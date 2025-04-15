ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты энергетики России – Минобороны РФ
12:35 15.04.2025 (обновлено: 13:30 15.04.2025)
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© соцсети
Украинская армия за минувшие сутки шесть раз атаковала объекты российской энергетики. Об этом 15 апреля сообщило Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики", - констатировали в российском министерстве.
Две атаки ВСУ на объекты российской энергетики зафиксированы в Брянской области. Так, 14 апреля в 17.20 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за повреждений отключена комплектная трансформаторная подстанция "Соловьевка" филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго".
В тот же день, в 20.36 в результате атаки украинского БПЛА по комплектной трансформаторной подстанции "Хвощевская" филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за полученных повреждений отключилась высоковольтная линия 10 кВ. В итоге без электроснабжения оставались бытовые потребители в Севском районе.
В Херсонской области 14 апреля в 21.12 зафиксирована атака украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ "Виноградово" филиала ПАО "Россети" – Таврическое ПМЭС.
В этом же российском регионе в 23.42 в результате повторной атаки украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ "Виноградово" из-за полученных повреждений отключился трансформатор с возгоранием. Без электроснабжения осталось около 56 250 человек в 108 населенных пунктах области, сказано в официальном сообщении.
Вчера, 10:19Следком возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на КурскСледственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Курск. Об этом 15 апреля сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает РИА Новости
В Курской области также зафиксированы атаки украинских беспилотников на объекты российской энергетики. Так, 15 апреля в 01.30 в результате атаки украинского БПЛА в г. Курске на ул. Л. Толстого поврежден надземный стальной вводной газопровод низкого давления. В итоге прекращено газоснабжение 165 абонентов.
Также 15 апреля в 02.40 в результате атаки украинского БПЛА в г. Курске на Первомайском проспекте поврежден надземный стальной вводной газопровод низкого давления. В итоге прекращено газоснабжение 21 абонента.
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