https://ukraina.ru/20250313/1061736852.html

Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу

Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу - 13.03.2025 Украина.ру

Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу

Для меня бои в Курской области – это и боль, и радость. Наконец-то у нас появились думающие генералы, которые сумели осознать ситуацию и провести такую системную операцию, считает военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-03-13T06:15

2025-03-13T06:15

2025-03-13T06:15

интервью

украина

россия

курская область

владимир путин

виктор баранец

вооруженные силы украины

ес

дональд трамп

дроны

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Виктор Николаевич, насколько я понимаю вал хороших новостей из Курской области, ВСУ отходят в ту часть большой Суджанской агломерации, которая находится за речками Суджа и Локня. Как вы считаете, все ли мы сейчас делаем для того, чтобы у противника даже не возникла мысль, что они смогут там за что-то зацепиться?- Начать я бы хотел с шутки: "Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа" (смеется). Конечно, под Суджей мы провели великолепную операцию. Ее наверняка будут изучать в академиях. Особенно в подразделениях, которые выполняют специальные задачи.Вы правильно отметили, что ядро украинской группировки сейчас зажато в Суджанском районе со всех сторон. У противника еще остается маленькая дорога, по которой он еще пытается доставить подкрепления и боеприпасы. Но тут есть любопытная вещь. Я разговаривал с офицерами, к которым привели пленного. И пленный признался, что в их взводе 15 из 22 человек были пацанами, которые в прошлом году школу закончили. Некоторые из них при первых выстрелах побежали в сторону российских позиций.С другой стороны, я опасаюсь давать какие-то прогнозы по освобождению Курской области. Вдруг через пару дней мы с вами встретимся, а вы мне скажете: "Баранец, ты наврал". Скажу только, что прямо сейчас продолжается процесс окружения украинской группировки, которая окопалась в Суджанском районе. Называйте это как угодно (котел, мешок, карман). Главное, что мы за эту группировку цепко схватились.Перед нашей беседой я специально пытался выяснить, сколько украинских вояк там зажато. Так вот эта цифра регулярно росла: 2 тысячи, 6 тысяч, 10 тысяч. Знаете, чем больше мы их в этом котле сварим, тем лучше. А теперь я хотел бы сказать вам беспощадную правду.Народ правильно говорит, что затянулась ликвидация этой группировки, которая вторглась в Курскую область. Но об этом хорошо рассуждать, сидя на теплом диване. Нужно же было осмыслить ситуацию, которая случилась, потому что к нам вторглось огромное количество украинских войск.Я не буду лишний раз говорить, что мы прозевали это вторжение. Некоторые военачальники за это уже наказаны. Еще наказаны местные власти, которые должны были строить эту засечную черту (и надолбы ставить, и оборонительные позиции копать). Миллиарды рублей ушли куда-то. Около десяти человек уже чалятся на нарах.То есть нельзя говорить, что вторжение ВСУ – это исключительно вина российской разведки и Генштаба.Конечно, мне могут возразить: "Баранец, там же должна была быть наша армия". Дорогие друзья, мы слишком увлеклись боевой работой в Донбассе. Стратегически это было правильно, только мы не прикрыли тылы. У нас в тылу оказались жиденькие заставы пограничной службы и срочники, которые их подпирали сзади. Их пришлось бросать в бой супротив жесточайшего указания президента и министра обороны не использовать призывников на СВО. Надо не бояться об этом говорить. За это тоже у кое кого пагоны полетели.Одним словом, для меня бои в Курской области – это и боль, и радость. Наконец-то у нас появились думающие генералы, которые сумели осознать ситуацию и провести такую системную операцию. И сейчас на горле этой кодлы украинских бандюков мы сдавливаем военные пальцы.- Вы сказали, что виновные в курской авантюре с российской стороны наказаны. А вы уверены, что мы настолько укрепили границу, что противник ни на какие другие авантюры точно не пойдет?