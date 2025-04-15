https://ukraina.ru/20250415/nenavist-iz-beloy-knigi-evropa--gotovitsya-k-voyne-i-mozhet-sorvat-yubiley-velikoy-pobedy-1062525579.html

Ненависть из Белой книги. Европа готовится к войне и может сорвать юбилей Великой победы провокациями

Ненависть из Белой книги. Европа готовится к войне и может сорвать юбилей Великой победы провокациями - 15.04.2025 Украина.ру

Ненависть из Белой книги. Европа готовится к войне и может сорвать юбилей Великой победы провокациями

Два последних агрессивных и русофобских заявления европейских политиков – главы евродипломатии Каи Каллас и будущего канцлера Германии Фридриха Мерца – не должны никого ни удивлять, ни шокировать. Они и абсолютно закономерны и логично предопределены. Они – часть плана.

2025-04-15T14:00

2025-04-15T14:00

2025-04-15T15:37

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Политики выстрелили по России практически одновременно. Каллас на встрече глав МИД ЕС в Люксембурге сообщила, что Евросоюз собрал две трети обещанных Киеву боеприпасов."Ясно одно — Украине нужна ещё большая поддержка. Я рада сообщить, что уже две трети моей инициативы по поставкам боеприпасов реализованы. Но, конечно, нам нужно делать больше. В этом году европейские страны уже выделили 23 миллиарда евро — это больше, чем в прошлом году. Однако необходимо также усилить давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну", – изрекла она.Ну а Мерц, готовясь 6 мая сего года возглавить формирующийся из его Германии новый полноценный рейх не хуже гитлеровского, не только дал понять, что пришло время поставлять своим идеологическим коллегам – украинским неонацистам ракеты Taurus, но и фактически предложил использовать их для ударов по таким целям, как Керченский мост. Ему, видите ли, как настоящему потомку гитлеровцев досаждает логистика, позволяющая России поддерживать жизнеспособность полуострова.А значит, решил Мерц, позицию Киева нужно усилить, и российского президента Владимира Путина таким образом заставить пойти на уступки. "Европейцы уже поставляют крылатые ракеты. Британцы делают это, французы, также и американцы. ...Германия должна будет участвовать в этом. Это должно быть совместно согласовано", — скромно предложил Мерц, видимо, памятуя о своём недобитом дедушке-эсэсовце, у которого это не сложилось ровно 80 лет назад.И я не зря упомянул про 80 лет – именно столько прошло со дня Великой Победы, годовщину которой, оказывается, хотят отметить не только в России и во всех нормальных странах, но и там, где восемь десятилетий назад смачно получили по морде. Своеобразно отметить.Не только Германия, но и вся некогда стонущая в экстазе от неудавшейся немецкой нацистской оккупации и союзническая Адольфу Гитлеру Европа хочет реванша. В любой форме. И на всякий случай планирует его еще и на поле боя. И эти двое, Каллас и Мерц, ведь не просто балабонят, а, как говорил актер и поэт Леонид Филатов, политику ведут. Целенаправленную, системную и планомерную. Они идут по четкому плану.Вспомните, что говорила та же Каллас 19 марта 2025 года в Брюсселе: "Сейчас миропорядок подвергается изменениям, не виданным с 1945 года. Это решающий момент для европейской безопасности. Это решающий момент для действия. Да, потребности в дополнительном финансировании огромны. Принятые нами сегодня предложения необходимы. Но всем нашим важным дискуссиям о расширении трат на оборону неизмеримую ценность добавляет наше сотрудничество. Оно дает (Европе. – Авт.) конкурентоспособность, которой нет равных в мире. Вместе мы всегда сильнее".Напоминаю: именно в этот день Еврокомиссия представила доклад под названием "Объединенная белая книга по европейской оборонной готовности – 2030". Или – "Белая книга о европейской обороне. Готовность-2030" ("White Paper for European Defence — Readiness 2030"), которая представляет собой 23-страничный документ — рамочную основа плана "ReArm Europe" ("Перевооружить Европу") в 800 млрд евро, нацеленного на перевооружение европейского блока."Мы должны инвестировать в оборону, укреплять наши возможности и использовать проактивный подход к безопасности. Мы предпринимаем решительные действия, представляя дорожную карту "Готовность-2030" с увеличением расходов на оборону, важными инвестициями в европейские оборонно-промышленные возможности", — тогда же огласила планы Европы председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Именно тогда же решили не ждать сбора всей суммы и увеличения расходов на оборону, что может встретить сопротивление в целом ряде евростран, а в считанные месяцы привлечь кредит в 150 млрд евро, чтобы выдавать средства для укрепления военного потенциала стран блока за счет общих закупок у европейских производителей.