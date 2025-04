https://ukraina.ru/20250410/ona-bolshe-ne-ukrainka-kak-kongressvumen-viktoriya-spartts-stala-vragom-kieva-1062445697.html

"Она больше не украинка". Как конгрессвумен Виктория Спартц стала врагом Киева

После начала СВО мировая общественность узнала о единственном члене Конгресса родом с Украины Виктории Спартц. Изначально она встала на защиту интересов своей родины, но впоследствии стала всё чаще выступать с критикой в её адрес и вступила в конфликт с Офисом президента Украины и лично Владимиром Зеленским

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062446428_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ac7ae8c4986672a79817d430957a4cd.jpg

После начала проведения СВО мировая общественность узнала о единственном члене Конгресса родом с Украины Виктории Спартц. Если изначально она встала на защиту интересов своей родины, но впоследствии стала всё чаще выступать с критикой в её адрес, а недавнее сообщение о её призыве к властям Украины отказаться от претензий на регионы, перешедшие под контроль РФ, обрушило на неё шквал гнева.Поезд Москва-Киев как билет в американскую жизньВиктория Кульгейко родилась 1 октября 1978 года в городке Носовка Черниговской области, на севере УССР, где прожила до пяти лет, пока семья не переехала в Чернигов. После школы поступила в Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.После четвёртого курса, в 1999 году, проходила практику в Польше и, возвращаясь домой, решила проведать свою тётю в Москве. В поезде она познакомилась со своим будущим мужем Джейсоном Спартцем. Двое американцев, не говорящих ни по-русски, ни по-украински, не могли сделать заказ в вагоне-ресторане, проводники спросили у пассажиров, кто владеет английским, и Виктория вызвалась помочь им. Этот случай и предопределил её дальнейшую судьбу.У молодых людей завязались отношения, Джейсон каждый месяц прилетал на Украину, а после того, как девушка окончила университет, пригласил её в США, где в 2000 году они поженились. Позже в Штаты эмигрировали её родители и сестра. Мужчина происходит из обеспеченной семьи, которая занимается аграрным бизнесом (что неудивительно, учитывая, что в Индиане, где они проживают, развит сельскохозяйственный сектор). К семейному делу подключилась и Виктория, как рассказала в интервью украинским журналистам её бабушка, "она сядет и за комбайн, и за что угодно".Гражданкой США Виктория Спартц стала в 2006 году. Продолжила обучение в Университете Индианы по магистерской программе профессиональной бухгалтерии, а затем работала в бизнес-структурах и государственных учреждениях, дослужившись до должности главного чиновника по финансам Службы прокурора Индианы.СВО как пик политической карьеры Отправная точка политической карьеры республиканки Спартц - избрание членом Сената Индиана в сентябре 2017-го."У неё сильный акцент, но её страсть к американской политике ещё сильнее", — писали тогда американские издания.В 2020 году она прошла в Палату представителей США, став первой этнической украинкой и уроженкой СССР, избранной в американский Конгресс."Я жду, когда смогу внести свой вклад, чтобы США стали маяком свободы и надежды для людей во всём мире, а также популяризировать свободный рынок и верховенство права в странах, которые страдают от коррупции и притеснений. Мои самые тёплые поздравления украинцам!" - заявила она в новом статусе.Своего происхождения Спартц не только не скрывает, а, наоборот, делает на этом акцент.В ходе избирательной кампании на промежуточных выборах конгрессвумен сказала: "Как вы можете понять из моего акцента, я выросла в социалистической Украине, однако я построила свою американскую мечту здесь, в Индиане. В Конгрессе я буду поддерживать президента Трампа, чтобы противостоять социалистам".Борьбу с социализмом она вообще сделала своим предвыборным лозунгом. "Выросшая на Украине под социалистической властью, она на себе прочувствовала тёмную сторону социализма", - гласил сайт избирательной кампании американской законодательницы из Носовки.В одном из агитационных роликов политик смотрит видео с красными знамёнами с изображением Ленина и на длинные очереди за продуктами, а голос за кадром говорит: "Виктория Спартц, родившаяся в Советском Союзе, знает горе социализма". К тому же, в одном из интервью женщина делится рассказом своего дедушки о том, как советская власть в рамках коллективизации отобрала у семьи собственное хозяйство, и вспоминает про Голодомор.С политтехнологической точки зрения сделано всё грамотно: когда о проблеме говорит человек, знающий о ней не понаслышке, доверия становится больше, а уж тем более, если он от этого пострадал, ещё лучше, а проверить, было ли так на самом деле, не всегда есть возможность.Широкую известность не только для американской, но и для мировой общественности Спартц получила с началом СВО, когда начала активно комментировать ситуацию вокруг своей родины.Более того, она и сенатор-республиканец Стив Дэйнс стали первыми официальными лицами США, посетившими Украину в период первого этапа спецоперации (в апреле 2022 года). Спартц выступала в поддержку Киева, обвиняя демократическую администрацию в недостаточной помощи, носила одежду синего и жёлтого цветов, выступала на проукраинских митингах в Америке.Поскольку конгрессвумен-республиканка была одним из ярых лоббистов идеи ленд-лиза для Украины, действующий президент США Джо Байден пригласил её в Белый дом на церемонию подписания Акта о ленд-лизе для обороны демократии Украины (что символично, это происходило 9 мая), и в знак почёта вручил Спартц ручку, которой поставил подпись на документе, а ещё спросил, как поживают её родственники на Украине (бабушка по-прежнему жила в Черниговской области).