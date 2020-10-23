Особенностью местной избирательной кампании на Украине стало то, что многие партии восприняли ее как подготовку к третьему туру президентских выборов или к выборам в Верховную Раду, заявил глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Местные выборы на Украине: от «бархатной централизации» к феодализации

— Владимир Вячеславович, в воскресенье, 25 октября, на Украине состоятся местные выборы. Как вы в целом оцениваете прошедшую избирательную кампанию?

— Ну, итоги ее будем оценивать по результатам выборов, но прошла она относительно спокойно. Было немало прогнозов, что это будет чуть ли не самая грязная избирательная кампания в истории Украины. Но на самом деле я думаю, что вряд ли бы такое было, потому что все-таки это местные выборы, а не президентские или парламентские.

Конечно, острота, связанная с реформой децентрализации, с тем, что сейчас местное самоуправление более привлекательно, чем раньше, ощущалась. Но в целом, даже учитывая целый ряд инцидентов, которые произошли в разных регионах, все-таки кампания прошла достаточно спокойно. Владимир Фесенко: кто он © Facebook Владимира Фесенко

Финал кампании прошел, конечно, под знаком суперактивности президента Зеленского — такая ударная декада была у него: сначала инициирование опроса на 25 октября, затем послание 20 числа, вчера было интервью четырем телеканалам… То есть это такой ударный цикл, ньюсмейкером которого был президент.

- Поможет это «Слуге народа»?

— Это мы увидим уже по результатам выборов.

- Вы упомянули прогнозы о том, что это будет одна из самых грязных избирательных кампаний на Украине. С чем связано их появление?

— Знаете, часто у нас бывают такие прогнозы апокалиптические — «Все пропало! Все не так!» Это связано с рядом причин: прежде всего с остротой политической борьбы. Все-таки это местные выборы, и борьба идет не за места в Киеве (за кресло президента или места в парламенте), а за должности мэров городов, за места в местных советах, за должности председателей территориальных громад (укр. «общин». — Ред.). То есть горячих точек потенциально больше.

С другой стороны, как я уже сказал, вес местного самоуправления, как политический, так и экономический, увеличился — есть за что бороться. Поэтому острота выше, конечно же.

Что буду делать дальше — не скажу. О чём Зеленский говорил с журналистами © пресс-служба президента Украины - Несмотря на то что борьба идет за посты на местах, трудно было не обратить внимание на то, что преимущественно партии вели больше парламентские, чем региональные, избирательные кампании. Звучало больше общенациональных тезисов, чем местных. Действительно ли политсилы решили таким образом сыграть на перспективу выборов в Раду?

— Да, часть политических сил надеется взять реванш: с одной стороны, это «Европейская солидарность», с другой — ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь». — Ред.) — наследница Партии регионов. И хотя нынешние выборы и местные, но для кого-то, например, для партии Петра Порошенко [«Евросолидарности»], — это третий тур президентских выборов, а для большего числа участников — это прелюдия к возможным досрочным парламентским выборам.

Конечно же, есть желание нанести поражение Зеленскому для того, чтобы потом это использовать для провоцирования политического кризиса в стране.

- Такой сценарий возможен?

— Пока, на мой взгляд, это завышенные ожидания, и эти прогнозы не оправдываются. Есть агрессивные действия в ряде случаев, но я бы не сказал, что их больше, чем было раньше.

- А повлиял ли на ход кампании фактор коронавируса?

— Косвенно. Эпидемия, конечно, способствовала усилению напряжения в отношениях между центральной и местной властью, в частности, это связано с тем, что центральная власть, как и везде в мире, пытается вводить ограничительные меры, ну а на местах власти сопротивляются. Конечно, им это невыгодно, особенно в преддверии выборов — организовывали концерты, другие развлекательные акции…

Таким образом, полемика по вопросу карантина была особенностью местной избирательной кампании. И были слухи о переносе даты голосования, но этого не произошло, и сейчас главный вопрос — как эпидемия повлияет на явку избирателей. Потому что если опрос президента явно нацелен на то, чтобы увеличить активность избирателей, прежде всего тех, кто лоялен президенту, то эпидемия может сработать противоположным образом.

Владимир Фесенко: кто он © Facebook Владимира Фесенко - Повлияет ли пониженная явка и на результаты партий, учитывая то, что, вероятно, дома останутся преимущественно пенсионеры?

— Я бы не стал утверждать, что пенсионеры останутся дома. Может, уменьшится явка пенсионеров, и это может повлиять на результат отдельных политических сил, у кого доля пенсионеров выше, — у «Батькивщины», ряда других политсил. Но так это будет или нет, посмотрим, по-разному может сложиться здесь.

Вот у «Слуги народа», наоборот, более молодой электорат, поэтому для них очень важно привести на участки их избирателей. И опять-таки посмотрим, удастся ли это сделать. Двадцать пятого октября явка будет одним из самых важных вопросов избирательной кампании.

- Еще на этой неделе печальные для Украины цифры опубликовал Международный валютный фонд (МВФ): годовой доход на душу населения на Украине оказался ниже, чем в большинстве не самых богатых стран. Насколько эти данные отражают реальное положение дел в стране?

— Понимаете, по формальной статистике, украинцы живут беднее молдаван. А реально нет. На мой взгляд, киевлянин из среднего класса киевского живут не хуже варшавянина. Едут на работу в Польшу, да, но едут в основном из провинции, где заработки ниже. А средний заработок в Киеве, на мой взгляд, ничуть не ниже, чем в Варшаве или Будапеште.

Поэтому ситуация не так плачевна, как может показаться. Да, кризис есть, кризис сейчас на всех влияет, но вот эти все номинальные цифры — это статистика, которая сама по себе, а жизнь сама по себе.