https://ukraina.ru/20250410/1062451202.html

Лариса Шеслер: Украинцы с "красивыми" паспортами и "чистыми" телефонами точно не пройдут фильтрацию

Лариса Шеслер: Украинцы с "красивыми" паспортами и "чистыми" телефонами точно не пройдут фильтрацию - 10.04.2025 Украина.ру

Лариса Шеслер: Украинцы с "красивыми" паспортами и "чистыми" телефонами точно не пройдут фильтрацию

Фильтрация граждан Украины в аэропорту Шереметьево необходима и оправдана, но в ходе нее бывают допущены ошибки. Поэтому надо создать механизм, чтобы эти ошибки эффективно исправлять, считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер

2025-04-10T20:25

2025-04-10T20:25

2025-04-10T20:25

интервью

лариса шеслер

россия

украина

европа

сбу

фсб

шереметьево

фильтрация

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038762605_27:0:858:468_1920x0_80_0_0_eccfcef9c55ca0a02417c3d726d8b5ae.jpg

Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру- Лариса Виленовна, в последнее время в СМИ звучат разговоры о том, что фильтрация граждан Украины в Шереметьево стала еще жестче по сравнению с прошлым годом. В частности, бывали случаи, когда мужа пропустили, а жену - нет. Как вы оцениваете эту ситуацию?- По моей оценке, ситуация остается примерно такой же, как и год назад. Год назад тоже были случаи, когда мужа пропускали, а жену – нет. Еще были случаи, когда родителей пропускали, но не пропускали их 18-20 летних детей. То есть ситуации, когда въезд в РФ разрешается не для всех представителей одной семьи, есть и тогда, и сейчас.- Чего в таких ситуациях больше: бюрократических ошибок/проволочек? Или потому, что разные представители одной семьи, которые вместе едут в одну страну, совершенно по-разному относятся к России (муж за нас, жена – против)?- Есть разные ситуации. Мы же знаем, что кто-то из близких родственников поддерживают СВО, а кто-то в социальных сетях поддерживает откровенных бандеровцев.Я недавно посмотрела видео про 18-летнего парня из Луганска. Ему было семь, когда в 2014 году образовалась ЛНР. Он там всю жизнь прожил. У него родители и друзья за Россию. Но он поддался влиянию украинской пропаганды, уехал в Киев, разорвал все связи с семьей и прославляет режим Зеленского. То есть никто не застрахован от того, что близкие ему люди внезапно начнут делать глупости.Тем не менее, все это не исключает того факта, что бюрократические ошибки бывают. Самое главное, чтобы эти ошибки можно было исправить. И каждый случай, когда кого-то из членов семьи не пустили по фильтрации, надо рассматривать в отдельности.- Если граждане Украины не проходят фильтрацию, им отказывают во въезде в Россию навсегда (по крайней мере, пока война не закончится и ситуация не изменится)? Или через пару месяцев они снова могут попасть сюда через Шереметьево?- Лично я не знаю случаев, чтобы после первого отказа этот отказ отменяли, и со второго раза человек смог на Украину проехать. Наоборот. В большинстве случаев, когда люди пытались повторно въехать через полгода, им устанавливали запрет на въезд в Россию от 20 до 50 лет.- Можно ли хоть как-то посчитать, сколько граждан Украины из Европы едут в Россию по идейным соображениям (хотели попасть в Россию раньше, но не могли), а сколько из них переобулись, поняв, что в Европе им ничего хорошего не ждет?- Конечно, невозможно залезть в голову каждому, кто по украинскому паспорту пытается въехать в Россию из Европы или из Америки. Но прошло три года с начала СВО. И те жители Мариуполя, которые выехали через Россию на Украину, а потом – в Европу, видят, что в городе улучшилась жизнь. Там восстанавливается инфраструктура, строятся новые дома, есть работа, выплачиваются пособия. Наверное, это влияет на их желание вернуться в Мариуполь после трех лет.В конце 2024 года в некоторых украинских источниках была информация, что 150 тысяч мариупольцев пытались въехать в Россию, но проехало около 100. То есть 30% въезжающих получают отказы.