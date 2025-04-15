Глава дипломатии ЕС Каллас потерпела фиаско в создании нового фонда поставок оружия на Украину - 15.04.2025 Украина.ру
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Глава дипломатии ЕС Каллас потерпела фиаско в создании нового фонда поставок оружия на Украину
Глава дипломатии ЕС Каллас потерпела фиаско в создании нового фонда поставок оружия на Украину - 15.04.2025 Украина.ру
Глава дипломатии ЕС Каллас потерпела фиаско в создании нового фонда поставок оружия на Украину
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас провалила ею же анонсированный план создания нового фонда для военных поставок на Украину. Об этом сообщило испанское издание publico.es.
2025-04-15T13:32
2025-04-15T13:32
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"Большая ставка Каллас на отправку оружия на Украину провалилась", - под таким заголовком вышла публикация в испанском издании.В статье отмечено, что "одержимость" Россией была фирменным почерком Каи Каллас на её пути к креслу Европейской службы внешних действий. После четырех месяцев пребывания в должности бывшая глава эстонского правительства подтвердила, что её первоочередные приоритеты – это война на Украине, отметило испанское издание. Оно отметило, что на это указывает большая часть действий и заявлений нынешней главы дипломатии Евросоюза.Провал идеи Каллас создать ещё один фонд по снабжению нынешнего руководства Украины оружием на сумму €40 млрд потерпел фиаско, констатировало издание. В публикации отмечено, что проект, с которым эстонка вращалась в кругах европейских дипломатов, был назван её именем – "План Каллас".Фиаско Каллас стало очевидным 14 апреля в Люксембурге, где главы МИД стран-членов ЕС собрались обсудить антироссийские санкции, а также предложенный главой евродипломатии план.Однако даже при этом некоторые государства-члены ЕС, в том числе Нидерланды, считают, что некоторые из их партнеров по Евросоюзу не имеют достаточной солидарности в отношении Украины. Эта проблема станет одной из самых больших дискуссий следующего Совета по иностранным делам, от которого не ожидается никаких важных решений, сказано в публикации.Оно также напомнило, что бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель тоже отказался от идеи создания аналогичного плана помощи Киеву после того, как увидел разногласия в европейских столицах.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса. Главное на 13:00
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новости, украина, киев, россия, жозеп боррель, дональд трамп, ес, еврокомиссия, каллас кая, дипломатия, военная помощь, милитаризация
Новости, Украина, Киев, Россия, Жозеп Боррель, Дональд Трамп, ЕС, Еврокомиссия, Каллас Кая, дипломатия, военная помощь, милитаризация

Глава дипломатии ЕС Каллас потерпела фиаско в создании нового фонда поставок оружия на Украину

13:32 15.04.2025
 
Кая Каллас
Кая Каллас
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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас провалила ею же анонсированный план создания нового фонда для военных поставок на Украину. Об этом сообщило испанское издание publico.es.
"Большая ставка Каллас на отправку оружия на Украину провалилась", - под таким заголовком вышла публикация в испанском издании.
В статье отмечено, что "одержимость" Россией была фирменным почерком Каи Каллас на её пути к креслу Европейской службы внешних действий. После четырех месяцев пребывания в должности бывшая глава эстонского правительства подтвердила, что её первоочередные приоритеты – это война на Украине, отметило испанское издание. Оно отметило, что на это указывает большая часть действий и заявлений нынешней главы дипломатии Евросоюза.
Провал идеи Каллас создать ещё один фонд по снабжению нынешнего руководства Украины оружием на сумму €40 млрд потерпел фиаско, констатировало издание. В публикации отмечено, что проект, с которым эстонка вращалась в кругах европейских дипломатов, был назван её именем – "План Каллас".
Фиаско Каллас стало очевидным 14 апреля в Люксембурге, где главы МИД стран-членов ЕС собрались обсудить антироссийские санкции, а также предложенный главой евродипломатии план.
"Высокий представитель призвала 27 государств-членов создать фонд в размере до 40 миллиардов евро для финансирования военных пожертвований Киеву. Он будет добровольным, и каждый из них будет вносить пропорционально своему ВВП. Испания, Франция и Италия остановили его, - сообщило издание. - Столкнувшись с этим провалом, глава европейской дипломатии сейчас делает минимальное предложение, состоящее из отправки на Украину двух миллионов патронов. Предполагается, что они будут стоить около 5 млрд. евро, а национальные взносы будут иметь добровольную основу".
Однако даже при этом некоторые государства-члены ЕС, в том числе Нидерланды, считают, что некоторые из их партнеров по Евросоюзу не имеют достаточной солидарности в отношении Украины. Эта проблема станет одной из самых больших дискуссий следующего Совета по иностранным делам, от которого не ожидается никаких важных решений, сказано в публикации.
"Каллас была вынуждена сдаться и демонстрировать прагматизм перед доказательствами того, что её грандиозный план не будет реализован", - сообщило испанское издание.
Оно также напомнило, что бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель тоже отказался от идеи создания аналогичного плана помощи Киеву после того, как увидел разногласия в европейских столицах.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса. Главное на 13:00
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