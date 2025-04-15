https://ukraina.ru/20250415/pyat-territoriy-i-pyataya-statya-rossiya-i-ssha-okazalis-na-poroge-chego-to-vazhnogo-1062527714.html

Пять территорий и пятая статья: Россия и США оказались "на пороге чего-то важного"

Пять территорий и пятая статья: Россия и США оказались "на пороге чего-то важного" - 15.04.2025 Украина.ру

Пять территорий и пятая статья: Россия и США оказались "на пороге чего-то важного"

Россия и США приближаются к заключению сделки по Украине. Она будет включать в себя много важных моментов, которые выходят далеко за пределы украинской проблематики, заявил спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф

2025-04-15T12:47

2025-04-15T12:47

2025-04-15T12:47

эксклюзив

россия

украина

сша

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Стабильность через коммерциюПереговоры Москвы и Вашингтона продолжаются. В конце прошлой недели Уиткофф побывал в Санкт-Петербурге, где он провел встречу с Владимиром Путиным. Каких-либо заявлений после беседы стороны делать не стали.В ночь на 15 апреля в эфире Fox News спецпредставитель президента Соединенных Штатов приоткрыл, хоть и на чуть-чуть, завесу тайны вокруг российско-американского диалога. На вопрос "назревает ли какая-то сделка" с Россией, Уиткофф ответил положительно.Уиткофф рассказал, какие вопросы могут войти в это соглашение."Эта мирная сделка касается так называемых пяти территорий, но на самом деле это намного больше. Речь идет о протоколах безопасности, о НАТО, о пятой статье НАТО. Очень много деталей", - отметил он.Пять территорий, о которых сказал Уиткофф, это скорее всего те регионы, которые вошли в состав РФ в 2022 году: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым, который воссоединился с Россией еще раньше, но до сих пор его статус не был признан на Западе.Путин среди требований по окончанию украинского конфликта ранее обозначил признания этих территорий российскими, а также вывод оттуда формирований ВСУ.Упомянутая пятая статья Североатлантического альянса посвящена коллективной обороне стран этого блока. В ней идет речь о том, что если какое-либо государство НАТО подвергается нападению, то это будет считаться агрессией против всех стран альянса.Уиткофф не уточнил, идет ли речь о подвижках касательно выполнения требования Москвы о территориях, а также то, в каком контексте и применительно к чему идет обсуждение пятой статьи НАТО."Мне кажется, мы на пороге чего-то очень важного для всего мира. Более того, я верю, что существует возможность переформатировать российско-американские отношения через привлекательные коммерческие возможности, которые, по моему мнению, способны обеспечить реальную стабильность в регионе. Партнерство создает стабильность", - резюмировал он.Как заявил в интервью "Коммерсанту" глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова к прагматичному разговору с американцами."Сейчас, когда нам предлагают нормальные (как говорит Дональд Трамп) "сделки", мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную "ловушку", - сказал он.К настоящему моменту ключевые параметры такого документа еще не согласованы, это длинный и непростой процесс, отметил глава российской дипломатии.Трамп ждет предложенияВизиты Уиткоффа в Россию и его контакты с российским руководством говорят о доверии, которым пользуется спецпредставитель как в Кремле, так и в Белом доме. Тем не менее, в Вашингтоне достаточно сил, которые не разделяют взгляды Уиткоффа.Издание The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что госсекретарь Марк Рубио, а также спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог советовали главе государства ужесточить свою линию в отношении РФ."Группа, в которую, по словам официальных лиц США, входят госсекретарь Марко Рубио и посланник по Украине Кит Келлог, рекомендовала проявлять большую осторожность в отношениях с Путиным и занять более жесткую позицию в отношении требований Москвы о территориальных уступках со стороны Киева", - говорится в материале.Журналисты подчеркивают, что подобные призывы пока игнорируются Трампом, который по-прежнему прислушивается к мнению Уиткоффа.Позиция Рубио и Келлога понятна и ожидаема. Первый всегда был настроен с разной степенью антироссийски, второй же изначально был выбран спецпредставителем по Украине, который будет работать именно что с Украиной, а не с Россией.Тем не менее, пишет WSJ, даже критики сближения с Москвой в окружении Трампа уверены в правильности курса президента на завершение украинского конфликта.Сам Трамп также дает понять, что рассчитывает на дальнейший диалог с Россией. Так, он заявил, что в ближайшее время ожидает "очень хорошие предложения" по урегулированию на Украине.Ряд СМИ распространили также фейк о том, что Трамп якобы заявил, что поставил Путину дедлайн по заключению мира. Такой вопрос со стороны журналистов действительно в тот день был адресован американскому президенту, однако ответа он на него не дал.Зеленский выбирает войнуПодход Белого дома не устраивает киевский режим, который заинтересован в продолжении боевых действий несмотря на то, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, однако позволяет правящей группировке сохранять свои позиции.Очередные заявления Трампа совершенно точно не добавляют оптимизма Владимиру Зеленскому."Уж если начинаешь войну, то надо понимать, как ты ее выиграешь, так? Вы же не пойдете воевать со страной, которая в 20 раз больше — и не будете потом надеяться, что люди дадут вам ракеты", — сказал Трамп, имея ввиду Зеленского.Тезис о том, что именно Киев начал конфликт вызывает всегда крайне раздражительную реакцию у властей Украины. В интервью CBS, которое вышло на днях, Зеленский вспомнил слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который заявил ему, что "не факт, что именно россияне начали войну"."Это такая линия, которая прослеживается во многих встречах Украины с представителями США. Это изменение реальности. Мне кажется, что вице-президент я бы сказал оправдывает каким-то образом действия Путина", - прокомментировал Зеленский.В интервью изданию UnHerd Вэнс назвал это заявление главы правящего в Киеве режима "абсурдом".Зеленский готов обострять свои отношения с Соединенными Штатами. Под разговоры о возможных сделках Вашингтона и Москвы он внес в Верховную Раду проект закона о продлении военного положения на очередные 90 дней.По действующему закону оно действует до 9 мая. До этого были разговоры, что военное положение на Украине продлеваться не будет, что откроет дорогу к выборам.Зеленский дает понять, что не готов сворачивать боевые действия. В этом же ряду затяжка времени в переговорах Киева и Вашингтона по ресурсной сделке. Если успеха по этим направлениям не будет, то в США могут вернуться к идее санкций против ближайшего окружения Зеленского.Как рассказал депутат Рады Ярослав Железняк, ранее в Белом доме подготовили два санкционных списка. Первый - на 17 человек, включая главу Офиса президента Андрея Ермака и бизнес-партнеров Зеленского, второй – на 279, куда входят практически вся украинская верхушка, включая министров.Пока эти списки решили попридержать, но не исключено, что про них еще вспомнят.Ответ на вопрос, когда в США вспыхнет гражданская война - в материале издания Украина.ру Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО.

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эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, нато, сво, владимир зеленский