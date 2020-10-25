Статистические данные - это формальный, усредненный подход, не отражающий реального положения дел, и городские украинцы живут не хуже, чем в Европе, рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

«На мой взгляд, киевляне из среднего класса живут не хуже варшавянина. Едут на работу в Польшу, да, но едут в основном из провинции, где заработки ниже. А средний заработок в Киеве, на мой взгляд, ничуть не ниже, чем в Варшаве или Будапеште», — заявил политолог.

Павел Рудяков: Украинская экономика работает в режиме самоуничтожения © РИА Новости, Нина Зотина

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В среду, 21 октября, Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал данные о том, что годовой доход на душу населения на Украине меньше, чем в Белоруссии и России. В этом рейтинге страна оказалась рядом с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном.

По данным МВФ, годовой доход на душу населения на Украине упал в 2020 году до 3424 долларов (260 тыс. руб.).