Теперь насчет причин отказов.У меня был опыт общения с людьми, которых не пропустили в Шереметьево. Они понимают, что их не пустили за то, что они в 2022 году в переписках и в соцсетях высказывались за Украину и против СВО. Но они не могут понять, насколько это может быть серьезным основанием, чтобы им было отказано во въезде. Ведь ФСБ прямо не говорит, что это запрещено. ФСБ только намекает, что с таким прошлым лучше не пытаться въехать.Хотя бывают абсолютно непонятные причины отказа. В частности, был резонансный случай, когда в Россию не пустили маму раненого бойца из Донбасса, который потерял ногу. Вполне вероятно, что это была ошибка. И, повторюсь, нам следовало бы разработать механизм, чтобы эти ошибки исправлять.- А насколько с юридической точки зрения корректно, что граждан Украины не пускают в Россию вне зависимости от того, высказывались ли они в переписке или публиковали посты в соцсетях? В том смысле, что соцсети – это публичное пространство, а переписка – это личное общение.- Вы неправильно рассуждаете. Согласно всем международным правилам, любое государство может не пустить к себе любого иностранца. Оно только не имеет права запретить въезд своему гражданину.Когда вы въезжаете в Израиль, от вас требуют показать телефон. Если вы откажетесь, вас просто сразу развернут. Не хотите показывать – вам есть что скрывать. А уж если они увидят в вашем паспорте, что вы ездили в Иран или определенные арабские государство, вас тем более никуда не пустят. И вы не сможете доказать через суд или комиссию по правам человека, что они поступили неправомочно. Государство имеет право устанавливать любые правила, фильтрующие иностранцев при въезде в страну.Более того, решение о недопуске иностранца приезжает конкретный пограничник. Возьмем для примера Америку. У вас может быть открыта виза. У вас там могут проживать ближайшие родственники. Но вас там могут развернуть без объяснения причин. И вы оспорить это никак не сможете.- Это понятно. Просто суть всех дискуссий по поводу фильтрации в Шереметьево сводится к одному: кого именно из украинцев пускать, а кого – не пускать.- Как я уже сказала, российское государство имеет право устанавливать любые требования к иностранцам из соображений безопасности. Другое дело, что существует огромная разница между американскими туристами и гражданами Украины. Потому что в Россию с украинскими паспортами въезжают русские люди, у которых здесь родственники. Мы же фактически один народ. Поэтому было бы слишком сурово применять международные нормы в отношении граждан Украины.Конечно, фильтрация нужна. Без нее мы не сможем отделить нормальных людей от диверсантов. Более того, я не принимаю аргумент в духе "Если бы я был агентом СБУ, у меня был бы "чистейший" телефон и "красивые" документы, и меня тут же бы пропустили".Дело в том, что в наше время у каждого человека есть аккаунты в соцсетях и старые контакты в телефоне. И если человек за несколько лет ни разместил на своей странице ни одной фотографии, не сидит в "Телеграме" и вообще ни с кем не созванивается/списывается, он уже будет вызывать подозрение, его сразу же развернут. А задним числом разместить пророссийские посты в "Одноклассниках" невозможно."Красивых" документов с пропиской в Донецке или в Луганске тоже будет недостаточно, чтобы пройти фильтрацию.То есть фильтрация – это действительно очень эффективный метод защиты от тех, кто старается устроить теракты или диверсии. Другое дело, что нужно разработать механизм исправления ошибок, допущенных при фильтрации. Его пока нет.- Вы упомянули жителей Мариуполя. Говорят, что большинство из них хотят въехать в Россию только для того, чтобы продать свои квартиры. Так ли это?