ма Шенкунь был приглашен в министерство иностранных дел. Уточняется, что украинская сторона получила некие "доказательства" участия китайских военнослужащих в боях, а также поставок компаниями из КНР продукции военного назначения России. Пока украинская сторона намерена уличить Россию в том, чего та не совершала, США отказались от этой идеи. Подробности в публикации США распустили группу, которая искала "преступления России на Украине".

https://ukraina.ru/20250420/eto-uzhe-ekonomicheskaya-voyna-politolog-o-protivostoyanii-kitaya-i-ssha-1062585914.html

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