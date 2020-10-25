«На мой взгляд, киевляне из среднего класса живут не хуже варшавянина. Едут на работу в Польшу, да, но едут в основном из провинции, где заработки ниже. А средний заработок в Киеве, на мой взгляд, ничуть не ниже, чем в Варшаве или Будапеште», — заявил политолог.
По его мнению, кризис на Украине из-за пандемии есть, как и в мире в целом, но утверждение, что все украинцы живут плохо, было бы неточным с точки зрения реального положения дел.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В среду, 21 октября, Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал данные о том, что годовой доход на душу населения на Украине меньше, чем в Белоруссии и России. В этом рейтинге страна оказалась рядом с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном.
По данным МВФ, годовой доход на душу населения на Украине упал в 2020 году до 3424 долларов (260 тыс. руб.).