- По самим украинским данным (киевский режим потом их опроверг), около 140 тысяч жителей Мариуполя вернулось в город из Украины и Европы. Конечно, среди них есть те, кто не любит Россию. Им нужно лишь продать свою квартиру, получить деньги и уехать на Запад. Полностью их отфильтровать невозможно. Тем не менее, многие мариупольцы, которые пожили в Европе, поняли, что там они люди второго сорта (даже если им платят какие-то пособия). Они понимают, что надо жить у себя на Родине, общаясь с близкими людьми на родном языке. Это дорогого стоит.Посмотрите на кадры из Мариуполя. Город заполняется жителями. Люди гуляют по центральным улицам, набережной и рынкам. Я даже не исключаю, что в ближайшее десятилетие Мариуполь станет городом-миллионником.- Наше экспертное сообщество в качестве универсального решения предлагают вариант "дистанционной фильтрации", когда МИД и силовые структуры заранее ищут тех, кто хочет приехать в Россию, чтобы в Шереметьево никого не разворачивать. Что думаете об этом?- В какой-то степени это было бы гуманно. Если бы человек подал сведения о себе, а ему бы сразу сказали, что ему закрыт въезд в Россию, он бы не дергался. Но я не знаю, как это сделать технически: каким образом ФСБ будет с кем-то связываться, дистанционно проверять и потом что-то сообщать. Может быть, в отдельных случаях такой вариант возможен. Но как система это не сработает.- В недавнем интервью нашему изданию вы точно сформулировали, что до 10 сентября граждане Украины в России должны определиться, как они хотят жить: как россияне или как иностранцы в России. Какие в связи с этим настроения людей как из вашего круга общения, так и среди тех, кто обращается к вам за консультациями?- Из моего круга общения все приняли российское гражданство, как только появилась возможность. Ведь, помимо всего прочего, жить в России с иностранным паспортом некомфортно. Да, ты можешь жить в своем обывательском мирке и никому не мешать, но только если у тебя есть ВНЖ.Например, недавно ко мне обратился харьковчанин, который спросил, что ему делать. Я подумала, что он только что приехал через Шереметьево и порекомендовала подавать на гражданство. Спрашиваю:- С какого момента вы находитесь в России?- Да я уже тут десять лет живу.- А почему вы за все это время так и не получили российский паспорт? С 2022 года вы точно могли это запросто сделать.- Да как-то руки не доходили.Понимаете, меня такие люди даже раздражают. Это же до какой степени на быть в отрыве от социально-политической реальности и жить на расслабоне.Напомню, что в 2022 году был принят закон, согласно которому граждане Украины могли спокойно работать в России без патента и разрешения. Это было огромное облегчение. И за три года уже можно было определиться, как ты хочешь жить: как гражданин России или как иностранец. Потому что ходить в непонятном статусе невозможно.Все, кто пребывает на территории России, должны быть на учете: таджик, узбек, украинец, русский. Государство обязано знать, кто ты такой. А после 2022 года у нас складывается ситуация, когда водители машин с украинскими номерами нарушают правила дорожного движения. Как вы их будете искать? Этот номер нигде не зарегистрирован, хозяин не проходит ни по одной базе данных. Хватит уже, пора определиться.Либо вы получаете РВП/ ВНЖ и становитесь на учет как иностранец. Либо вы получаете российский паспорт и становитесь на учет с российскими данными. А пребывать в невидимом состоянии нельзя.И этот президентский указ должен подтолкнуть всех неорганизованных и несобранных людей к тому, чтобы они что-то начали делать. Чтобы они потом не кричали: "Я тут прожил десять лет, а меня депортировать собираются".Также по теме - в интервью Ивана Скорикова: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобов

https://ukraina.ru/20230505/1045971040.html

https://ukraina.ru/20241022/1058260624.html

россия

украина

европа

мариуполь

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, лариса шеслер, россия, украина, европа, сбу, фсб, шереметьево, фильтрация, общество, мариуполь, донецк, легализация