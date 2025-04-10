"Она больше не украинка". Как конгрессвумен Виктория Спартц стала врагом Киева - 10.04.2025 Украина.ру
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"Она больше не украинка". Как конгрессвумен Виктория Спартц стала врагом Киева
"Она больше не украинка". Как конгрессвумен Виктория Спартц стала врагом Киева - 10.04.2025 Украина.ру
"Она больше не украинка". Как конгрессвумен Виктория Спартц стала врагом Киева
После начала СВО мировая общественность узнала о единственном члене Конгресса родом с Украины Виктории Спартц. Изначально она встала на защиту интересов своей родины, но впоследствии стала всё чаще выступать с критикой в её адрес и вступила в конфликт с Офисом президента Украины и лично Владимиром Зеленским
2025-04-10T19:19
2025-04-10T19:19
эксклюзив
сша
украина
россия
владимир зеленский
офис президента
тихонов виктор (тренер)
дональд трамп
республиканская партия
the washington post
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После начала проведения СВО мировая общественность узнала о единственном члене Конгресса родом с Украины Виктории Спартц. Если изначально она встала на защиту интересов своей родины, но впоследствии стала всё чаще выступать с критикой в её адрес, а недавнее сообщение о её призыве к властям Украины отказаться от претензий на регионы, перешедшие под контроль РФ, обрушило на неё шквал гнева.Поезд Москва-Киев как билет в американскую жизньВиктория Кульгейко родилась 1 октября 1978 года в городке Носовка Черниговской области, на севере УССР, где прожила до пяти лет, пока семья не переехала в Чернигов. После школы поступила в Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.После четвёртого курса, в 1999 году, проходила практику в Польше и, возвращаясь домой, решила проведать свою тётю в Москве. В поезде она познакомилась со своим будущим мужем Джейсоном Спартцем. Двое американцев, не говорящих ни по-русски, ни по-украински, не могли сделать заказ в вагоне-ресторане, проводники спросили у пассажиров, кто владеет английским, и Виктория вызвалась помочь им. Этот случай и предопределил её дальнейшую судьбу.У молодых людей завязались отношения, Джейсон каждый месяц прилетал на Украину, а после того, как девушка окончила университет, пригласил её в США, где в 2000 году они поженились. Позже в Штаты эмигрировали её родители и сестра. Мужчина происходит из обеспеченной семьи, которая занимается аграрным бизнесом (что неудивительно, учитывая, что в Индиане, где они проживают, развит сельскохозяйственный сектор). К семейному делу подключилась и Виктория, как рассказала в интервью украинским журналистам её бабушка, "она сядет и за комбайн, и за что угодно".Гражданкой США Виктория Спартц стала в 2006 году. Продолжила обучение в Университете Индианы по магистерской программе профессиональной бухгалтерии, а затем работала в бизнес-структурах и государственных учреждениях, дослужившись до должности главного чиновника по финансам Службы прокурора Индианы.СВО как пик политической карьеры Отправная точка политической карьеры республиканки Спартц - избрание членом Сената Индиана в сентябре 2017-го."У неё сильный акцент, но её страсть к американской политике ещё сильнее", — писали тогда американские издания.В 2020 году она прошла в Палату представителей США, став первой этнической украинкой и уроженкой СССР, избранной в американский Конгресс."Я жду, когда смогу внести свой вклад, чтобы США стали маяком свободы и надежды для людей во всём мире, а также популяризировать свободный рынок и верховенство права в странах, которые страдают от коррупции и притеснений. Мои самые тёплые поздравления украинцам!" - заявила она в новом статусе.Своего происхождения Спартц не только не скрывает, а, наоборот, делает на этом акцент.В ходе избирательной кампании на промежуточных выборах конгрессвумен сказала: "Как вы можете понять из моего акцента, я выросла в социалистической Украине, однако я построила свою американскую мечту здесь, в Индиане. В Конгрессе я буду поддерживать президента Трампа, чтобы противостоять социалистам".Борьбу с социализмом она вообще сделала своим предвыборным лозунгом. "Выросшая на Украине под социалистической властью, она на себе прочувствовала тёмную сторону социализма", - гласил сайт избирательной кампании американской законодательницы из Носовки.В одном из агитационных роликов политик смотрит видео с красными знамёнами с изображением Ленина и на длинные очереди за продуктами, а голос за кадром говорит: "Виктория Спартц, родившаяся в Советском Союзе, знает горе социализма". К тому же, в одном из интервью женщина делится рассказом своего дедушки о том, как советская власть в рамках коллективизации отобрала у семьи собственное хозяйство, и вспоминает про Голодомор.