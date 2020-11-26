Фреймут считает, что дом должен жить с хозяином, развиваться, взрослеть, стареть. Поэтому интерьер в квартире ведущей выполнен в светлых тонах, основные материалы — камень и дерево.
«Для меня интерьер дома — это паспорт человека. Очень тщательно занималась дизайном квартиры на Подоле: чтобы он был ever green (вечно зеленый. — Ред.) и похожим на меня, чтобы годы шли ему на пользу и не надо было менять мебель», — сказала ведущая.
Но есть и исключения из общего правила. Так, недавно шоувумен повесила на стену панно в виде карты мира. И хотя оно не вписывается во весь остальной интерьер, добавило дому оригинальности и шарма.
Ольге Фреймут 38 лет, она вела такие программы, как «Подъем», «Ревизор», «Оля» и «Інспектор Фреймут».