- Вопрос правильный. Пока я в этом не уверен. Все-таки разведка несколько раз докладывала, что ВСУ прощупывали границу на Брянском и Белгородской области. Скажу только то, что знают все. У нас созданы группировки "Белгород" и "Брянск". За спиной этих группировок стоят добровольцы-"барсики" (боевой армейский резерв специальный). Это серьезные люди, которые несут серьезную службу: и караулят, и борются с беспилотниками, и тушат пожары. Про них мы когда-нибудь расскажем. Они заслуживают, чтобы про них знала вся Россия.- Теперь о хорошем. Вы сказали, что под Суджей сейчас со стороны Украины воюют совсем еще дети. То есть большую часть боеспособных бригад мы уничтожили. Как именно это скажется на возможности киевского режима дальше оказывать нам сопротивление?- Я не отношусь к экспертам, которые употребляют фразы типа "У ВСУ посыпался фронт", "В Киеве паника", "Они уже призывают женщин, детей и стариков". Да, наш противник в побитом состоянии. Но я буду уважать его до тех пор, пока он не поднимет лапы вверх.Тем не менее, я с большим удовольствием отмечу, что под Курском мы уничтожили более 60 тысяч украинских вояк. В эти 60 тысяч входят убитые, тяжелораненые и контуженные, которые в строй никогда не вернутся. Что такое 60 тысяч человек? Это две армии по 30 тысяч. Это при том, что у Украины нет ни одного подразделения, которое было бы на 100% укомплектовано. Киевский режим об этом открыто говорит.Но, противник подтягивает новые резервы. И те резервы, которые все еще подтягиваются в Суджанский район, мы пытаемся рубить авиацией, артиллерией и дронами.- Более того, там активно работают наши вертолеты Ка-52. Выходит, мы подавили вражескую ПВО.- Да, да. Не зря же, когда Зеленский говорит с американскими генералами, он постоянно произносит эту аббревиатуру ПВО. "Дайте ПВО". Евросоюз даже додумался до того, чтобы использовать 120 истребителей и организовать на западную Украине "воздушный купол". Это какое-то новое явление в военной стратегии ЕС. Половина Европы фактически участвует в войне против России. Как тут не вспомнить, что когда Гитлер на нас нападал, ему тоже помогала половина Европы. Очень интересная аналогия. Хочется, чтобы сейчас у ЕС закончилось так же, как у Гитлера.- Многие эксперты говорят, что когда мы окончательно зачистим Курскую область от неприятеля, то займемся линией "Волчанск-Купянск", чтобы соединить наши группировки "Север" и "Запад". Вам как харьковскому человеку нравится такой вариант?- Мне нравится любой вариант, когда мы их окружаем и уничтожаем (смеется).Я мечтаю, чтобы Харьковская область как можно скорее освободилась от этой напасти. Тем более, на переговорах между Трампом и Путиным обязательно встанет вопрос, какие области перейдут России, какие – Украине. Так вот в освобожденных поселках Харьковской области все чаще и чаще говорят, что неплохо было бы провести референдум о вхождении в состав РФ.Харьковская область – это как невеста, которая созрела для замужества. Она уже платье пошила. Надеюсь, на переговорах с Трампом мы будем поднимать вопрос: либо вы ее отдаете без боя, либо мы ее возьмем силой (смеется).Что касается Волчанска и Купянска, то мы там уже долго толчемся. При этом мы там многому научились. Мы научились форсировать реки. Да, не всегда у нас получается перебраться через Волчью и Оскол, но мы мудреем. Мы посылаем специальные подразделения, которые захватывают плацдармы и позволяют нам навести переправы.Я неоднократно говорил, что враг устроил нам жестокую академию. Чем лучше мы учимся, тем сильнее становимся.- По поводу обучения. Визитной карточкой группировки "Север" стало мастерское владение fpv-дронами, которые уничтожили много вражеской техники. Что именно надо сделать, чтобы они могли передавать свой опыт другим группировкам?- Начну с банального. Мы наконец-то поняли, что такое fpv-дронов. Наладили их производство и обучение операторов. По сравнению с тем, как мы начинали СВО, это небо и земля. А теперь наши пацаны, которым всего 22 года, блистательно работают пилотами. По секрету вам скажу, что примерно 70% потерь противнику наносят наши БПЛА. Сами понимаете, куда склоняются современные боевые действия.Кроме того, у нас появляются все больше дронов на оптоволокне. Это классная штука, потому что противник не может засечь его частоту и вынести ему электронные мозги. Но нельзя забывать, что дроны есть не только у нас. И сейчас вся наша конструкторская мысль бьется вокруг одного: как найти управу на дроны.