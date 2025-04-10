"Простое оружие для бедных": Ермаков объяснил, как и почему России нужно наращивать производство БПЛА
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета FPV-дронов группы "Аида" спецназа "Ахмат" в Курской области
Под Суджей успех российских операторов БПЛА был связан с тем, что там целенаправленно накапливали больше количество дронов. Но снабжать всех одинаково много пока невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
По словам Ермакова, перерезанием логистики в образовавшихся выступах противника бойцы занимались еще во время Великой Отечественной войны. Но тогда не было беспилотников и эти задачи решали механизированные ударные соединения, указал собеседник издания.
"Под Суджей успех наших операторов БПЛА был связан с тем, что мы целенаправленно накапливали там большое количество дронов. А всех снабжать одинаково много мы пока не можем", — подчеркнул Ермаков.
По его мнению, России нужно увеличивать производство дронов, перенимая опыт Украины, у которой масса кустарных производств, которые "клепают по 10 тысяч дронов".
"В этом нет ничего сложного. Любой радиомеханик это вам скажет. Рама, плата, камера и все. Если он одну "морковку" унесет, этого вполне будет достаточно. Не скажу, что мы в этом отношении совсем не работаем. "Мурзолеты" у нас есть. Но, хотелось бы, чтобы масштабирование этого опыта шло быстрее", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О том, какие задачи решают российские дроноводы в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах" на сайте Украина.ру.
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