Украинская телеведущая Ольга Фреймут пустила журналистов в свои апартаменты в центре Киева на Подоле, где звезда живет с супругом и 3 детьми. Этот район ведущая выбрала, потому что он напоминает ей уютные квартальчики родной Львовской области, сообщил УНИАН 25 ноября

Под арестом: Андрей Данилко рассказал правду о своем жилье © Serecki / wikimedia.org

«Для меня интерьер дома — это паспорт человека. Очень тщательно занималась дизайном квартиры на Подоле: чтобы он был ever green (вечно зеленый. — Ред.) и похожим на меня, чтобы годы шли ему на пользу и не надо было менять мебель», — сказала ведущая.

Но есть и исключения из общего правила. Так, недавно шоувумен повесила на стену панно в виде карты мира. И хотя оно не вписывается во весь остальной интерьер, добавило дому оригинальности и шарма.

Ольге Фреймут 38 лет, она вела такие программы, как «Подъем», «Ревизор», «Оля» и «Інспектор Фреймут».