Дальнейший ход СВО будет во многом связан с тем, найдем ли мы противоядие в отношении украинских БПЛА. Мы уже сделали многое. Враг совершенствует средства нападения, мы совершенствуем средства защиты.- Украина как раз под Покровск бросает своих наиболее опытных операторов, где у нас развивается наступление.- Я боюсь сглазить, но под Покровском у нас неплохо складывается обстановка. Как и под Часов Яром.Сырский и Драпатый бросают под Покровск много сил. Я сначала не поверил, но Украина даже из Курской области снимает некоторые подразделения. Это значит, что там болит, что там опасность. Вражеское командование хорошо понимает, что если падет Покровск, то ворота на Славянск и Краматорск будут открыты.С другой стороны, фактор переговоров все равно надо держать в голове. А то мы с вами можем планировать боевые действия с прицелом на Славянск и Краматорск, а потом будут какие-то договоренности, которые сломают наши военные планы. Я не думаю, что Путин допустит, чтобы Трамп вмешивался в тактику и стратегию наших действий. Но нам сейчас очень важно взять и Покровск, и Часов Яр.Для меня Покровск – крепкий дубовый пенек на узкой стежке в лесу. Он очень серьезно укреплен. Нам придется серьезно попотеть, чтобы выкорчевать этот пенек и пойти дальше. Зеленский любит называть Славянск и Краматорск фортецией. Но на нашем счету уже немало фортеций, которые мы брали.- Начет переговоров. Что вы думаете о массовом налете дронов по нашим тылам? Украина таким образом пыталась навязать нам вариант промежуточного перемирия, который предусматривает взаимный отказ от ударов по инфраструктуре?- В российском интеллектуальном обществе есть такая привычка. Когда совершается какое-то действие, мы дружно выстраиваем версии. Начинается социалистическое соревнование высоколобых мыслителей: "Что это было?". Я тоже приму в нем участие (смеется).Во-первых, вы обратили внимание, что эта массированная атака совпала с приездом в Россию генсека ОБСЕ. Это был сигнал этому генсеку: "Смотрите, денежки, которые нам дает Америка и Европа, мы не воруем. Мы уже на Москву нападаем". Это такой отчет.Во-вторых, в то же время проводились американо-украинские переговоры. И если бы Путин поддался на эту провокацию и приказал устроить ответочку на Киев, киевский режим бы рассказывал, как их обижают.Мы не знаем, как дальше будет развиваться переговорный процесс. Но сейчас позиция США серьезно поменялась: "Никакого возврата Украины к границам 1991 года не будет". Это уже существенный результат.- Думаете, мы сможем договориться с Трампом, чтобы он отдал нам Украину на наших условиях (Одесса и Харьков – все, как мы любим)?- Это моя любимая тема. Я бдительно слежу за каждым заявлением команды Трампа по украинскому вопросу. И я могу сказать, что нам предстоит тяжелейшие торги.Когда-то Трамп сказал: "Путин придется идти на трудные размены и в чем-то уступать". Я часто представляю себя на месте советников Путина и правда не понимаю, в чем мы можем уступить.Трамп может сказать: "Забирайте себе Донбасс, Херсон и Запорожье, раз они у вас в конституции записаны". А остальное?Там же Одесса. Там же Приднестровье скребется в двери России. Нельзя забывать про него. Я уверен, что если наш флаг будет развеваться над Одесской областью, на следующий день мы проведем референдум в Приднестровье, на котором 197% жителей проголосуют за вхождение в состав РФ (смеется).А Харьков? Это же исконно русская земля. Мы ее по-дурацки уступили, как когда-то Хрущев Крым уступил.Я думаю, что переговоры с Трампом будут такие. Мы попросим у него побольше. И Сумы, и Чернигов, и Полтаву. А потом мы их временно уступим при одном условии: "Трамп, забирай себе Гренландию и Канаду, а нам отдай на Украине то, что мы особенно хотим".И последнее. Если те украинские регионы, которые войдут в состав РФ, будут достойно жить и развиваться, вся остальная Украина тоже захочет стать частью России (смеется).Также по теме - в интервью Сергея Сазонова: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг

https://ukraina.ru/20221027/1040206253.html

https://ukraina.ru/20250311/1061697259.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, курская область, владимир путин, виктор баранец, вооруженные силы украины, ес, дональд трамп, дроны, суджа