С политтехнологической точки зрения сделано всё грамотно: когда о проблеме говорит человек, знающий о ней не понаслышке, доверия становится больше, а уж тем более, если он от этого пострадал, ещё лучше, а проверить, было ли так на самом деле, не всегда есть возможность.Широкую известность не только для американской, но и для мировой общественности Спартц получила с началом СВО, когда начала активно комментировать ситуацию вокруг своей родины.Более того, она и сенатор-республиканец Стив Дэйнс стали первыми официальными лицами США, посетившими Украину в период первого этапа спецоперации (в апреле 2022 года). Спартц выступала в поддержку Киева, обвиняя демократическую администрацию в недостаточной помощи, носила одежду синего и жёлтого цветов, выступала на проукраинских митингах в Америке.Поскольку конгрессвумен-республиканка была одним из ярых лоббистов идеи ленд-лиза для Украины, действующий президент США Джо Байден пригласил её в Белый дом на церемонию подписания Акта о ленд-лизе для обороны демократии Украины (что символично, это происходило 9 мая), и в знак почёта вручил Спартц ручку, которой поставил подпись на документе, а ещё спросил, как поживают её родственники на Украине (бабушка по-прежнему жила в Черниговской области).Однако впоследствии Спартц пересмотрела свою позицию по ситуации в родной стране.В июле 2022 года она указала на множество проблем на Украине, и для того, чтобы взять ситуацию под контроль, предложила Байдену разработать чёткую стратегию, Зеленскому – "прекратить играть в политику и театр", а Конгрессу - установить надзор над поставками оружия и помощи Киеву. Последний пункт особенно разгневал МИД Украины, ведомство расценило заявление соотечественницы как "безосновательные спекуляции" и "циничные манипуляции".В 2024-м Спартц проголосовала против законопроекта о выделении Украине военной помощи на сумму $60 млрд, поддержав Трампа в том, что интересы Украины не должны ставиться выше приоритетов Республиканской партии, хотя ранее обращалась к Белому дому с просьбой предоставить Киеву ракетные системы GMLRS и ATACMS. В итоге военную помощь пришлось поставить на паузу.После этого знакомые на Украине, которые всегда гордились избранием Спартц в Конгресс США, стали смотреть на неё как на предательницу.Учительница школы, где училась американская законодательница, и её соседка по дому Наталья Хмельницкая заявила в комментарии The Washington Post: "Она больше не украинка, и я это вижу. Мы разочарованы".Разочарование выразил и близкий друг отца Виктории, знающий её с детства.Сама Спартц объяснила своё решение так: было бы оскорбительным считать, что как американка она должна быть предана не людям, которые избрали её, чтобы представлять их интересы в Индиане, а "какому-то иностранному правительству в стране", откуда она уехала 24 года назад,. Вдобавок Спартц выразила сочувствие украинскому народу и солдатам на передовой, которые "избрали плохих лидеров и платят за это очень высокую цену".С теми самыми плохими лидерами в лице Банковой американская конгрессвумен вступила в открытый конфликт. Летом 2022 года, выступая в Конгрессе, республиканка раскритиковала украинское руководство за плохую подготовку страны к военным действиям и пренебрежительное отношение к предупреждениям о "российский угрозе".Спартц не просто призвала отправить в отставку Андрея Ермака, обвинив его в непрофессионализме и утечке важной секретной информации в РФ и Белоруссию, а направила в Белый дом два письма с требованием провести расследование в отношении главы Офиса президента Украины на предмет его связей с Россией, ссылаясь на различные разведывательные данные. МИД Украины счёл это выступление стремлением конгрессвумен заработать дополнительный политический капитал и втянуть Украину во внутреннюю политику США.Дальше – больше. "Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы ушёл в отставку этой зимой, когда заверил украинское руководство, что никакого нападения со стороны России не будет, что снизило готовность Украины. Тем не менее, никогда не поздно поступить правильно", — заявляла Спартц.Ермак отвечать ничего не стал, лишь отметил, что слова республиканки украинского происхождения никак не повлияли на его контакты с американской стороной.Досталось и Владимиру Зеленскому."Он легко начинает паниковать, его контролируют жулики и сомнительные личности вокруг него. (Зеленского) пугают военные или любые сильные индивиды. К сожалению, он видит во многих героических людях политических оппонентов и пытается их уничтожить", - заявляла Спартц в интервью изданию Daily Caller в мае 2024-го.А в марте текущего года назвала главу киевского режима "мистером Голливуд, который обиделся, что его нет на сцене", добавив, что сейчас время не для шоу, а для серьёзного разговора.