Польша желает заработать на восстановлении Украины – Туск - 15.04.2025 Украина.ру
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Польша желает заработать на восстановлении Украины – Туск
Польша желает заработать на восстановлении Украины – Туск - 15.04.2025 Украина.ру
Польша желает заработать на восстановлении Украины – Туск
Польша не желает демонстрировать наивность в украинском вопросе, но желает зарабатывать на восстановлении Украины. Об этом на Форуме новых технологий в Варшаве заявил глава польского правительства Дональд Туск
2025-04-15T13:02
2025-04-15T13:02
новости
украина
польша
варшава
восстановление
бизнес
украина-ес
военная помощь
сво
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По словам Туска, сообщает gazeta.ru, Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а желает на ней зарабатывать."Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины. Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывали на восстановлении Украины &lt;…&gt; Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм", — сказал Туск.Ранее, 2 апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что и польских солдат не будут отправлять на Украину. Он также заявил, что "Польша станет крупнейшим бенефициаром восстановления Украины, в силу языковой близости и самой логистики мы будем логистическим хабом этого восстановления".Тем временем спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира. Подробности в обзоре "На грани чего-то важного", попытка сохранить нацистский режим. Главное на Украине на утро 15 апреля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, польша, варшава, восстановление, бизнес, украина-ес, военная помощь, сво
Новости, Украина, Польша, Варшава, восстановление, бизнес, Украина-ЕС, военная помощь, СВО

Польша желает заработать на восстановлении Украины – Туск

13:02 15.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Польша не желает демонстрировать наивность в украинском вопросе, но желает зарабатывать на восстановлении Украины. Об этом на Форуме новых технологий в Варшаве заявил глава польского правительства Дональд Туск
По словам Туска, сообщает gazeta.ru, Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а желает на ней зарабатывать.
"Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины. Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывали на восстановлении Украины <…> Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм", — сказал Туск.
Ранее, 2 апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что и польских солдат не будут отправлять на Украину. Он также заявил, что "Польша станет крупнейшим бенефициаром восстановления Украины, в силу языковой близости и самой логистики мы будем логистическим хабом этого восстановления".
Тем временем спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира. Подробности в обзоре "На грани чего-то важного", попытка сохранить нацистский режим. Главное на Украине на утро 15 апреля
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