https://ukraina.ru/20250415/ukraina-ne-vypolnyaet-moratoriy-i-ezhednevno-nanosit-udary-po-rossiyskoy-energetike--peskov-1062529583.html

Украина не выполняет мораторий и ежедневно наносит удары по российской энергетике – Песков

Украина не выполняет мораторий и ежедневно наносит удары по российской энергетике – Песков - 15.04.2025 Украина.ру

Украина не выполняет мораторий и ежедневно наносит удары по российской энергетике – Песков

ВСУ ежедневно нападает на объекты энергетической инфраструктуры России в нарушение моратория. Об этом 15 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2025-04-15T14:07

2025-04-15T14:07

2025-04-15T14:07

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Договорённость о ненанесении ударов по объектам энергетики России и Украины была достигнута 18 марта в ходе переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом. Президент США был инициатором этого решения, которое российский президент поддержал и отдал приказ соблюдать мораторий сроком на 30 дней.Песков отметил, что точное время истечения срока моратория может разъяснить Минобороны России."Мне нужно уточнить сейчас, мне нужно просто получить соответствующую информацию от нашего оборонного ведомства. И, конечно же, все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего", - сказал Песков.В общении с прессой он отметил, что российская армия выполняет приказ верховного главнокомандующего и не наносит удары по энергической инфраструктуре Украины.Он также сообщил, что Россия и Вашингтон напряженно работают над умиротворением Украины несмотря на деструктивную линию ряда государств Европы."В настоящий момент происходит напряженная работа между Москвой и Вашингтоном. Причем она происходит во имя мира. А на фоне этого европейские страны продолжают работать во имя войны", - заявил Песков.Также он ответил на вопрос о возможности очередного телефонного разговора президентов России и США. по словам руководителя пресс-службы Кремля, в ближайшее время такой разговор в графике российского лидера не значится.Тем временем стало известно, что украинская армия за минувшие сутки шесть раз атаковала объекты российской энергетики. Подробности в публикации ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты энергетики России – Минобороны РФ

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новости, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, всу, мораторий, энергетика, сво