Из-за "участия китайцев в СВО": представителя Пекина вызвали "на ковер" в Киеве - 23.04.2025 Украина.ру
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Из-за "участия китайцев в СВО": представителя Пекина вызвали "на ковер" в Киеве
Из-за "участия китайцев в СВО": представителя Пекина вызвали "на ковер" в Киеве - 23.04.2025 Украина.ру
Из-за "участия китайцев в СВО": представителя Пекина вызвали "на ковер" в Киеве
Посла Китая в Киеве Ма Шенкуня вызвали в украинский МИД из-за информации о якобы участии китайских граждан в боевых действиях на стороне России в конфликте на Украине. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства
2025-04-23T12:21
2025-04-23T12:21
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В Телеграм-канале пресс-служба опубликовала публикацию, в которой отмечается, что чрезвычайный и полномочный посол КНР на Украине Ма Шенкунь был приглашен в министерство иностранных дел. Уточняется, что украинская сторона получила некие "доказательства" участия китайских военнослужащих в боях, а также поставок компаниями из КНР продукции военного назначения России. Пока украинская сторона намерена уличить Россию в том, чего та не совершала, США отказались от этой идеи. Подробности в публикации США распустили группу, которая искала "преступления России на Украине".
https://ukraina.ru/20250420/eto-uzhe-ekonomicheskaya-voyna-politolog-o-protivostoyanii-kitaya-i-ssha-1062585914.html
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Новости, Россия, Китай, Украина, СВО, ВС РФ, МИД, Киев

Из-за "участия китайцев в СВО": представителя Пекина вызвали "на ковер" в Киеве

12:21 23.04.2025
 
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Посла Китая в Киеве Ма Шенкуня вызвали в украинский МИД из-за информации о якобы участии китайских граждан в боевых действиях на стороне России в конфликте на Украине. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства
В Телеграм-канале пресс-служба опубликовала публикацию, в которой отмечается, что чрезвычайный и полномочный посол КНР на Украине Ма Шенкунь был приглашен в министерство иностранных дел.
Уточняется, что украинская сторона получила некие "доказательства" участия китайских военнослужащих в боях, а также поставок компаниями из КНР продукции военного назначения России.
США и Китай, флаги
20 апреля, 07:00
Это уже экономическая война: политолог о противостоянии Китая и СШАКитай не просто решил дать бой. Это уже экономическая война. Однако и у Пекина, и у Вашингтона есть возможности “здорово насолить друг другу”. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог-американист Грег Вайнер
Пока украинская сторона намерена уличить Россию в том, чего та не совершала, США отказались от этой идеи. Подробности в публикации США распустили группу, которая искала "преступления России на Украине".
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