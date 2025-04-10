Враг пойдет по дорогам: военкор о том, почему надо готовиться к новым "сюрпризам" ВСУ на приграничье - 10.04.2025 Украина.ру
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Враг пойдет по дорогам: военкор о том, почему надо готовиться к новым "сюрпризам" ВСУ на приграничье
Враг пойдет по дорогам: военкор о том, почему надо готовиться к новым "сюрпризам" ВСУ на приграничье - 10.04.2025 Украина.ру
Враг пойдет по дорогам: военкор о том, почему надо готовиться к новым "сюрпризам" ВСУ на приграничье
Сейчас украинские части еще пытаются прорваться в Демидовку и Поповку. Есть опасения, что это какой-то отвлекающий маневр. России надо готовиться к новым неприятным "сюрпризам" на приграничье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-04-10T19:45
2025-04-10T19:45
новости
россия
украина
курская область
курск
белгородская область
граница
всу
наступление
сво
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Фактически сейчас ВСУ в Курской области устойчиво контролируют только Горналь с прилегающим монастырем. Гуево уже полностью зачищено, а до Горналя еще надо дойти, рассказал военкор.Не нужно забывать, что сейчас украинские части еще пытаются прорваться в Демидовку и Поповку (Белгородская область), отметил собеседник издания."Я все же опасаюсь, что это какой-то отвлекающий маневр. Есть информация, что ВСУ накапливаются напротив Красной Яруги (Белгородское приграничье. — Ред.), чтобы зайти туда через Колотиловку", — сообщил Ермаков.С другой стороны, понять, где враг будет наступать – несложно, потому что он пойдет только по дорогам. А из Демидовки особо никуда не попадешь, потому что там мало дорог, уточнил он.По его мнению, России надо готовиться к новым неприятным "сюрпризам" на приграничье, задача Киева – регулярно создавать новое направление. "Понятно, что война Украины против России – безумие. Это заведомый проигрыш. Но поскольку Украина – это инструмент в чужих руках, ее особо никто не спрашивает. Запад играет с помощью ВСУ в солдатиков, пробуя на них различные тактические приемы", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, какие задачи решают российские дроноводы в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах" на сайте Украина.ру.
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россия
украина
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белгородская область
демидовка
гуево
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Новости
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новости, россия, украина, курская область, курск, белгородская область, граница, всу, наступление, сво, спецоперация, война, война на украине, демидовка, гуево, разгром всу, крах всу
Новости, Россия, Украина, Курская область, Курск, Белгородская область, граница, ВСУ, наступление, СВО, Спецоперация, война, война на Украине, Демидовка, Гуево, разгром ВСУ, крах ВСУ

Враг пойдет по дорогам: военкор о том, почему надо готовиться к новым "сюрпризам" ВСУ на приграничье

19:45 10.04.2025
 
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine/Роман Туровець
- РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine/Роман Туровець
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Сейчас украинские части еще пытаются прорваться в Демидовку и Поповку. Есть опасения, что это какой-то отвлекающий маневр. России надо готовиться к новым неприятным "сюрпризам" на приграничье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Фактически сейчас ВСУ в Курской области устойчиво контролируют только Горналь с прилегающим монастырем. Гуево уже полностью зачищено, а до Горналя еще надо дойти, рассказал военкор.
Не нужно забывать, что сейчас украинские части еще пытаются прорваться в Демидовку и Поповку (Белгородская область), отметил собеседник издания.
"Я все же опасаюсь, что это какой-то отвлекающий маневр. Есть информация, что ВСУ накапливаются напротив Красной Яруги (Белгородское приграничье. — Ред.), чтобы зайти туда через Колотиловку", — сообщил Ермаков.
С другой стороны, понять, где враг будет наступать – несложно, потому что он пойдет только по дорогам. А из Демидовки особо никуда не попадешь, потому что там мало дорог, уточнил он.
По его мнению, России надо готовиться к новым неприятным "сюрпризам" на приграничье, задача Киева – регулярно создавать новое направление.
"Понятно, что война Украины против России – безумие. Это заведомый проигрыш. Но поскольку Украина – это инструмент в чужих руках, ее особо никто не спрашивает. Запад играет с помощью ВСУ в солдатиков, пробуя на них различные тактические приемы", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О том, какие задачи решают российские дроноводы в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах" на сайте Украина.ру.
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