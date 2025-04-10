https://ukraina.ru/20250410/pylali-svyshe-desyati-tsistern-alekhin-raskryl-podrobnosti-ognevogo-udara-po-stantsii-osnova-v-kharkove-1062451091.html

"Пылали свыше десяти цистерн": Алехин раскрыл подробности огневого удара по станции Основа в Харькове

"Пылали свыше десяти цистерн": Алехин раскрыл подробности огневого удара по станции Основа в Харькове - 10.04.2025 Украина.ру

"Пылали свыше десяти цистерн": Алехин раскрыл подробности огневого удара по станции Основа в Харькове

ВС РФ усиливают огневую активность на Харьковском направлении. Они нанесли удар беспилотниками и баллистическими ракетами по одному из основных железнодорожных узлов Харькова — сортировочной внеклассной станции Основа. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-10T20:35

2025-04-10T20:35

2025-04-10T20:35

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ВС РФ усиливают огневую активность на Харьковском направлении, нанося мощные комбинированные удары не только по линии боевого соприкосновения, но и по военно-промышленным объектам и железнодорожно-транспортным "рукавам" Украины, сообщил эксперт.В частности, в результате полученной оперативной информации, ВС РФ ударили дронами и баллистическими ракетами по одному из основных железнодорожных узлов Харькова — сортировочной внеклассной станции Основа, уточнил Алехин."С этого крупного узлового логистического участка железнодорожные ветки идут в нескольких направлениях: Харьков-Сортировка, Левада, Люботин, Изюм, Купянск-Узловая, Чугуев, Золочев. Общая длина станции составляет 14,5 км, площадь - 237 гектаров", — подчеркнул собеседник издания.От станции Основа отходят подъездные пути ко многим промышленным предприятиям города, где производится сборка разных типов БПЛА, осуществляется ремонт иностранной боевой техники (танков, бронированных машин, РСЗО), сообщил Алехин."По этим объектам и были нанесены мощные огневые удары. Пылали свыше десяти цистерн с топливом, полностью уничтожены три цеха и дорогостоящее оборудование, выведены из строя несколько десятков вагонов, повреждены железнодорожные пути", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в Харькове" на сайте Украина.ру.О ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале Александра Чаленко "Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250410/1062451202.html

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