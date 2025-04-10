https://ukraina.ru/20250410/prostoe-oruzhie-dlya-bednykh-ermakov-obyasnil-kak-i-pochemu-rossii-nuzhno-naraschivat-proizvodstvo-bpla-1062443979.html

"Простое оружие для бедных": Ермаков объяснил, как и почему России нужно наращивать производство БПЛА

"Простое оружие для бедных": Ермаков объяснил, как и почему России нужно наращивать производство БПЛА - 10.04.2025 Украина.ру

"Простое оружие для бедных": Ермаков объяснил, как и почему России нужно наращивать производство БПЛА

Под Суджей успех российских операторов БПЛА был связан с тем, что там целенаправленно накапливали больше количество дронов. Но снабжать всех одинаково много пока невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-04-10T19:30

2025-04-10T19:30

2025-04-10T19:30

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По словам Ермакова, перерезанием логистики в образовавшихся выступах противника бойцы занимались еще во время Великой Отечественной войны. Но тогда не было беспилотников и эти задачи решали механизированные ударные соединения, указал собеседник издания.Сейчас в плане БПЛА Россия старается догонять противника, потому что Украина сделала ставку на беспилотники гораздо раньше, поняв, что в отсутствие денег надо делать ставку "на простое оружие для бедных", отметил военкор."Под Суджей успех наших операторов БПЛА был связан с тем, что мы целенаправленно накапливали там большое количество дронов. А всех снабжать одинаково много мы пока не можем", — подчеркнул Ермаков.По его мнению, России нужно увеличивать производство дронов, перенимая опыт Украины, у которой масса кустарных производств, которые "клепают по 10 тысяч дронов"."В этом нет ничего сложного. Любой радиомеханик это вам скажет. Рама, плата, камера и все. Если он одну "морковку" унесет, этого вполне будет достаточно. Не скажу, что мы в этом отношении совсем не работаем. "Мурзолеты" у нас есть. Но, хотелось бы, чтобы масштабирование этого опыта шло быстрее", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, какие задачи решают российские дроноводы в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250410/zelenskiy-po-prezhnemu-uveren-chto-sumeet-obmanut-trampa-1062442420.html

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