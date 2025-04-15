Залужный призвал военных не бояться умирать за Украину - 15.04.2025 Украина.ру
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Залужный призвал военных не бояться умирать за Украину
Залужный призвал военных не бояться умирать за Украину - 15.04.2025 Украина.ру
Залужный призвал военных не бояться умирать за Украину
Экс-главком Вооруженных сил Украины, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в своем телеграм-канале призвал солдат и офицеров не бояться умирать за Украину и убивать за нее
2025-04-15T12:13
2025-04-15T12:13
новости
украина
валерий залужный
великобритания
лондон
вооруженные силы украины
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"Расскажу вам о настоящем лице войны… Война - это твой выбор, (способность) выбрать два важных решения. Первое - не испугаться умереть. А значит быть готовым к самопожертвованию. Такое важное решение каждый должен принять, кто вступает в ВСУ. Но умереть за Украину, свой народ - этого мало. Нужно принять еще второе решение… Ты должен принять решение быть готовым убить. И готовность не только к самопожертвованию, а и готовность убивать за Украину", - отметил Залужный.В прошлом году Залужный заявлял обучающимся в Великобритании украинским военным, что их шансы на выживание на поле боя малы, и призывал "учиться не бояться смерти".Подробнее - в материале "Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжить на сайте Украина.ру.
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новости, украина, валерий залужный, великобритания, лондон, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Валерий Залужный, Великобритания, Лондон, Вооруженные силы Украины

Залужный призвал военных не бояться умирать за Украину

12:13 15.04.2025
 
© Фото : Валерій Залужний / TelegramВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Валерій Залужний / Telegram
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Экс-главком Вооруженных сил Украины, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в своем телеграм-канале призвал солдат и офицеров не бояться умирать за Украину и убивать за нее
"Расскажу вам о настоящем лице войны… Война - это твой выбор, (способность) выбрать два важных решения. Первое - не испугаться умереть. А значит быть готовым к самопожертвованию. Такое важное решение каждый должен принять, кто вступает в ВСУ. Но умереть за Украину, свой народ - этого мало. Нужно принять еще второе решение… Ты должен принять решение быть готовым убить. И готовность не только к самопожертвованию, а и готовность убивать за Украину", - отметил Залужный.
В прошлом году Залужный заявлял обучающимся в Великобритании украинским военным, что их шансы на выживание на поле боя малы, и призывал "учиться не бояться смерти".
Подробнее - в материале "Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжить на сайте Украина.ру.
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