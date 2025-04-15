https://ukraina.ru/20250415/zelenskiy-vnes-v-radu-zakonoproekty-o-prodlenii-voennogo-polozheniya-i-mobilizatsii-1062528261.html

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации - 15.04.2025 Украина.ру

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине, сообщает телеканал "Общественное"

2025-04-15T13:01

2025-04-15T13:01

2025-04-15T13:01

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верховная рада

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Согласно проектам, они должны быть продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней.С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.Накануне нардеп Александр Дубинский призывал США ускорить мирные решения по Украине до 18 апреля, чтобы сорвать попытку Киева продлить конфликт через продление действия режима военного положения.Депутат Рады Ярослав Железняк 12 апреля сообщал, что украинский парламент продлит военное положение 15-18 апреля. По его словам, военное положение будет продлено еще на 90 дней, а значит до начала августа не может быть и речи о проведении выборов президента Украины.В случае если в августе все-таки отменят военное положение, подготовка к выборам займет еще 90 дней.Подробнее - в материале "На грани чего-то важного", попытка сохранить нацистский режим. Главное на Украине на утро 15 апреля на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, сша, киев, ярослав железняк, александр дубинский, рада, верховная рада