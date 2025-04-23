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ДНР удвоила площадь пашни – Пушилин

ДНР удвоила площадь пашни – Пушилин - 23.04.2025 Украина.ру

ДНР удвоила площадь пашни – Пушилин

Площадь пахотных земель в ДНР с 2022 года увеличили в два раза. Об этом 23 апреля заявил сообщил глава российского региона Денис Пушилин.

2025-04-23T12:06

2025-04-23T12:06

2025-04-23T12:06

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"Площадь пахотных земель в Республике увеличили в два раза с 2022 года, - констатировал глава ДНР. - Успешная посевная – залог продовольственной безопасности Донбасса. Поэтому с рабочей поездкой побывал в Володарском округе, где уже вовсю кипит работа по севу яровых культур. В этом году у нас большие планы – под урожай озимых, яровых и кормовых культур отвели порядка 400 тыс. га. Уже засеяно более 36 тыс. га семенами отечественной селекции".По словам Пушилина, погода нынешней весной благоприятствует аграриям. Из-за осадков накоплено достаточное количество влаги в пахотном слое почвы.Аграрии республики полностью обеспечены минеральными удобрениями. Для посева и сбора урожая в этом году будет привлечено более 5,1 тыс. единиц техники."Поддерживаем наших аграриев, ждем хорошего урожая. Только в прошлом году привлекли более миллиарда федеральных средств в агропромышленный комплекс, еще порядка 1,2 млрд направим в отрасль в этом году", - рассказал глава ДНР в своём телеграм-канале.Россия входит в пятёрку крупнейших производителей сельхозпродукции в мире. Крупнейшими покупателями российского зерна являются Египет, Турция, Саудовская Аравия, Иран и Алжир.Тем временем Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая на 1,5 млн тонн зерновых и масличных культур

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новости, донецкая народная республика, донбасс, россия, денис пушилин, новые регионы, апк, зерно, сельхозпродукция, сельское хозяйство, днр, продовольствие