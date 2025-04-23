ДНР удвоила площадь пашни – Пушилин - 23.04.2025 Украина.ру
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ДНР удвоила площадь пашни – Пушилин
ДНР удвоила площадь пашни – Пушилин - 23.04.2025 Украина.ру
ДНР удвоила площадь пашни – Пушилин
Площадь пахотных земель в ДНР с 2022 года увеличили в два раза. Об этом 23 апреля заявил сообщил глава российского региона Денис Пушилин.
2025-04-23T12:06
2025-04-23T12:06
новости
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россия
денис пушилин
новые регионы
апк
зерно
сельхозпродукция
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"Площадь пахотных земель в Республике увеличили в два раза с 2022 года, - констатировал глава ДНР. - Успешная посевная – залог продовольственной безопасности Донбасса. Поэтому с рабочей поездкой побывал в Володарском округе, где уже вовсю кипит работа по севу яровых культур. В этом году у нас большие планы – под урожай озимых, яровых и кормовых культур отвели порядка 400 тыс. га. Уже засеяно более 36 тыс. га семенами отечественной селекции".По словам Пушилина, погода нынешней весной благоприятствует аграриям. Из-за осадков накоплено достаточное количество влаги в пахотном слое почвы.Аграрии республики полностью обеспечены минеральными удобрениями. Для посева и сбора урожая в этом году будет привлечено более 5,1 тыс. единиц техники."Поддерживаем наших аграриев, ждем хорошего урожая. Только в прошлом году привлекли более миллиарда федеральных средств в агропромышленный комплекс, еще порядка 1,2 млрд направим в отрасль в этом году", - рассказал глава ДНР в своём телеграм-канале.Россия входит в пятёрку крупнейших производителей сельхозпродукции в мире. Крупнейшими покупателями российского зерна являются Египет, Турция, Саудовская Аравия, Иран и Алжир.Тем временем Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая на 1,5 млн тонн зерновых и масличных культур
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новости, донецкая народная республика, донбасс, россия, денис пушилин, новые регионы, апк, зерно, сельхозпродукция, сельское хозяйство, днр, продовольствие
Новости, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Россия, Денис Пушилин, Новые регионы, АПК, зерно, сельхозпродукция, Сельское хозяйство, ДНР, продовольствие

ДНР удвоила площадь пашни – Пушилин

12:06 23.04.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкУборка кукурузы на полях АПК "Долгов и К"
Уборка кукурузы на полях АПК Долгов и К - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Площадь пахотных земель в ДНР с 2022 года увеличили в два раза. Об этом 23 апреля заявил сообщил глава российского региона Денис Пушилин.
"Площадь пахотных земель в Республике увеличили в два раза с 2022 года, - констатировал глава ДНР. - Успешная посевная – залог продовольственной безопасности Донбасса. Поэтому с рабочей поездкой побывал в Володарском округе, где уже вовсю кипит работа по севу яровых культур. В этом году у нас большие планы – под урожай озимых, яровых и кормовых культур отвели порядка 400 тыс. га. Уже засеяно более 36 тыс. га семенами отечественной селекции".
По словам Пушилина, погода нынешней весной благоприятствует аграриям. Из-за осадков накоплено достаточное количество влаги в пахотном слое почвы.
Аграрии республики полностью обеспечены минеральными удобрениями. Для посева и сбора урожая в этом году будет привлечено более 5,1 тыс. единиц техники.
"Поддерживаем наших аграриев, ждем хорошего урожая. Только в прошлом году привлекли более миллиарда федеральных средств в агропромышленный комплекс, еще порядка 1,2 млрд направим в отрасль в этом году", - рассказал глава ДНР в своём телеграм-канале.
Россия входит в пятёрку крупнейших производителей сельхозпродукции в мире. Крупнейшими покупателями российского зерна являются Египет, Турция, Саудовская Аравия, Иран и Алжир.
Тем временем Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая на 1,5 млн тонн зерновых и масличных культур
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