Но вскоре шквал критики обрушился на неё саму. 7 апреля британская газета The Telegraph написала, что Спартц, единственный член Конгресса родом с Украины, заявила, что её соотечественник должны смириться с территориальными уступками в пользу России.“Я просто не понимаю, на каком основании они (украинцы – ред.) требуют сохранить за собой землю. Если бы они выигрывали — это было бы дело другое”, - сказала она в интервью The Telegraph перед пресс-конференцией.И напомнила, что ещё два года назад говорила, что войны лучше всего выигрывать как можно быстрее, а если на это уходит много времени, то это, как правило, плохо кончается для демократий.Спартц призвала украинцев выбрать прочный мир и проголосовать против Зеленского. “У них будут выборы, и если они его переизберут, то потеряют остальную часть страны”, - заявила она.МИД Украины, естественно, без внимания такое резонансное выступление не оставил."В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской", - написал в соцсети X официальный представитель ведомства Георгий Тихий, фактически назвав её не украинкой.Вскоре слово взяла и Спартц. Она утверждает, что британские журналисты исказили её слова о территориальных уступках."Этот заголовок был удобно использован пропагандистской машиной Зеленского, чтобы очернить президента Трампа и продолжить обвинять США в проигрыше [Украины]. Я не удивлюсь, если Зеленский платит Telegraph за фабрикацию ложных заголовков, чтобы продолжать зарабатывать деньги на крови украинского народа. Я горжусь своими украинским наследием настоящих воинов, а не трусов из мафии Зеленского, истребляющих патриотов", - заявила конгрессвумен.Вот так, на Украине были уверены, что имеют своего человека в правительственных кругах США, а Спартц чётко следует принципу Трампа America first, ставя в приоритет американские интересы.Читайте также: От гордости до презрения: конгрессвумен из США Спартц против нелегитимного Зеленского
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452
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эксклюзив, сша, украина, россия, владимир зеленский, офис президента, тихонов виктор (тренер), дональд трамп, республиканская партия, the washington post
Эксклюзив, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Офис президента, Тихонов Виктор (тренер), Дональд Трамп, Республиканская партия, The Washington Post

"Она больше не украинка". Как конгрессвумен Виктория Спартц стала врагом Киева

19:19 10.04.2025
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP / J. Scott Applewhite
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
После начала СВО мировая общественность узнала о единственном члене Конгресса родом с Украины Виктории Спартц. Изначально она встала на защиту интересов своей родины, но впоследствии стала всё чаще выступать с критикой в её адрес и вступила в конфликт с Офисом президента Украины и лично Владимиром Зеленским
После начала проведения СВО мировая общественность узнала о единственном члене Конгресса родом с Украины Виктории Спартц. Если изначально она встала на защиту интересов своей родины, но впоследствии стала всё чаще выступать с критикой в её адрес, а недавнее сообщение о её призыве к властям Украины отказаться от претензий на регионы, перешедшие под контроль РФ, обрушило на неё шквал гнева.
Поезд Москва-Киев как билет в американскую жизнь
Виктория Кульгейко родилась 1 октября 1978 года в городке Носовка Черниговской области, на севере УССР, где прожила до пяти лет, пока семья не переехала в Чернигов. После школы поступила в Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.
После четвёртого курса, в 1999 году, проходила практику в Польше и, возвращаясь домой, решила проведать свою тётю в Москве. В поезде она познакомилась со своим будущим мужем Джейсоном Спартцем. Двое американцев, не говорящих ни по-русски, ни по-украински, не могли сделать заказ в вагоне-ресторане, проводники спросили у пассажиров, кто владеет английским, и Виктория вызвалась помочь им. Этот случай и предопределил её дальнейшую судьбу.
У молодых людей завязались отношения, Джейсон каждый месяц прилетал на Украину, а после того, как девушка окончила университет, пригласил её в США, где в 2000 году они поженились. Позже в Штаты эмигрировали её родители и сестра. Мужчина происходит из обеспеченной семьи, которая занимается аграрным бизнесом (что неудивительно, учитывая, что в Индиане, где они проживают, развит сельскохозяйственный сектор). К семейному делу подключилась и Виктория, как рассказала в интервью украинским журналистам её бабушка, "она сядет и за комбайн, и за что угодно".
Гражданкой США Виктория Спартц стала в 2006 году. Продолжила обучение в Университете Индианы по магистерской программе профессиональной бухгалтерии, а затем работала в бизнес-структурах и государственных учреждениях, дослужившись до должности главного чиновника по финансам Службы прокурора Индианы.
