Безумие американского Франкенштейна: Ермаков о том, почему Украина нарушает "энергетический" мораторий - 10.04.2025 Украина.ру
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Безумие американского Франкенштейна: Ермаков о том, почему Украина нарушает "энергетический" мораторий
Безумие американского Франкенштейна: Ермаков о том, почему Украина нарушает "энергетический" мораторий - 10.04.2025 Украина.ру
Безумие американского Франкенштейна: Ермаков о том, почему Украина нарушает "энергетический" мораторий
Мораторий на взаимные удары по энергетике нарушает не только Украина, но и сами американцы. Потому что удар по ГИС в Судже наносился из "Хаймарсов", которые не работают без американских целеуказаний. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-04-10T20:00
2025-04-10T20:36
новости
украина
россия
суджа
удары
энергетика
сша
перемирие
запад
мораторий
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В апреле истекает мораторий на взаимные удары по энергетике, который регулярно нарушает Украина. В российском обществе есть ожидание, что после этого Россия либо окончательно "погасит" украинскую энергосистему, либо начнет бить по мостам через Днепр."Я вообще не понимаю, зачем мы пошли на этот мораторий. Кому мы демонстрируем безумие киевского режима? Трампу, с которого начались все эти поставки оружия на Украину? Думаете, США не знают, на что способен Франкенштейн, которого они сами создали?" — считает Ермаков.Я не верю во всю эту историю с якобы отказом США предоставить Киеву разведданные, потому что прямое руководство ВСУ "в натовских мундирах" сидит где-то рядом с зоной боевых действий, указал военкор.Журналист подчеркнул, что удар по ГИС в Судже наносился из "Хаймарсов", которые не работают без американских целеуказаний. То есть фактически сами американцы нарушают это перемирие, отметил Ермаков."Мне кажется, что нас, чтобы мы не выглядели слишком уж кровожадными в глазах новой американской администрации, вынудили согласиться хоть на что-то. Нас же изначально хотели склонить к тому, чтобы мы вообще перестали стрелять на месяц. А так Запад дал Украине хоть какую-то передышку", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.
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украина
россия
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новости, украина, россия, суджа, удары, энергетика, сша, перемирие, запад, мораторий, сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Украина, Россия, Суджа, удары, энергетика, США, перемирие, Запад, мораторий, СВО, Спецоперация, война, война на Украине

Безумие американского Франкенштейна: Ермаков о том, почему Украина нарушает "энергетический" мораторий

20:00 10.04.2025 (обновлено: 20:36 10.04.2025)
 
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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Мораторий на взаимные удары по энергетике нарушает не только Украина, но и сами американцы. Потому что удар по ГИС в Судже наносился из "Хаймарсов", которые не работают без американских целеуказаний. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
В апреле истекает мораторий на взаимные удары по энергетике, который регулярно нарушает Украина. В российском обществе есть ожидание, что после этого Россия либо окончательно "погасит" украинскую энергосистему, либо начнет бить по мостам через Днепр.
"Я вообще не понимаю, зачем мы пошли на этот мораторий. Кому мы демонстрируем безумие киевского режима? Трампу, с которого начались все эти поставки оружия на Украину? Думаете, США не знают, на что способен Франкенштейн, которого они сами создали?" — считает Ермаков.
Я не верю во всю эту историю с якобы отказом США предоставить Киеву разведданные, потому что прямое руководство ВСУ "в натовских мундирах" сидит где-то рядом с зоной боевых действий, указал военкор.
Журналист подчеркнул, что удар по ГИС в Судже наносился из "Хаймарсов", которые не работают без американских целеуказаний. То есть фактически сами американцы нарушают это перемирие, отметил Ермаков.
"Мне кажется, что нас, чтобы мы не выглядели слишком уж кровожадными в глазах новой американской администрации, вынудили согласиться хоть на что-то. Нас же изначально хотели склонить к тому, чтобы мы вообще перестали стрелять на месяц. А так Запад дал Украине хоть какую-то передышку", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО - в интервью Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
17:29
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в ХарьковеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиУкраинаРоссияСуджаударыэнергетикаСШАперемириеЗападмораторийСВОСпецоперациявойнавойна на Украине
 
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20:00Безумие американского Франкенштейна: Ермаков о том, почему Украина нарушает "энергетический" мораторий
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