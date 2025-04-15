https://ukraina.ru/20250415/pochemu-rossiya-poka-ne-mozhet-unichtozhit-bespilotniki-kotorye-na-ukraine-sobirayut-dlya-vsu--leonkov-1062526981.html
Почему Россия пока не может уничтожить беспилотники, которые на Украине собирают для ВСУ — Леонков
Почему Россия пока не может уничтожить беспилотники, которые на Украине собирают для ВСУ — Леонков - 15.04.2025 Украина.ру
Почему Россия пока не может уничтожить беспилотники, которые на Украине собирают для ВСУ — Леонков
Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему российская армия не может уничтожить производство дронов на Украине и рассказал, как и для чего ВСУшники... Украина.ру, 15.04.2025
2025-04-15T12:11
2025-04-15T12:11
2025-04-15T12:11
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украина
россия
николас мадуро
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впк
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Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему российская армия не может уничтожить производство дронов на Украине и рассказал, как и для чего ВСУшники прикрываются собственными детьми. ТГ-канал Алексея Леонкова "Мадуро – не дура": https://t.me/s/apleonkov
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Украина.ру
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видео, украина, россия, николас мадуро, всу, дроны, бпла, сво, беспилотники, впк, видео
Видео, Украина, Россия, Николас Мадуро, ВСУ, дроны, БПЛА, СВО, беспилотники, ВПК