То есть продолжать пичкать оружием неонацистскую Украину, которую было решено привлечь и присоединить к закупкам и – это главное! – использованию оружия. Против России, разумеется. И как заметили многие обозреватели, это пока еще не гитлеровский план "Барбаросса 2.0", но уже конкретный набор мер для подготовки к войне с Россией. С четко назначенной датой – 2030 год.Нет смысла детально анализировать этот документ, но важно знать, что, во-первых, именно Россия избрана главным врагом, а Украина – главным ударным инструментом против нее. Это альфа и омега европейских наработок.Во-вторых, план войны с Россией - подробный и всесторонне проработанный. В этой "Белой книге" обозначено и четко прописано семь приоритетных областей оборонной промышленности ЕС, которые нужно развивать приоритетно: 1) противовоздушная и противоракетная оборона; 2) артиллерийские системы; 3) боеприпасы и ракеты; 4) беспилотники и системы противодействия им; 5) обеспечение военной мобильности; 6) искусственный интеллект, квантовые и кибертехнологии, электронные системы; 7) защита критической инфраструктуры.В-третьих, "Белая книга" – это сегодня завершающий и обобщающий документ и вершина прежних усилий по военной мобилизации Европы по принципу "Пушки вместо масла". Книга станет основой для готовящихся "Стратегии готовности союза" и "Стратегии внутренней безопасности ЕС", которые определят единые подходы внутренней и внешней безопасности ЕС и, возможно, создадут европейскую армию, как замену НАТО.Первым же подобным документом была Белая книга Евросоюза по вопросам безопасности и обороны под названием "Стратегический компас", утвержденная в ходе заседания Европейского совета еще 24 и 25 марта 2022 года.Документ, как было о нем сказано, подал "недвусмысленный сигнал: в условиях усиления соперничества между государствами и непрекращающихся кризисов Европейский Союз адаптирует свою политику в области обороны и безопасности в непосредственной близости от его границ и повсюду в мире, где его действия способствуют защите интересов ЕС в сфере безопасности"."Стратегический компас" предусматривал мероприятия по четырем главным направлениям: конкретные действия по обороне и повышению боеспособности, обеспечение безопасности во всех отношениях, инвестиции, нужные для этого, и проработка отношений партнерства ЕС со всеми потенциальными союзниками.Зачем? А чтобы "страны-члены Союза имели возможность отстаивать свои интересы и свободу действий повсюду, где это необходимо: на морях и океанах, а также в воздушном, заатмосферном, кибернетическом и информационном пространстве. Эволюция в области стратегической обстановки и обстановки в сфере безопасности заставляет нас осуществить решительный переход к новому этапу, укреплять нашу способность к действиям, нашу устойчивость и наращивать инвестиции для упрочения нашей обороноспособности в дополнение к тем усилиям, которые прилагаются по линии НАТО".Например, в повышении своей обороноспособности ЕС взял как бы на себя обязательства:– создать к 2025 году собственные силы быстрого развертывания численным составом до 5 тыс. бойцов, способных действовать на любых театрах операций, в том числе и во враждебной обстановке;– заручиться возможностью задействовать в срок, не превышающий 30 суток, 200 специалистов, полностью оснащенных всем необходимым для выполнения гражданских задач по линии общей политики в сфере безопасности и обороны, в том числе и в сложных условиях;– регулярно проводить учения на суше и на море в реальных условиях;– повысить маневренность вооруженных сил;– повысить эффективность осуществления миссий и операций по линии общей политики в сфере безопасности и обороны путем создания условий для обеспечения оперативного и более гибкого процесса принятия решений, проявляя при этом больше твердости и обеспечивая более прочную финансовую солидарность;– увеличить размер такого внебюджетного инструмента, как "Европейский фонд мира" в целях надлежащего оснащения партнеров ЕС и оказания им поддержки.