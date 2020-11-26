Сертификатор «Северного потока–2», норвежская Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL), прекратила участие в проекте из-за угрозы санкций со стороны США, передает РИА Новости 26 ноября

США запугивают строителей «Северного потока 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк сообщил представитель компании.

Как пояснила DNV GL, ее работа по «Северному потоку–2» заключалась в рассмотрении документации и проверке строительных работ на предмет соответствия стандартам. Эта деятельность включала, в частности, мониторинг тестирования и подготовки оборудования, используемого на судах во время прокладки газопровода. Компания также должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства.

При этом недостроенный участок газопровода находится в водах Дании, и согласно правилам местного регулятора, Датского энергетического агентства (DEA), компания-оператор Nord Stream 2 AG вправе нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат соответствия, подтверждающий, что газопровод соответствует действующему законодательству страны.

В Nord Stream 2 AG ситуацию комментировать отказались.

«Мы не можем раскрывать или комментировать коммерческую информацию. Защищать европейские компании от незаконных экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия», — отметили там.

В декабре 2019 года США ввели санкции против «Северного потока–2», потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Кроме того, в июле 2020 года Конгресс и Сенат США одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, включающие санкции как против страховщиков и сертификаторов проекта, так и против компаний, предоставляющих оборудование или финансирование для оснащения судов.