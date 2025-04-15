https://ukraina.ru/20250415/vsu-za-sutki-shest-raz-atakovali-obekty-energetiki-rossii--minoborony-rf-1062527449.html

ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты энергетики России – Минобороны РФ

ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты энергетики России – Минобороны РФ - 15.04.2025 Украина.ру

ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты энергетики России – Минобороны РФ

Украинская армия за минувшие сутки шесть раз атаковала объекты российской энергетики. Об этом 15 апреля сообщило Минобороны РФ.

2025-04-15T12:35

2025-04-15T12:35

2025-04-15T13:30

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"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики", - констатировали в российском министерстве.Две атаки ВСУ на объекты российской энергетики зафиксированы в Брянской области. Так, 14 апреля в 17.20 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за повреждений отключена комплектная трансформаторная подстанция "Соловьевка" филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго".В тот же день, в 20.36 в результате атаки украинского БПЛА по комплектной трансформаторной подстанции "Хвощевская" филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за полученных повреждений отключилась высоковольтная линия 10 кВ. В итоге без электроснабжения оставались бытовые потребители в Севском районе.В Херсонской области 14 апреля в 21.12 зафиксирована атака украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ "Виноградово" филиала ПАО "Россети" – Таврическое ПМЭС.В этом же российском регионе в 23.42 в результате повторной атаки украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ "Виноградово" из-за полученных повреждений отключился трансформатор с возгоранием. Без электроснабжения осталось около 56 250 человек в 108 населенных пунктах области, сказано в официальном сообщении.В Курской области также зафиксированы атаки украинских беспилотников на объекты российской энергетики. Так, 15 апреля в 01.30 в результате атаки украинского БПЛА в г. Курске на ул. Л. Толстого поврежден надземный стальной вводной газопровод низкого давления. В итоге прекращено газоснабжение 165 абонентов.Также 15 апреля в 02.40 в результате атаки украинского БПЛА в г. Курске на Первомайском проспекте поврежден надземный стальной вводной газопровод низкого давления. В итоге прекращено газоснабжение 21 абонента.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "На грани чего-то важного", попытка сохранить нацистский режим. Главное на Украине на утро 15 апреля

https://ukraina.ru/20250415/sledkom-vozbudil-delo-o-terakte-posle-ataki-ukrainskikh-dronov-na-kursk-1062524584.html

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