Все это и осуществляется и выполняется сегодня с разной степенью эффективности и продуктивности. Во всяком случае, деньги на это идут. При принятии Белой книги был отмечен беспрецедентный рост военных расходов в Евросоюзе (на 31% в 2024 году по сравнению с 2021 годом, всего 326 млрд евро), в том числе инвестиций в ОПК и закупки (104 млрд евро в 2024 году, что фактически в два раза выше уровня 2021 года).Белая книга считает, что этого мало: общеевропейское военное бремя сравнительно низко – 1,9% от ВВП, что выше, чем в Китае, но ниже, чем в США и ниже норматива НАТО. Чтобы восполнить этот недостаток, и разработан план перевооружения Европы (ReArm Europe Plan) имени фон дер Ляйен.Также специалисты отмечают, что, кроме "Стратегического компаса", в 2021–2024 годах Евросоюз разработал и принял целый ряд других мер и документов стратегического планирования. Это создание Европейского фонда мира (2021 год – EPF), принятие Закона об укреплении европейской оборонной промышленности посредством совместных закупок (2023 год – EDIRPA) и Закона о поддержке производства боеприпасов (2023 год – ASAP), разработка первой Стратегии развития ОПК (2024 год – EDIS) и выдвижение идеи Программы развития европейской оборонной промышленности (2024 год – EDIP).В 2024 году, определяя состав Еврокомиссии, фон дер Ляйен представила Политическое руководство для Еврокомиссии на 2024–2029 годы, цель которого была обозначена максимально прямо – создать в рамках ЕС Европейский оборонный союз и продолжить помощь Украине. Для этого и был учрежден пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса и объявлено о разработке, собственно, Белой книги по вопросам будущего европейской обороны в течение первых ста дней работы нового состава ЕК. Той, которую и приняли 19 марта 2025 года.И, наконец, четвертое, и важное направление работы перевооружаемого ЕС – это поиск союзников и партнеров, разделяющих "общие ценности" И, ясное дело:– упрочить сотрудничество с такими стратегическими партнерами, как НАТО и Организация Объединенных Наций, и с такими региональными партнерами, как ОБСЕ, Африканский Союз и АСЕАН;– наладить приспособленные к конкретным условиям партнерские отношения с Западными Балканами, с сопредельными странами к востоку и к югу от нас, со странами Африки, Индо-Тихоокеанской области и Латинской Америки, в частности, путем интенсификации диалога и сотрудничества, способствуя их участию в миссиях и операциях по линии общей политики в сфере безопасности и обороны и поддерживая наращивание их потенциала.Но главное – наладить отношения "и с нашими стратегическими партнерами, такими, как США, Канада, Норвегия, Великобритания, Япония и др".США, конечно же, – на первом месте. В Европе прекрасно понимают, что без денег, разведывательных и военно-технических возможностей США Европа слаба и бессильна. И тут главные задачи две. Для начала сорвать мирные переговоры между США и Россией о судьбе Украины без участия самой Украины и Европы, на которую в Вашингтоне хотят перекинуть главную тяжесть финансирования войны, раз ее (войну) она (Европа) так хочет.Но главное – оторвать президента США Дональда Трампа от России. От контактов с Путиным. А если не получится, то отстранить его от принятия важных решений в США, а то и вообще устранить физически.Именно на эти цели и направлены все усилия по организации последних провокаций, которые были организованы, скорее всего, Европой или американскими демократами-глобалистами, но обнаружены и предотвращены спецслужбами России и Белоруссии (ввоз взрывчатки в огромной количестве).И празднование 80-летия Великой Победы – очень удобный случай продемонстрировать диверсионно-подрывные возможности Запада и спровоцировать Россию на ответные шаги, которые можно будет втюхать Трампу, как нежелание Москвы мириться. В этом – и подлость, и цинизм западных стратегов и тактиков.Немецкий политолог Александр Рар, знающий, в частности, немецкое агрессивное закулисье, в беседе с газетой "Взгляд" по этому поводу сказал: "Украинский кризис подошел к решающей фазе. В итоге будет мирное соглашение или Трамп выйдет из игры. Тогда инициативы НАТО по поддержке Киева скоординировано возьмут на себя Лондон, Париж и Берлин, бросая новое оружие на фронт. Это приведет к эскалации, а Европа окажется глубже втянута в конфликт".А это и есть война, в которой обязательно понадобится и будет очередная Великая Победа. Но будут и жертвы. Это-то нормальным людям и страшно.Читайте также: Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой

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мнения, фридрих мерц, россия, европа, сша, дональд трамп, еврокомиссия, нато, владимир путин, александр рар, балканы