https://ukraina.ru/20250410/vrag-poydet-po-dorogam-voenkor-o-tom-pochemu-nado-gotovitsya-k-novym-syurprizam-vsu-na-prigraniche-1062446230.html

Враг пойдет по дорогам: военкор о том, почему надо готовиться к новым "сюрпризам" ВСУ на приграничье

Враг пойдет по дорогам: военкор о том, почему надо готовиться к новым "сюрпризам" ВСУ на приграничье - 10.04.2025 Украина.ру

Враг пойдет по дорогам: военкор о том, почему надо готовиться к новым "сюрпризам" ВСУ на приграничье

Сейчас украинские части еще пытаются прорваться в Демидовку и Поповку. Есть опасения, что это какой-то отвлекающий маневр. России надо готовиться к новым неприятным "сюрпризам" на приграничье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-04-10T19:45

2025-04-10T19:45

2025-04-10T19:45

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Фактически сейчас ВСУ в Курской области устойчиво контролируют только Горналь с прилегающим монастырем. Гуево уже полностью зачищено, а до Горналя еще надо дойти, рассказал военкор.Не нужно забывать, что сейчас украинские части еще пытаются прорваться в Демидовку и Поповку (Белгородская область), отметил собеседник издания."Я все же опасаюсь, что это какой-то отвлекающий маневр. Есть информация, что ВСУ накапливаются напротив Красной Яруги (Белгородское приграничье. — Ред.), чтобы зайти туда через Колотиловку", — сообщил Ермаков.С другой стороны, понять, где враг будет наступать – несложно, потому что он пойдет только по дорогам. А из Демидовки особо никуда не попадешь, потому что там мало дорог, уточнил он.По его мнению, России надо готовиться к новым неприятным "сюрпризам" на приграничье, задача Киева – регулярно создавать новое направление. "Понятно, что война Украины против России – безумие. Это заведомый проигрыш. Но поскольку Украина – это инструмент в чужих руках, ее особо никто не спрашивает. Запад играет с помощью ВСУ в солдатиков, пробуя на них различные тактические приемы", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, какие задачи решают российские дроноводы в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250410/sk-rf-rassleduet-ubiystva-ukrainskimi-boevikami-mirnykh-zhiteley-makhnovki-v-kurskoy-oblasti-1062445107.html

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