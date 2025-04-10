"Пылали свыше десяти цистерн": Алехин раскрыл подробности огневого удара по станции Основа в Харькове - 10.04.2025 Украина.ру
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"Пылали свыше десяти цистерн": Алехин раскрыл подробности огневого удара по станции Основа в Харькове
"Пылали свыше десяти цистерн": Алехин раскрыл подробности огневого удара по станции Основа в Харькове - 10.04.2025 Украина.ру
"Пылали свыше десяти цистерн": Алехин раскрыл подробности огневого удара по станции Основа в Харькове
ВС РФ усиливают огневую активность на Харьковском направлении. Они нанесли удар беспилотниками и баллистическими ракетами по одному из основных железнодорожных узлов Харькова — сортировочной внеклассной станции Основа. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-10T20:35
2025-04-10T20:35
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ВС РФ усиливают огневую активность на Харьковском направлении, нанося мощные комбинированные удары не только по линии боевого соприкосновения, но и по военно-промышленным объектам и железнодорожно-транспортным "рукавам" Украины, сообщил эксперт.В частности, в результате полученной оперативной информации, ВС РФ ударили дронами и баллистическими ракетами по одному из основных железнодорожных узлов Харькова — сортировочной внеклассной станции Основа, уточнил Алехин."С этого крупного узлового логистического участка железнодорожные ветки идут в нескольких направлениях: Харьков-Сортировка, Левада, Люботин, Изюм, Купянск-Узловая, Чугуев, Золочев. Общая длина станции составляет 14,5 км, площадь - 237 гектаров", — подчеркнул собеседник издания.От станции Основа отходят подъездные пути ко многим промышленным предприятиям города, где производится сборка разных типов БПЛА, осуществляется ремонт иностранной боевой техники (танков, бронированных машин, РСЗО), сообщил Алехин."По этим объектам и были нанесены мощные огневые удары. Пылали свыше десяти цистерн с топливом, полностью уничтожены три цеха и дорогостоящее оборудование, выведены из строя несколько десятков вагонов, повреждены железнодорожные пути", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в Харькове" на сайте Украина.ру.О ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале Александра Чаленко "Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск" на сайте Украина.ру.
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новости, вс рф, россия, харьков, геннадий алехин, украина, украина.ру, харьковская область, логистика, война, всу, разгром всу, сво, спецоперация, война на украине
Новости, ВС РФ, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, Украина, Украина.ру, Харьковская область, логистика, война, ВСУ, разгром ВСУ, СВО, Спецоперация, война на Украине

"Пылали свыше десяти цистерн": Алехин раскрыл подробности огневого удара по станции Основа в Харькове

20:35 10.04.2025
 
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
украинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : ДСНС України / Telegram
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ВС РФ усиливают огневую активность на Харьковском направлении. Они нанесли удар беспилотниками и баллистическими ракетами по одному из основных железнодорожных узлов Харькова — сортировочной внеклассной станции Основа. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
ВС РФ усиливают огневую активность на Харьковском направлении, нанося мощные комбинированные удары не только по линии боевого соприкосновения, но и по военно-промышленным объектам и железнодорожно-транспортным "рукавам" Украины, сообщил эксперт.
В частности, в результате полученной оперативной информации, ВС РФ ударили дронами и баллистическими ракетами по одному из основных железнодорожных узлов Харькова сортировочной внеклассной станции Основа, уточнил Алехин.
"С этого крупного узлового логистического участка железнодорожные ветки идут в нескольких направлениях: Харьков-Сортировка, Левада, Люботин, Изюм, Купянск-Узловая, Чугуев, Золочев. Общая длина станции составляет 14,5 км, площадь - 237 гектаров", — подчеркнул собеседник издания.
От станции Основа отходят подъездные пути ко многим промышленным предприятиям города, где производится сборка разных типов БПЛА, осуществляется ремонт иностранной боевой техники (танков, бронированных машин, РСЗО), сообщил Алехин.
"По этим объектам и были нанесены мощные огневые удары. Пылали свыше десяти цистерн с топливом, полностью уничтожены три цеха и дорогостоящее оборудование, выведены из строя несколько десятков вагонов, повреждены железнодорожные пути", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в Харькове" на сайте Украина.ру.
О ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале Александра Чаленко "Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск" на сайте Украина.ру.
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
20:25
Лариса Шеслер: Украинцы с "красивыми" паспортами и "чистыми" телефонами точно не пройдут фильтрацию Фильтрация граждан Украины в аэропорту Шереметьево необходима и оправдана, но в ходе нее бывают допущены ошибки. Поэтому надо создать механизм, чтобы эти ошибки эффективно исправлять, считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
 
НовостиВС РФРоссияХарьковГеннадий АлехинУкраинаУкраина.руХарьковская областьлогистикавойнаВСУразгром ВСУСВОСпецоперациявойна на Украине
 
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21:09Прилет по "кондитерке" и складам "Хортицы": эксперт рассказал, по каким объектам ВСУ ударили "Герани"
20:35"Пылали свыше десяти цистерн": Алехин раскрыл подробности огневого удара по станции Основа в Харькове
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