ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты энергетики России – Минобороны РФ - 15.04.2025 Украина.ру
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ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты энергетики России – Минобороны РФ
ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты энергетики России – Минобороны РФ - 15.04.2025 Украина.ру
ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты энергетики России – Минобороны РФ
Украинская армия за минувшие сутки шесть раз атаковала объекты российской энергетики. Об этом 15 апреля сообщило Минобороны РФ.
2025-04-15T12:35
2025-04-15T13:30
новости
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курск
брянская область
вооруженные силы украины
россети
мораторий
энергетика
сво
всу
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"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики", - констатировали в российском министерстве.Две атаки ВСУ на объекты российской энергетики зафиксированы в Брянской области. Так, 14 апреля в 17.20 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за повреждений отключена комплектная трансформаторная подстанция "Соловьевка" филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго".В тот же день, в 20.36 в результате атаки украинского БПЛА по комплектной трансформаторной подстанции "Хвощевская" филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за полученных повреждений отключилась высоковольтная линия 10 кВ. В итоге без электроснабжения оставались бытовые потребители в Севском районе.В Херсонской области 14 апреля в 21.12 зафиксирована атака украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ "Виноградово" филиала ПАО "Россети" – Таврическое ПМЭС.В этом же российском регионе в 23.42 в результате повторной атаки украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ "Виноградово" из-за полученных повреждений отключился трансформатор с возгоранием. Без электроснабжения осталось около 56 250 человек в 108 населенных пунктах области, сказано в официальном сообщении.В Курской области также зафиксированы атаки украинских беспилотников на объекты российской энергетики. Так, 15 апреля в 01.30 в результате атаки украинского БПЛА в г. Курске на ул. Л. Толстого поврежден надземный стальной вводной газопровод низкого давления. В итоге прекращено газоснабжение 165 абонентов.Также 15 апреля в 02.40 в результате атаки украинского БПЛА в г. Курске на Первомайском проспекте поврежден надземный стальной вводной газопровод низкого давления. В итоге прекращено газоснабжение 21 абонента.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "На грани чего-то важного", попытка сохранить нацистский режим. Главное на Украине на утро 15 апреля
https://ukraina.ru/20250415/sledkom-vozbudil-delo-o-terakte-posle-ataki-ukrainskikh-dronov-na-kursk-1062524584.html
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новости, россия, курск, брянская область, вооруженные силы украины, россети, мораторий, энергетика, сво, всу, бпла, беспилотники, новые регионы, новороссия
Новости, Россия, Курск, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россети, мораторий, энергетика, СВО, ВСУ, БПЛА, беспилотники, Новые регионы, Новороссия

ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты энергетики России – Минобороны РФ

12:35 15.04.2025 (обновлено: 13:30 15.04.2025)
 
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Украинская армия за минувшие сутки шесть раз атаковала объекты российской энергетики. Об этом 15 апреля сообщило Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики", - констатировали в российском министерстве.
Две атаки ВСУ на объекты российской энергетики зафиксированы в Брянской области. Так, 14 апреля в 17.20 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за повреждений отключена комплектная трансформаторная подстанция "Соловьевка" филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго".
В тот же день, в 20.36 в результате атаки украинского БПЛА по комплектной трансформаторной подстанции "Хвощевская" филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за полученных повреждений отключилась высоковольтная линия 10 кВ. В итоге без электроснабжения оставались бытовые потребители в Севском районе.
В Херсонской области 14 апреля в 21.12 зафиксирована атака украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ "Виноградово" филиала ПАО "Россети" – Таврическое ПМЭС.
В этом же российском регионе в 23.42 в результате повторной атаки украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ "Виноградово" из-за полученных повреждений отключился трансформатор с возгоранием. Без электроснабжения осталось около 56 250 человек в 108 населенных пунктах области, сказано в официальном сообщении.
Следственный комитет РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Вчера, 10:19
Следком возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на КурскСледственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Курск. Об этом 15 апреля сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает РИА Новости
В Курской области также зафиксированы атаки украинских беспилотников на объекты российской энергетики. Так, 15 апреля в 01.30 в результате атаки украинского БПЛА в г. Курске на ул. Л. Толстого поврежден надземный стальной вводной газопровод низкого давления. В итоге прекращено газоснабжение 165 абонентов.
Также 15 апреля в 02.40 в результате атаки украинского БПЛА в г. Курске на Первомайском проспекте поврежден надземный стальной вводной газопровод низкого давления. В итоге прекращено газоснабжение 21 абонента.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "На грани чего-то важного", попытка сохранить нацистский режим. Главное на Украине на утро 15 апреля
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