Однако впоследствии Спартц пересмотрела свою позицию по ситуации в родной стране.В июле 2022 года она указала на множество проблем на Украине, и для того, чтобы взять ситуацию под контроль, предложила Байдену разработать чёткую стратегию, Зеленскому – "прекратить играть в политику и театр", а Конгрессу - установить надзор над поставками оружия и помощи Киеву. Последний пункт особенно разгневал МИД Украины, ведомство расценило заявление соотечественницы как "безосновательные спекуляции" и "циничные манипуляции".В 2024-м Спартц проголосовала против законопроекта о выделении Украине военной помощи на сумму $60 млрд, поддержав Трампа в том, что интересы Украины не должны ставиться выше приоритетов Республиканской партии, хотя ранее обращалась к Белому дому с просьбой предоставить Киеву ракетные системы GMLRS и ATACMS. В итоге военную помощь пришлось поставить на паузу.После этого знакомые на Украине, которые всегда гордились избранием Спартц в Конгресс США, стали смотреть на неё как на предательницу.Учительница школы, где училась американская законодательница, и её соседка по дому Наталья Хмельницкая заявила в комментарии The Washington Post: "Она больше не украинка, и я это вижу. Мы разочарованы".Разочарование выразил и близкий друг отца Виктории, знающий её с детства.Сама Спартц объяснила своё решение так: было бы оскорбительным считать, что как американка она должна быть предана не людям, которые избрали её, чтобы представлять их интересы в Индиане, а "какому-то иностранному правительству в стране", откуда она уехала 24 года назад,. Вдобавок Спартц выразила сочувствие украинскому народу и солдатам на передовой, которые "избрали плохих лидеров и платят за это очень высокую цену".С теми самыми плохими лидерами в лице Банковой американская конгрессвумен вступила в открытый конфликт. Летом 2022 года, выступая в Конгрессе, республиканка раскритиковала украинское руководство за плохую подготовку страны к военным действиям и пренебрежительное отношение к предупреждениям о "российский угрозе".Спартц не просто призвала отправить в отставку Андрея Ермака, обвинив его в непрофессионализме и утечке важной секретной информации в РФ и Белоруссию, а направила в Белый дом два письма с требованием провести расследование в отношении главы Офиса президента Украины на предмет его связей с Россией, ссылаясь на различные разведывательные данные. МИД Украины счёл это выступление стремлением конгрессвумен заработать дополнительный политический капитал и втянуть Украину во внутреннюю политику США.Дальше – больше. "Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы ушёл в отставку этой зимой, когда заверил украинское руководство, что никакого нападения со стороны России не будет, что снизило готовность Украины. Тем не менее, никогда не поздно поступить правильно", — заявляла Спартц.Ермак отвечать ничего не стал, лишь отметил, что слова республиканки украинского происхождения никак не повлияли на его контакты с американской стороной.Досталось и Владимиру Зеленскому."Он легко начинает паниковать, его контролируют жулики и сомнительные личности вокруг него. (Зеленского) пугают военные или любые сильные индивиды. К сожалению, он видит во многих героических людях политических оппонентов и пытается их уничтожить", - заявляла Спартц в интервью изданию Daily Caller в мае 2024-го.А в марте текущего года назвала главу киевского режима "мистером Голливуд, который обиделся, что его нет на сцене", добавив, что сейчас время не для шоу, а для серьёзного разговора.Но вскоре шквал критики обрушился на неё саму. 7 апреля британская газета The Telegraph написала, что Спартц, единственный член Конгресса родом с Украины, заявила, что её соотечественник должны смириться с территориальными уступками в пользу России.“Я просто не понимаю, на каком основании они (украинцы – ред.) требуют сохранить за собой землю. Если бы они выигрывали — это было бы дело другое”, - сказала она в интервью The Telegraph перед пресс-конференцией.И напомнила, что ещё два года назад говорила, что войны лучше всего выигрывать как можно быстрее, а если на это уходит много времени, то это, как правило, плохо кончается для демократий.Спартц призвала украинцев выбрать прочный мир и проголосовать против Зеленского. “У них будут выборы, и если они его переизберут, то потеряют остальную часть страны”, - заявила она.МИД Украины, естественно, без внимания такое резонансное выступление не оставил."В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской", - написал в соцсети X официальный представитель ведомства Георгий Тихий, фактически назвав её не украинкой.Вскоре слово взяла и Спартц. Она утверждает, что британские журналисты исказили её слова о территориальных уступках."Этот заголовок был удобно использован пропагандистской машиной Зеленского, чтобы очернить президента Трампа и продолжить обвинять США в проигрыше [Украины]. Я не удивлюсь, если Зеленский платит Telegraph за фабрикацию ложных заголовков, чтобы продолжать зарабатывать деньги на крови украинского народа. Я горжусь своими украинским наследием настоящих воинов, а не трусов из мафии Зеленского, истребляющих патриотов", - заявила конгрессвумен.Вот так, на Украине были уверены, что имеют своего человека в правительственных кругах США, а Спартц чётко следует принципу Трампа America first, ставя в приоритет американские интересы.Читайте также: От гордости до презрения: конгрессвумен из США Спартц против нелегитимного Зеленского

