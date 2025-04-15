https://ukraina.ru/20250415/polsha-zhelaet-zarabotat-na-vosstanovlenii-ukrainy--tusk-1062528470.html

Польша желает заработать на восстановлении Украины – Туск

Польша желает заработать на восстановлении Украины – Туск - 15.04.2025 Украина.ру

Польша желает заработать на восстановлении Украины – Туск

Польша не желает демонстрировать наивность в украинском вопросе, но желает зарабатывать на восстановлении Украины. Об этом на Форуме новых технологий в Варшаве заявил глава польского правительства Дональд Туск

2025-04-15T13:02

2025-04-15T13:02

2025-04-15T13:02

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По словам Туска, сообщает gazeta.ru, Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а желает на ней зарабатывать."Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины. Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывали на восстановлении Украины <…> Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм", — сказал Туск.Ранее, 2 апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что и польских солдат не будут отправлять на Украину. Он также заявил, что "Польша станет крупнейшим бенефициаром восстановления Украины, в силу языковой близости и самой логистики мы будем логистическим хабом этого восстановления".Тем временем спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира. Подробности в обзоре "На грани чего-то важного", попытка сохранить нацистский режим. Главное на Украине на утро 15 апреля

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новости, украина, польша, варшава, восстановление, бизнес, украина-ес, военная помощь, сво