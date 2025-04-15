https://ukraina.ru/20250415/zaluzhnyy-prizval-voennykh-ne-boyatsya-umirat-za-ukrainu--1062527097.html
Залужный призвал военных не бояться умирать за Украину
Залужный призвал военных не бояться умирать за Украину - 15.04.2025 Украина.ру
Залужный призвал военных не бояться умирать за Украину
Экс-главком Вооруженных сил Украины, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в своем телеграм-канале призвал солдат и офицеров не бояться умирать за Украину и убивать за нее
2025-04-15T12:13
2025-04-15T12:13
2025-04-15T12:13
новости
украина
валерий залужный
великобритания
лондон
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1b/1062082398_0:0:1051:591_1920x0_80_0_0_80fc47ff513464d2a745168d3fae9702.jpg
"Расскажу вам о настоящем лице войны… Война - это твой выбор, (способность) выбрать два важных решения. Первое - не испугаться умереть. А значит быть готовым к самопожертвованию. Такое важное решение каждый должен принять, кто вступает в ВСУ. Но умереть за Украину, свой народ - этого мало. Нужно принять еще второе решение… Ты должен принять решение быть готовым убить. И готовность не только к самопожертвованию, а и готовность убивать за Украину", - отметил Залужный.В прошлом году Залужный заявлял обучающимся в Великобритании украинским военным, что их шансы на выживание на поле боя малы, и призывал "учиться не бояться смерти".Подробнее - в материале "Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжить на сайте Украина.ру.
украина
великобритания
лондон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1b/1062082398_35:0:976:706_1920x0_80_0_0_5c1346a361395909ebaa55b023795f13.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, валерий залужный, великобритания, лондон, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Валерий Залужный, Великобритания, Лондон, Вооруженные силы Украины
Залужный призвал военных не бояться умирать за Украину
Экс-главком Вооруженных сил Украины, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в своем телеграм-канале призвал солдат и офицеров не бояться умирать за Украину и убивать за нее
"Расскажу вам о настоящем лице войны… Война - это твой выбор, (способность) выбрать два важных решения. Первое - не испугаться умереть. А значит быть готовым к самопожертвованию. Такое важное решение каждый должен принять, кто вступает в ВСУ. Но умереть за Украину, свой народ - этого мало. Нужно принять еще второе решение… Ты должен принять решение быть готовым убить. И готовность не только к самопожертвованию, а и готовность убивать за Украину", - отметил Залужный.
В прошлом году Залужный
заявлял обучающимся в Великобритании
украинским военным, что их шансы на выживание на поле боя малы, и призывал "учиться не бояться смерти".