СВО как пик политической карьеры
Отправная точка политической карьеры республиканки Спартц - избрание членом Сената Индиана в сентябре 2017-го.
"У неё сильный акцент, но её страсть к американской политике ещё сильнее", — писали тогда американские издания.
В 2020 году она прошла в Палату представителей США, став первой этнической украинкой и уроженкой СССР, избранной в американский Конгресс.
"Я жду, когда смогу внести свой вклад, чтобы США стали маяком свободы и надежды для людей во всём мире, а также популяризировать свободный рынок и верховенство права в странах, которые страдают от коррупции и притеснений. Мои самые тёплые поздравления украинцам!" - заявила она в новом статусе.
Своего происхождения Спартц не только не скрывает, а, наоборот, делает на этом акцент.
В ходе избирательной кампании на промежуточных выборах конгрессвумен сказала: "Как вы можете понять из моего акцента, я выросла в социалистической Украине, однако я построила свою американскую мечту здесь, в Индиане. В Конгрессе я буду поддерживать президента Трампа, чтобы противостоять социалистам".
Борьбу с социализмом она вообще сделала своим предвыборным лозунгом. "Выросшая на Украине под социалистической властью, она на себе прочувствовала тёмную сторону социализма", - гласил сайт избирательной кампании американской законодательницы из Носовки.
В одном из агитационных роликов политик смотрит видео с красными знамёнами с изображением Ленина и на длинные очереди за продуктами, а голос за кадром говорит: "Виктория Спартц, родившаяся в Советском Союзе, знает горе социализма". К тому же, в одном из интервью женщина делится рассказом своего дедушки о том, как советская власть в рамках коллективизации отобрала у семьи собственное хозяйство, и вспоминает про Голодомор.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2025
13 января, 08:07История
Дело о Голодоморе: институционализация русофобии 13 января 2010 года Апелляционный суд Киева по представлению СБУ признал, что Сталин и его соратники будто бы совершили "геноцид украинцев" – так был назван голод 1932-33 годов, охвативший весь СССР. Так сообщали украинские СМИ, но насквозь идеологизированная "википедия" вынуждена цитировать разъяснение суда, который такого решения принять не мог
С политтехнологической точки зрения сделано всё грамотно: когда о проблеме говорит человек, знающий о ней не понаслышке, доверия становится больше, а уж тем более, если он от этого пострадал, ещё лучше, а проверить, было ли так на самом деле, не всегда есть возможность.
Широкую известность не только для американской, но и для мировой общественности Спартц получила с началом СВО, когда начала активно комментировать ситуацию вокруг своей родины.
Более того, она и сенатор-республиканец Стив Дэйнс стали первыми официальными лицами США, посетившими Украину в период первого этапа спецоперации (в апреле 2022 года). Спартц выступала в поддержку Киева, обвиняя демократическую администрацию в недостаточной помощи, носила одежду синего и жёлтого цветов, выступала на проукраинских митингах в Америке.
Поскольку конгрессвумен-республиканка была одним из ярых лоббистов идеи ленд-лиза для Украины, действующий президент США Джо Байден пригласил её в Белый дом на церемонию подписания Акта о ленд-лизе для обороны демократии Украины (что символично, это происходило 9 мая), и в знак почёта вручил Спартц ручку, которой поставил подпись на документе, а ещё спросил, как поживают её родственники на Украине (бабушка по-прежнему жила в Черниговской области).
Однако впоследствии Спартц пересмотрела свою позицию по ситуации в родной стране.
В июле 2022 года она указала на множество проблем на Украине, и для того, чтобы взять ситуацию под контроль, предложила Байдену разработать чёткую стратегию, Зеленскому – "прекратить играть в политику и театр", а Конгрессу - установить надзор над поставками оружия и помощи Киеву. Последний пункт особенно разгневал МИД Украины, ведомство расценило заявление соотечественницы как "безосновательные спекуляции" и "циничные манипуляции".
В 2024-м Спартц проголосовала против законопроекта о выделении Украине военной помощи на сумму $60 млрд, поддержав Трампа в том, что интересы Украины не должны ставиться выше приоритетов Республиканской партии, хотя ранее обращалась к Белому дому с просьбой предоставить Киеву ракетные системы GMLRS и ATACMS. В итоге военную помощь пришлось поставить на паузу.
- РИА Новости, 1920, 18.04.2024
18 апреля 2024, 18:01
Деньги вернуть, никаких пенсий, ATACMS - под вопросом: неприятные для Украины аспекты проекта помощи США Председатель Палаты представителей Майк Джонсон предлагает выделить Украине и военную, и финансовую помощь. Однако есть множество нюансов, которые могут не понравиться Банковой
После этого знакомые на Украине, которые всегда гордились избранием Спартц в Конгресс США, стали смотреть на неё как на предательницу.
Учительница школы, где училась американская законодательница, и её соседка по дому Наталья Хмельницкая заявила в комментарии The Washington Post: "Она больше не украинка, и я это вижу. Мы разочарованы".
Разочарование выразил и близкий друг отца Виктории, знающий её с детства.
Сама Спартц объяснила своё решение так: было бы оскорбительным считать, что как американка она должна быть предана не людям, которые избрали её, чтобы представлять их интересы в Индиане, а "какому-то иностранному правительству в стране", откуда она уехала 24 года назад,. Вдобавок Спартц выразила сочувствие украинскому народу и солдатам на передовой, которые "избрали плохих лидеров и платят за это очень высокую цену".
С теми самыми плохими лидерами в лице Банковой американская конгрессвумен вступила в открытый конфликт. Летом 2022 года, выступая в Конгрессе, республиканка раскритиковала украинское руководство за плохую подготовку страны к военным действиям и пренебрежительное отношение к предупреждениям о "российский угрозе".
Спартц не просто призвала отправить в отставку Андрея Ермака, обвинив его в непрофессионализме и утечке важной секретной информации в РФ и Белоруссию, а направила в Белый дом два письма с требованием провести расследование в отношении главы Офиса президента Украины на предмет его связей с Россией, ссылаясь на различные разведывательные данные. МИД Украины счёл это выступление стремлением конгрессвумен заработать дополнительный политический капитал и втянуть Украину во внутреннюю политику США.
Дальше – больше. "Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы ушёл в отставку этой зимой, когда заверил украинское руководство, что никакого нападения со стороны России не будет, что снизило готовность Украины. Тем не менее, никогда не поздно поступить правильно", — заявляла Спартц.
Ермак отвечать ничего не стал, лишь отметил, что слова республиканки украинского происхождения никак не повлияли на его контакты с американской стороной.
Досталось и Владимиру Зеленскому.
"Он легко начинает паниковать, его контролируют жулики и сомнительные личности вокруг него. (Зеленского) пугают военные или любые сильные индивиды. К сожалению, он видит во многих героических людях политических оппонентов и пытается их уничтожить", - заявляла Спартц в интервью изданию Daily Caller в мае 2024-го.
А в марте текущего года назвала главу киевского режима "мистером Голливуд, который обиделся, что его нет на сцене", добавив, что сейчас время не для шоу, а для серьёзного разговора.
Но вскоре шквал критики обрушился на неё саму. 7 апреля британская газета The Telegraph написала, что Спартц, единственный член Конгресса родом с Украины, заявила, что её соотечественник должны смириться с территориальными уступками в пользу России.
“Я просто не понимаю, на каком основании они (украинцы – ред.) требуют сохранить за собой землю. Если бы они выигрывали — это было бы дело другое”, - сказала она в интервью The Telegraph перед пресс-конференцией.
И напомнила, что ещё два года назад говорила, что войны лучше всего выигрывать как можно быстрее, а если на это уходит много времени, то это, как правило, плохо кончается для демократий.
Спартц призвала украинцев выбрать прочный мир и проголосовать против Зеленского. “У них будут выборы, и если они его переизберут, то потеряют остальную часть страны”, - заявила она.
МИД Украины, естественно, без внимания такое резонансное выступление не оставил.
"В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской", - написал в соцсети X официальный представитель ведомства Георгий Тихий, фактически назвав её не украинкой.
Вскоре слово взяла и Спартц. Она утверждает, что британские журналисты исказили её слова о территориальных уступках.
"Этот заголовок был удобно использован пропагандистской машиной Зеленского, чтобы очернить президента Трампа и продолжить обвинять США в проигрыше [Украины]. Я не удивлюсь, если Зеленский платит Telegraph за фабрикацию ложных заголовков, чтобы продолжать зарабатывать деньги на крови украинского народа. Я горжусь своими украинским наследием настоящих воинов, а не трусов из мафии Зеленского, истребляющих патриотов", - заявила конгрессвумен.
Вот так, на Украине были уверены, что имеют своего человека в правительственных кругах США, а Спартц чётко следует принципу Трампа America first, ставя в приоритет американские интересы.
Читайте также: От гордости до презрения: конгрессвумен из США Спартц против нелегитимного Зеленского
 
ЭксклюзивСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийОфис президентаТихонов Виктор (тренер)Дональд ТрампРеспубликанская партияThe Washington Post
 
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